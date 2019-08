“Ley garrote”, hecha a modo para AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

26 años de TV Azteca

Mónica Fernández suena para presidir Senado

La controvertida “ley garrote” fue objeto de discusión en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, misma que ha dividido hasta a los propios integrantes, especialmente de la élite del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que, ¿qué podría esperar el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que hasta la oposición la apruebe sin mayor problema, sólo porque dijo una y otra vez que no había dedicatoria para quienes se manifiesten en contra de la refinería de Dos Bocas, que se supone hoy inicia sus trabajos de construcción?, por cierto, dicha ley ya fue publicada por el gobernador Adán Augusto López en el Periódico Oficial del estado.

Tanto el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, como el subsecretario de Segob, Alejandro Encinas, han coincidido en que la “ley garrote” se debe de revisar porque intenta lesionar los derechos humanos y conculca los más elementales derechos ciudadanos, mientras por su parte, el Presidente prefiere, como siempre, lavarse las manos, total, ya tiene una ley configurada totalmente a modo para defender uno de sus proyectos más preciados, como es Dos Bocas.

Desde la oposición, la opinión de Diego Fernández de Cevallos es contundente, al considerar que mientras que López Obrador era luchador social, se le toleraron cualquier cantidad de fechorías que durante muchos años cometió y, a la vuelta de los años, ahora resulta que serán serán severamente castigados con hasta 20 años de cárcel, quienes se atrevan a manifestarse en contra de la construcción de dicha refinería y todavía falta lo que pase con el proyecto del Tren Maya.

Sin duda y como el propio Jefe Diego lo subrayó, en la “ley garrote” prevalece una doble moral, pues por un lado, el Presidente hace alarde de honestidad, austeridad republicana y quién sabe cuántas cosas más, mientras que por el otro, sólo sabe aferrarse al poder y mentir, exhibiendo su faceta más autoritaria, ¿o no?

Un punto interesante, por otra parte, recordó la senadora panista Kenia López Rabadán, al señalar que “es sistemática la violación a los derechos humanos por este gobierno: No van a confundir a la ciudadanía, es claro que hoy México sufre un detrimento de sus derechos; suena increíble pensar que discutamos sobre la libre manifestación. AMLO tomó cuatro veces los pozos petroleros, hubiera estado más de 50 años en cárcel”. Efectivamente, muchos son los que ya han hecho números para ver cuántos años de prisión debería cumplir el Ejecutivo. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** Mañana, Tv Azteca cumplirá 26 años de haberse perfilado como una opción en la televisión mexicana, imponiendo desde el primer día de transmisiones su sello de innovar para transformar a la televisión mexicana, bajo el liderazgo de Ricardo Salinas Pliego y que hoy lidera con esa misma visión y filosofía su hijo, Benjamín Salinas, quien festejó y convivió con camarógrafos, editores, guionistas, productores, conductores, maquillistas, directivgo y que hoy lidera con esa misma visión y filosofía su hijo, Benjamín Salinas, quien festejó y convivió con camarógrafos, editores, guionistas, productores, conductores, maquillistas, directivos, que se dieron cita en los foros de la televisora para escuchar en voz de su director, datos y cifras que se traducen en un futuro promisorio y de éxito para la televisora del Ajusco. Salinas Sada señaló que hoy los mexicanos dedican diariamente 1 hora con 39 minutos de su tiempo para ver Tv Azteca, donde las transmisiones especiales han registrado audiencias históricas frente a su competencia. Tan sólo en lo que va de este 2019, durante la entrega del Oscar registró 3.1 millones de tele-espectadores; se llevó la Copa América con 88% más de audiencia que Televisa; se alzó con la Copa de Oro con más de 20 puntos de rating frente a su competencia y qué decir en el último combate del “Canelo” Álvarez donde ganó con 21.3 de rating, frente a los 13.9 de Televisa. Benjamín Salinas agradeció, “a toda la gente que trabaja en Tv Azteca, por su dedicación para hacer de Tv Azteca la mejor televisión de México. Ante las incertidumbres aquí estamos. Vamos en muy buena dirección, muy cerca de la meta”.

*** El legislador Armando Guadiana subió a un chat de senadores de Morena que Mónica Fernández será la candidata a presidir la Mesa Directiva del Senado de la República, cuestión que tuvo una excelente aceptación en la mayoría de los integrantes de dicho chat, al tiempo que originó los malos comentarios respecto al comportamiento poco ortodoxo con el que se maneja la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, pues muchos confirmaron recibir llamadas en las que la también empresaria, les ofrece puestos dentro de las comisiones estatales para su gente de confianza a cambio de favorecer con su voto ni más ni menos que a Martí Batres para repetir en la presidencia de la Cámara alta y de esta manera permanecer en el poder, al que por cierto el senador se aferra “con uñas y dientes”.

*** El ex presdente de la ANIERM, Arturo Pérez Behr, hizo hincapié al señalar que si bien en Tijuana existen más de 80 mil Unidades de Negocios, de los cuales, el 90 por ciento corresponde al segmento de MiPymes, donde está el mayor nicho de oportunidad para articular la oferta potencial local hacia nuevos mercados. Desafortunadamente, también se da un desconocimiento sobre apoyos e información clave para la asistencia técnica que fortalezca la oferta exportable bajacaliforniana de manera particular por cupuesto, de Tijuana.

*** Y ¡vaya! que el ahora flamante secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tiene la cara dura y ya está acostumbrado a “tragar sapos” sin hacer gestos. Resulta que de nueva cuenta, el presidente López Obrador, le “enmendó la plana” pues hace unos días, el responsable de las finanzas públicas señaló que había un subejercicio de algo así como 175 mil millones de pesos y no pasó mucho tiempo cuando en su gustada conferencia matutina, el tabasqueño declaró que eso del subejercicio, “se ha manejado sin sustento”. ¡¡Zaaas!!

*** También en la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Martín Delgado, informó que se acelerará la demanda en contra de Rosario Robles y recordó que hay una demanda de juicio político en contra de Robles en la Cámara de Diputados, “que vamos a acelerar. Vamos a ver en qué estado está esa demanda, este proceso porque creo que desviaciones tan claras, robos tan claros como el que vimos en la estafa maestra no pueden quedar impunes”, por lo que demandó que haya sanciones, hasta políticas. La funcionaria de la administración pasada podría quedar inhabilitada de por vida. Delgado planteó que se debe investigar a otros secretarios de Estado del presidente Enrique Peña Nieto. ¿No te preocupes, Rosario?, no, pues ya no.

