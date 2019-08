Hasta ahora, la 4T sólo privilegia a los ricos

Índice político

Francisco Rodríguez

Inexorablemente, la noche avanza. A medida que se acerca el fatídico 2021, año de la suprema prueba de las elecciones federales intermedias, Morena se enfila en caída libre en las preferencias partidistas. La desesperación ha hecho mella en sus filas. La decepción entre los ciudadanos alimenta la percepción de fracaso.

Si hoy fueran las elecciones, Morena no podría brincar la vara en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche ni Guerrero, por mencionar algunos estados del sureste mexicano, generoso con las votaciones en favor del partido emblemático de la Cuarta Transformación.

Y si eso es en el sureste, imagínese usted la masacre que puede pasar en el norte del país, donde en la última prueba de elecciones gubernamentales, antes de los errores migratorios, Morena fue técnicamente desollado en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes y compañía. El partido del Presidente está frente a una pinza demoledora.

En la Ciudad de México ni hablar. Si las elecciones fueran hoy, los niveles de aprobación de Morena reflejarían que al menos se le ha perdido la fe en la mitad del territorio. Las aprobaciones andan en un nivel raquítico. El voto de los indecisos se ha perdido, lo mismo que el de panistas, perredistas y priístas conversos y arrepentidos.

A medida que se acerca el 2021, arrecian las tormentas, se cometen más errores, el descenso en tobogán marca la rumba. Es imposible detener la quema. Menos planteando cambios de dirigencia que benefician al establo político de los coyotes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representados por la matriarca Bertha Luján de Alcalde. ¿De veras no hay otro?

¿Dentro de la gerontocracia priísta que rodea al titular del Ejecutivo no hay alguien que le diga que así no se va a ningún lado? Porque si no hay ideas, al menos experiencia sobra. Todos ellos han sufrido cuando menos cuatro presidentes más otros chiflados.

A medida que se acerca el 2021, la noche avanza. La gente observa con desesperanza el manto de impunidad con el que se cobija a un delincuente como Carlos Romero Deschamps y no puede sino calificarlo como inexplicable. El régimen no debe celebrar negociaciones anticonstitucionales, ni contratos colectivos manchados de nulidad. Carne de cañón y de amparos.

Y eso es lo de menos. Porque los grados de laxitud protegen asuntos demasiado serios de chantajes a la Nación, de robos al patrimonio colectivo, de asaltos al futuro del país. Complicidades que ponen a la Cuarta Transformación en el dintel de la conjura. Al nivel de la alcantarilla por donde ha pasado toda el agua negra de la corrupción y de los complots contra nuestra patria.

Romero Deschamps, ése con el que se acordó, según el jerarca de Morena, un contrato por el que se va a ahorrar mil y pico de millones de pesos, es además de impresentable e inexistente jurídicamente, la pichancha por donde se han vertido a las atarjeas demasiados centenares de miles de millones de pesos que se han ido al caño desde hace treinta años.

¡Y Morena celebra ahorrar unos bilimbiques! ¿En qué país están? ¿Quiénes creen que somos? El huachicoleo, el robo de ductos que el STPRM por convenios en lo oscurito “vigila”, el millón diario de barriles de crudo que Romero Deschamps y socios del salinismo – atracomulquismo sustraen para rematar en mercados negros…… las concesiones patito de exploración, perforación y arrase de los contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿la mafia del poder económico del neoliberalismo va a ser manejada ahora por Ricardo Aldana, el compinche del show petrolero de la corrupción rampante? La noche avanza.

Y Morena cae en pedazos. ¿Qué otra cosa esperaba? Y a medida que el 2021 se acerca, el poder se les escurre entre los dedos. ¿Alguien va a responder? ¿A quién le toca, si la responsable de la política interior, Olga Sánchez de Dávila ha sido señalada como cómplice en los enjuagues del fantasma que oficia como líder del sindicato petrolero?

Sostiene Carmen Aristegui que la nueva consigna de Morena es “por el bien de todos, primero los ricos”, y no le falta razón. Los obuses del nuevo régimen ya tienen la pólvora mojada. Se detuvo el acecho contra las altas comisiones bancarias…… se fue al caño la intentona para recuperar los 500 mil millones que las enormes y enriquecidas empresas recibieron como devoluciones fiscales de ISR e IVA, se pagó hasta el último centavo del programa fantasioso del mega-aeropuerto de Texcoco. La inmunidad ha vuelto por sus fueros. Jodidos, los pobres.

Los picudos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República creen que tienen la varita mágica: opinan que la cabeza de turco será Rosario Robles Berlanga, la de la “estafa maestra”, para que luego caigan sus cómplices Osorio Chong, Meade, Videgaray… Peña Nieto. Que, si no alcanza para remontar los índices de popularidad, sólo si no alcanza, irán tras Romero Deschamps.

El mismo estercolero. Si siguen así, pronto no alcanzará ni el Espíritu Santo, ni el milagroso San Mamerto. La noche avanza.

Al rato van a tener que ir a la cárcel hasta los que no tengan la culpa. Es una manera de medir la justicia por los dividendos políticos. En nada se diferencian de los aprendices de tecnócratas que por aquí han pasado.

Es simplemente forzar el aguante de las cañerías hasta que la alcantarilla siga garganteando, dijeran los plomeros del ‎agandalle.

¿Qué necesidad había de firmar el contrato colectivo de Pemex? Ninguna. Bien podía haberse prorrogado dos años más el existente. No pasaba nada.

¿Si el dinero ya no se le iba a dar a Romero Deschamps, cómo puede festejarse que ya no se le va a dar? Es el birlibirloque de la locura. El famoso líder no ha recibido su Toma de Nota al frente del Sindicato. Por lo tanto, según la Constitución y las leyes, no existe, ni el sindicato tenía personalidad jurídica para negociar absolutamente nada.

Entonces, ¿dónde está la cabeza de la Cuarta Transformación? A menos que toda esta faramalla haya sido para quedar bien con Carlos Salinas de Gortari, el verdadero jefe de los delincuentes petroleros. De ninguna otra manera se explica ese desaguisado público.

¿Qué necesidad tiene el nuevo régimen de privilegiar más a los ricos?

¿Qué busca?

Y Morena, la marca de la casa se cae a pedazos.

Pronto va a tener que vaciarse en la misma alcantarilla.

Y ésta va a tener que gargantear para poder tragarse el estercolero.

¡Pobre atarjea!

¡Pobres de nosotros!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: La “lista del súper” que un senador panista malqueriente de López Obrador dio a conocer hace unos días y que la Presidencia de la República ya aclaró que corresponde a un marco referencial de la administración peñista, presenta a los toluquitas como verdaderos “Beverly de Peralvillo”, amén de rateros como ya sabemos aquí desde siempre. Vea usted si no es así cuando cotizaban un kilo de jamón en 3 mil 013 pesos; el kilo de longaniza, en 16 mil 789 pesos; una caja con 200 cerillos, mil 296 pesos, y una lata de refrescos 336 pesos; un paquete de servilletas de 500 a 295 mil pesos, y una caja de endulzante para café de 6 mil 578 pesos.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez