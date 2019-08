Cumpleaños de Morena

Augusto Corro

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumplió cinco años de vida el 1 de agosto.

Como ocurre en todas las organizaciones políticas, la lucha por el poder es parte de su naturaleza, sin superar el divisionismo que acarrea. Así sucede en el interior de Morena, que elegirá a su presidente nacional en el mes de noviembre. Entre los morenistas que se mencionan más para ocupar el cargo están el diputado Mario Delgado, Bertha Luján, Alejandro Rojas Díaz Durán y Yeidckol Polevnsky, quien desea continuar al frente de Morena.

¿Dónde se encuentra la verdadera fuerza de ese organismo político? En el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se convirtió en el promotor político más importante de esa organización.

Mientras el primer mandatario continúe identificado con el partido que lo llevó al poder, Morena no tendrá que preocuparse.

Sin embargo, en el partido las piezas del ajedrez político se mueven atropelladamente. La presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, navega en un mar de contradicciones.

Apoya la ampliación del mandato de cinco años del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla, cuando los electores votaron por una administración de 2 años. A la mala se aplicó la “Ley Bonilla”.

Luego se manifestó a favor de la “ley garrote”, que aplicará penas severas a manifestantes en Tabasco. Sin recato alguno, la dirigente desvirtuó el concepto político de izquierda a su partido, pues con acciones represivas coarta la libertad de expresar inconformidades de la población.

Todo mundo sabe que la “ley garrote” evitará que se “sabotee” la construcción de la refinería Dos Bocas, uno de los proyectos gubernamentales más importantes del presidente López Obrador.

ROJOS, VERDES Y DE DULCE

El partido Morena parece un bote de tamales en la variedad de sus militantes que huyeron de otras organizaciones políticas. En sus filas hay ex perredistas, ex panistas, ex petistas, etc., que vieron la oportunidad de continuar en la política.

¿Cuántos de estos erraron en sus decisiones? El nuevo gobierno de López Obrador decidió enarbolar, entre otras banderas, la lucha contra la corrupción.

Esta acción canceló la ambición de los políticos que pensaron encontrar en Morena una manera de conseguir cargos en la administración pública para enriquecerse ilegalmente. Las medidas de austeridad tampoco fueron un aliciente para los ambiciosos del poder, pues desaparecieron esos sueldos estratosféricos que ganaban los burócratas privilegiados.

Claro, no todos los militantes de Morena son ambiciosos desmedidos. Hay personas honorables que realmente sirven a su partido sin esperar recompensa alguna.

Sin embargo, será interesante saber cuántos morenistas se encuentran decepcionados porque se canceló la corrupción y ya no tuvieron la oportunidad de enriquecerse ilegalmente.

En México, quienes ingresaban a la política sabían que tenían el camino libre para enriquecerse. Practicaban un sinnúmero de marrullerías, como el influyentismo, nepotismo, o se dedicaban a saquear las arcas públicas. Político fue sinónimo de ladrón.

Con la idea de permitir la llegada de cuantas personas quisieran militar en Morena, el registro de políticos no fue riguroso. Se permitió el acceso de perredistas que ocasiones anteriores aplaudieron las políticas del presidente Enrique Peña Nieto. Sobran los ejemplos.

ARREMETE CONTRA MORENA

Hace varios días, ante estudiantes, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo ll, dijo que Morena perdió su esencia social y se convirtió en un partido “blandengue, electoralista y buscachambas”.

El también novelista, quien participó en la fundación de la citada organización política, dijo que el problema del partido se encuentra en las estructuras de mando, al grado de tener una dirección que parece la de la Lotería Nacional y no la de un partido político.

Tras señalar que la corrupción aún impera en muchos sectores de México, el funcionario manifestó que el aparato del Estado no se mueve a la velocidad que se mueve Andrés Manuel López Obrador.

En fechas próximas se desatará la guerra entre los aspirantes a dirigir Morena y se corre el riesgo de que el divisionismo provoque daños en la unidad, difíciles de superar.

La presidenta interina, Yeidckol Polevnsky, ya envió un mensaje a sus adversarios políticos para que se serenen, pues la elección para presidente nacional del partido será hasta noviembre.

La guerra por el poder en Morena apenas empieza.

