“Secretos de familia”, de Ingala Robl

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Siempre ha habido excluidos y siempre ha habido secretos en las familias. ¿Qué ocasionan estos actos y silencios? ¿Cómo se traducen en las relaciones personales?

Las constelaciones familiares son un instrumento de diagnóstico altamente eficaz que proporciona una respuesta objetiva a este tipo de cuestionamientos. Mediante las constelaciones, lo que se consideraba “malo”, como la enfermedad, la soledad, la tragedia o la muerte, cobra un nuevo significado y una fuerza potencial que restituye el sentido de la vida; asimismo, podemos desmitificar el dolor, reconocerlo como gran aliado, y respetar los errores y la historia de nuestros ancestros para hacer algo mejor. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora Ingala Robl comentó:

—Para ponernos en contexto, explícanos ¿Qué son las constelaciones familiares y para que nos pueden ayudar?

“Es una metodología que hoy en día yo llamaría una consulta, muchas personas llegan porque tienen situaciones que se han repetido en sus vidas, se sienten atoradas, y necesitan una mirada diferente, las constelaciones las hago en grupo, los participantes representan las situaciones de la vida de una persona que consulta un tema, qué siente, qué no puede resolver con las herramientas que tiene en este momento”.

—¿Cuáles son las ventajas y beneficios de una sesión de constelación familiar a diferencia de una sesión de terapia familiar?

“Yo vengo también del campo terapéutico, las dos metodologías no se pueden comparar, pero son complementarias, en la terapia a veces la persona necesita estar en una sesión individual, que le escucha, que le mira, que esta toda la atención contigo, en un grupo de Constelaciones la respuesta es casi inmediata, en una sola sesión la persona puede acercarse a encontrar soluciones nuevas, creativas, diferentes, son enfoques distintos cada uno en su momento”.

—En tu libro hablas de cómo el pasado influye en la forma en que núcleos como la familia, “memorias ancestrales”, explícanos un poco:

“Las constelaciones familiares no tratan a la persona que consulta como individuo aislado, siempre lo vemos dentro de un contexto sistémico, siendo parte de un sistema familiar, se ve el individuo y sus papás, muchas veces lamentablemente los papás no salen tan bien, en ese enfoque miramos más atrás, en un enfoque transgeneracional, nuestros padres son como son por la educación que recibieron de sus padres y sus abuelos, y los valores de ese sistema y también influye la historia de nuestra familia, de nuestro país, estos factores los tomamos en cuenta, no es para justificar nada, sino de mirar atrás cuales fueron los obstáculos de mis padres, de sus padres, y si vamos tres o cuatro generaciones atrás, muchas veces surge la Revolución Mexicana y ahí pasaron muchas cosas que tendrán un efecto sobre nuestras familias, persecución, hambre, esos eventos podrían tener un impacto sobre mis parientes de aquel entonces, y ellos por sus propios recursos o fortalezas logran limpiar las situaciones, entonces el camino a una vida plena de sus descendientes esta libre, pero a veces quedan en nuestros ancestros y todo lo que no ha se resuelto en el paso tiene efecto en nuestra vida en el presente” .

—Hay una parte en el libro en la que hablas sobre el concepto de “fuerza superior o gran alma”. Comenta un poco sobre esto:

"Este enfoque fue creado por el sacerdote, pedagogo y misionero alemán Bert Hellinger, de ahí viene la idea de algo más grande que nosotros, no queremos meternos en religiones, algunas personas podrían llamarlo Dios, para que este enfoque este abierto a todos los credos, hablamos de una puerta más grande, la gran alma, algo en que creer, 90% de las personas en este planeta creen más grande que ellos".

