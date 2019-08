¿Seguridad nacional, pública o de gobierno?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No entienden en Morena la diferencia

¡Uff!, “no caímos” en recesión; 0.1 el PIB

El arte de vencer es aprender de las derrotas

Simón Bolívar, 1783-1830; militar e independentista venezolano

Los niveles de ignorancia de la mayoría de los legisladores federales, que se agudiza en los congresos estatales, es de “pánico”. No leen lo que aprueban, ni mucho menos lo entienden. Tienen asesores de 10 mil pesos mensuales, pero son analfabetas funcionales.

Por ello, no nos sorprende que los legisladores no reconozcan la estructura conceptual de la ciencia política. Desconocen las diferencias entre la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad del gobierno.

Hay diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional, que afloraron en el debate sobre la llamada Guardia Nacional. De acuerdo a nuestra Constitución, el Ejército es responsable de cuidar la soberanía del país y deja en manos de las policías la seguridad e incluso la persecución de delitos que ofenden a la sociedad.

La confusión es cotidiana entre los políticos mexicanos sobre el tema de seguridad. No se hagan bolas. Seguridad pública, está enfocada a la seguridad interior en cualquier sitio de la República Mexicana, donde los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, tiene la obligación de cuidar la integridad física y propiedades de sus gobernados.

La seguridad del gobierno, es la que garantiza la estancia de los gobernantes y las instituciones.

El Estado está conformado por pueblo, territorio y gobierno. La seguridad de los tres implica la vigilancia de todos los aspectos que pongan en riesgo a 129 millones de mexicanos.

La inteligencia policíaca es para asegurar la integridad física y de las propiedades, de la población del Estado. La inteligencia de seguridad nacional, es vigilar los enemigos de México, que no sólo están dentro del país, sino fundamentalmente fuera. En el caso de la seguridad del gobierno, es responsabilidad de sus propios administradores.

Lo fundamental es la seguridad nacional y la seguridad pública. Eso implica el cuidado del pueblo y sus instituciones. No se trata de espiar a los mexicanos, ni a nadie como ocurrió en los años negros del priísmo y panismo. Se trata de investigar a fondo, con tolerancia cero, a delincuentes y factibles amenazas para el país.

PODEROSOS CABALLEROS: Como dirían los cómicos de carpa: nos salvamos por un pelito de rana calva. Pues sí. Oficialmente el país no entró en recesión, pero el crecimiento es raquítico de tan sólo 0.1%. Algunos bromeaban. Podía haber estado peor, en 0.099% Lo que podemos observar es que hay sectores productivos que están en recesión oficial, luego de mantener dos trimestres consecutivos sin crecimiento. Por el momento, sólo observamos que seguimos en una caída en la producción derivada de las señales que envía el gobierno federal en varias ramas económicas. La construcción, que es la mayor generadora de empleo, se desplomó y más del 12% y no hay posibilidades de crecimiento. Regionalmente, la mayoría de los estados no están recibiendo inversión y hay un caos financiero. Mal, muy mal. *** El director de Desarrollo Económico de León, Guanajuato, Ramón Alfaro Gómez, anunció que el gobierno de León concretó 400 millones de dólares de inversión de países asiático en el sector automotriz. Se instalarán en la ciudad empresas como Samtech. El funcionario municipal explicó que estuvo en una gira de trabajo en Hiroshima, pero se negó a hablar de sus gastos y quién los pagó. *** Nissan recortará alrededor de 12,500 empleos en el mundo. En México, la automotriz informó que por ahora no se planea alguna reducción adicional, sin dar mayores detalles al respecto. Esto ocurre con Hiroto Saikawa, CEO global. *** Nubank México, con el liderazgo de Emilio González, levantó 400 millones de pesos, el portafolio de productos del banco ahora incluye préstamos personales, una cuenta digital con función de débito para consumidores y pequeñas empresas, además de las tarjetas de crédito existentes y su programa de recompensas. *** Mahmut Poyraz, director comercial de Turkish Airlines, anunció el vuelo directo entre Estambul y la CDMX, a partir del próximo 22 de agosto para incrementar el flujo de turistas rusos a México.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: El Rosario, Michoacán, se establece históricamente como la colonia de hibernación de la Monarca más importante y abundante en nuestro país. Por eso, los bosques de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca recibieron 15 mil nuevos árboles de oyamel, plantados por voluntarios de Telcel, que dirige Daniel Hajj, y el Fondo Mundial para la Naturaleza México, para restaurar el ecosistema que alberga a la Monarca durante su hibernación. En el anterior periodo de hibernación se estableciero 14 colonias en los bosques de Michoacán y el Estado de México, con una ocupación total de 6.05 hectáreas, lo que significa un aumento de 144% en la superficie ocupada por las Monarca en relación a la temporada 2017-2018.

