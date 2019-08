Desconcertante; Rosario, “chivo expiatorio”

Arturo Ríos Ruiz

Parece exculparla el presidente López Obrador

¿Sigue pensando que ella es un chivo expiatorio…? Se le cuestionó al mandatario Andrés Manuel López Obrador. “Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del privado”.

Reiteró que durante su administración no habrá perseguidos. “Nosotros hicimos un compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, que no es mi fuerte la venganza, ayer lo dije, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque en ese fraude hundieron al país”.

De acuerdo a sus propias palabras. ¿Entonces, Alejandro Gertz, el fiscal general, que dice estar confiado en que la acusación contra Rosario Robles tendrá muchas alas para volar, quedarían en desuso?

Gertz Manero tiene a dos testigos que trabajaron con ella, que ya hicieron su primera declaración y que sirvió para cerrar la primera fase del proceso, que será la imputación.

Y Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que indaga a 50 empresas ligadas a Rosario Robles y la “estafa maestra” ¿Pierden el tiempo?, ¿Están equivocados?, ¿Sirven a otros intereses?, ¿Qué pensará el mandatario de ellos?

Para rematar, dijo el Presidente en la mañanera: “Los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como de privado”. ¿Entonces?

“Los de mero arriba del gobierno y del sector privado son los culpables”, muy general, ambiguo e incierto y deja tocando el violín a sus subalternos, que se han dado vuelo y ganando espacios, que así, podrían quedar en un lastimoso ridículo.

En cuestiones del cumplimiento de la ley, no existen las venganzas, es la aplicación de la misma en aras de la justicia, que ha estado abandonada en los últimos años y empiezan a perderse las esperanzas, porque en esta etapa podría ocurrir lo mismo.

“Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”, dice el viejo refrán; así la ley, “la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley”. Bien que lo sabe la señora Robles. Así, que es inocente o culpable, nadas más.

Sería interesante saber qué hay en los pensamientos de Gertz y Nieto, toda vez que han desplegado una serie de hechos que revelan la posible culpabilidad de la dama que, por hoy, goza del amparo en contra de su detención. Seguramente estarán en una complicación existencial.

