Rifles y crímenes de odio

Desde el portal

Ángel Soriano

Se atribuye a dos causas la violencia en la Unión Americana: el colosal negocio de la venta de armas y el fomento del odio a través del discurso político, y la acción represiva de las autoridades contra la inmigración legal o ilegal, que despierta deseos de venganza en la comunidad extremista que protege su territorio y que desea expulsar a los “intrusos”.

En El Paso, Texas, quedó aclarado, aparentemente, el origen de la matanza en un centro comercial: Patrick Crusius, responsable del tiroteo y muerte de 20 personas y 17 heridos, entre ellos 6 mexicanos, días antes difundió un comunicado de rechazo a la inmigración ilegal y a la invasión hispana.

“Hay racismo, intolerancia y división”, resumieron las autoridades texanas, en conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el alcalde Dee Margo y el jefe de la policía, Greg Allen, luego de dar a conocer la declaración de Patrick, en el que incluso sabía, que si no era capturado por la policía, lo hubieran matado y sería condenado a pena de muerte. Está consciente pues del abominable hecho.

En el tiroteo en un centro nocturno de Dayton, Ohio, afortunadamente no hay mexicanos, pero es igualmente condenable el hecho. No se puede decir que el móvil de los crímenes sea producto del racismo, es entonces, la venta de armas al alcance de cualquier ciudadano en posibilidades de hacerlo. Tiene razón el presidente López Obrador: no es una cuestión generalizada, sino de situaciones personales que rodean a algunos individuos.

TURBULENCIAS

En México, al alza, crímenes de periodistas

En los últimos días se han contabilizado una docena de crímenes y agresiones a periodistas en diversas regiones del país, lo cual pone en alerta al gremio que alza su voz en rechazo a la violencia y a favor de la exigencia de justicia, sin que encuentren eco en las autoridades encargadas de la impartición de la justicia, sino al contrario –se contamina y se fomenta- a través del discurso político que promueve la división y el encono… La diputada de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero propuso reformas a los artículos uno, 24, 25 bis y 32 de la Ley Federal del Consumidor, para que la Profeco combata la publicidad sexista, discriminatoria, abusiva y de estereotipos hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, a fin de incluir la protección de la dignidad humana y el combate a toda forma de violencia simbólica, que reitere estereotipos en detrimento de grupos en condiciones de vulnerabilidad, desigualdad o discriminación. Al inaugurar un nuevo ciclo académico, la jefa de los servicios de enfermería de la Dirección Normativa de Salud, María del Pilar Ayala Campos, aseguró que la instrucción del director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, es fortalecer con capacitación de alto nivel a todo el personal de enfermería del Instituto, para que obtengan los mejores conocimientos y habilidades, que les permitan brindar un mejor servicio y cuidados de calidad, con sentido humano a la comunidad derechohabiente… El Dr. José Manuel Mireles, tuvo que levantar, prácticamente, un movimiento armado en Michoacán, para apaciguarse con el cargo de subdirector médico del ISSSTE en su entidad. Así transan las revoluciones: plomo o plata…

