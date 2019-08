Compatriotas: entre redadas y tiroteos

Una redada en las plantas de alimentos de la Kooh Foods en Mississippi dejó como saldo el arresto de unos 700 trabajadores por violaciones a las leyes migratorias, y aunque el gobierno de México ha dispuesto todo para dar asesoría jurídica a nuestros compatriotas, la realidad es que los EU están en su derecho de aplicar la Ley contra los ilegales.

Sería el equivalente al control fronterizo que activó México en el sur del país contra el ingreso ilegal de centroamericanos, aunque en vertientes diferentes. Los mexicanos que han cruzado la frontera para internarse en la Unión Americana, suman millones, muchos de los cuales no tienen en regla su visa y laboran en condiciones de riesgo.

A los tiroteos que han sido víctima por parte de supremacistas blancos, se suman las redadas puestas en práctica por las autoridades estadunidenses, sin dejar pasar cuando menos los días de duelo, lo que podría interpretarse como un plan o un programa en marcha tendiente a desalentar la estancia o la visita a los Estados Unidos.

México se encuentra en una situación complicada: las presiones del presidente Donald Trump para rechazar a los centroamericanos que cruzan territorio mexicano para ingresar a los EU, el retorno de los rechazados que utilizan suelo mexicano como tercer país seguro, y ahora la persecución a balazos de nuestros coterráneos de manera indiscriminada: sean ilegales, legales o turistas. Estamos en un callejón del que es preciso encontrar la salida.

Será complejo el próximo periodo extraordinario en la Cámara Alta, señaló el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal Ávila, al acudir al primer informe de actividades de los senadores morenistas Julio Menchaca y María Mercedes González González, y dijo que entre la agenda legislativa a iniciarse el 3 de septiembre se incluye la revisión de las leyes reglamentarias en materia educativa, la nueva Ley sobre el uso de la cannabis para usos medicinales y lúdicos, la urgente revisión de todo el sistema de justicia y sanciones para las empresas fantasma, la revocación del mandato y consulta popular, la eliminación del fuero constitucional para el ejecutivo y los legisladores, así como la eliminación de comisiones bancarias, para disminuir ganancias de usureros, entre otros, pero destacó las coincidencias que se han encontrado entre los senadores para lograr acuerdos trascendentales en beneficio de México…

Respecto a la reunión de ex secretarios de Salud que manifestaron su preocupación sobre el presupuesto sobre gastos catastróficos en materia de salud que se vayan a usar con otros fines, Jorge Alcocer, secretario de Salud, manifestó que: esto es inquietante, desde luego, no sólo por el monto, no sólo por el monto del presupuesto que está ahí, sino porque sí se ha tratado de poner como una de las pérdidas, no se va a perder el monto; y el fideicomiso que está con ello son estructuras que se van a mantener y con el objetivo, que ya señalé yo ahora, de cubrir ciertas enfermedades, son catálogos, esto lo vamos a ampliar.

Es como si ustedes en un seguro de gastos privados –que lo han de conocer algunos de ustedes- van y dicen: “no, este no me conviene, aunque es más barato, porque no me cubre tal enfermedad, y no me la cubre, además, porque tengo antecedentes de otra”.

Eso no puede ser en un proyecto de salud pública, de salud que está dirigiendo un gobierno. Aquí está una apertura para todas las enfermedades y una cobertura por la necesidad que tengan no a uno, dos, tres, cinco años, sino lo que sea necesario y los medicamentos, indicó luego de una reunión en San Lázaro…

