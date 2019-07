Le llueve en su milpa a Romero Deschamps

Punto por punto

Augusto Corro

En una reunión de delegados disidentes se aprobó la expulsión de Carlos Romero Deschamps, como secretario general del Sindicato Petrolero.

La permanencia del dirigente fue sometida a votación en una Convención Nacional Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). El líder opositor, Sergio Carlos Morales Quintana, fue designado para sustituir a Romero Deschamps en el cargo de secretario general.

A la convención asistieron representantes de las 36 secciones del sindicato petrolero.

Ahora, los disidentes solicitarán el reconocimiento de las autoridades laborales a las acciones realizadas para expulsar al jeque petrolero. Cabe señalar, que los representantes del Sindicato Petrolero revisan su contrato colectivo de trabajo con la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como señalamos en este espacio, el citado jeque y su familia fueron acusados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En la mañana se conoció la denuncia y por la tarde, Romero Deschamps ya tenía en la bolsa el respectivo amparo para evitar que fuera detenido por las autoridades.

En fin, el jeque seguirá en el ojo del huracán. Cabe preguntar si la Secretaría del Trabajo aprobará las acciones emprendidas por los disidentes petroleros o pasará lo de siempre: el perdón y borrón y cuenta nueva al casi eterno líder, Romero Deschamps. ¿Usted que opina amable lector?

LA CAPITAL, ¿“PARAÍSO” DE LA DELINCUENCIA?

Delincuentes de diferentes partes del mundo se encuentran en la Ciudad de México, en lo que parece el “paraíso” para asaltar, extorsionar, secuestrar y asesinar. Y como si lo anterior no fuera suficiente, los hampones participan en el narcotráfico.

Parece que las autoridades migratorias no tienen el suficiente interés para conocer los datos de los extranjeros que solicitan visas para ingresar a México, como turistas o con el propósito de quedarse a vivir.

No me refiero a los migrantes centroamericanos que llegan en oleadas. Hablo de extranjeros de otros países, que llegan a nuestro territorio con la idea de delinquir, porque saben que nuestras leyes y policías: Las primeras porque son laxas y los representantes de la ley no tienen la capacidad para perseguirlos, pues son ineptas.

Vamos a los ejemplos. El miércoles en la tarde se cometió un doble homicidio en la Plaza Artz Pedregal, en la zona sur de la capital.

Dos personas fueron asesinadas mientras comían en un restaurante de lujo. La presunta homicida fue detenida y puesta a disposición de las autoridades. Se trata de Esperanza “N”, quien dijo que se trató de una venganza pasional. Esta versión fue descartada por los investigadores.

El jueves en la mañana se supo que las dos personas que perecieron eran israelíes con antecedentes penales en su tierra y aquí en México. Respondían a los nombres de Azulay Alon y Jony Ben.

Las líneas de investigación implican a sujetos relacionados con el narcotráfico y el contrabando de armas. Por otra parte, ocurrieron, en los últimos meses, asaltos a residencias y actos de extorsión en los que tienen una participación importante los colombianos radicados en México.

Claro, no todos son delincuentes, hay sus excepciones, pero más de una banda de ladrones fueron detenidos por la policía. ¿México es el “paraíso” anhelado por la delincuencia organizada?

EL CASO RONQUILLO

El universitario Norberto Ronquillo Hernández fue secuestrado el 4 de junio y su cuerpo fue encontrado en un paraje de la alcaldía Xochimilco.

A partir de esa fecha se iniciaron las investigaciones con resultados poco convincentes. Primero se habló de una deuda del joven; después de una venganza.

La policía logró detener ya a cuatro participantes en esos hechos. Uno de estos confesó que una ex novia de Norberto, “Yuri” es la autora intelectual del homicidio. Integraban la banda Daniel “N”, Óscar “N”, “El Oso”; José Emmanuel “N”, y Fernando “N”, “El Largo”. Se sabe que ella estuvo inscrita hace unos años en la Universidad del Pedregal, donde habría conocido a Norberto.

En el presente, la joven es fugitiva desde que fueron aprehendidos los cómplices de “Yuri”.

En las redes sociales aparecen los datos de la joven Yuri M. Tiene 22 años; vivía en Tláhuac. Estudió mercadotecnia en la Universidad del Pedregal. Fue novia de Norberto Ronquillo.

Es señalada como la persona que “puso” (a Norberto) para que lo secuestraran.

Feliz fin de semana.

