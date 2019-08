Asesinatos de odio y terror

A TEMBLAR: POR SUPUESTO, QUE MUCHOS ESTARÁN TEMBLANDO ANTE LAS DENUNCIAS Y LA REALIDAD QUE HA VENIDO ENFRENTANDO EMILIO LOZOYA, YA QUE EL DÍA LUNES 12 DE AGOSTO, SE DARÁ A CONOCER, EN CASA LAM, EL FAMOSO VIDEO DONDE HACE LAS ACLARACIONES Y DENUNCIAS SOBRE EL ESCÁNDALO DE PEMEX…

Y para muchos será sorpresa que un sicario de 17 años haya sido el que eliminó al famoso “53”, un miembro de la mafia internacional en un sorpresivo ataque en Guadalajara, Jalisco.

No todos tenemos las experiencias de encontrarnos dentro de un tiroteo que jamás esperábamos, eso lo digo con total convicción, ya que el 2 de octubre de 1968, después de, supuestamente dialogar, los representantes del CNH y los representantes del Presidente: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, parecía que todo estaba arreglado y a lo mejor sufrimos la traición de los mismos representantes y la de los “negociadores” nuestros, y así se montó la trampa y el asesinato en masa en Tlatelolco.

Por supuesto que esto es una experiencia terrible, por ello lo comentamos, porque así seguramente los cientos de visitantes en la plaza comercial de

El Paso, Texas, sufrieron el ataque de ese sicario y racista que llegó con toda la mala leche para cumplir con los esquemas planteados por el presidente Trump, tal como en Tlatelolco lo hicieron los miembros del Estado Mayor Presidencial y los policías que acataron las instrucciones del mismo presidente y de los principales funcionarios para liquidarnos y tener el pretexto que les ordenaban los norteamericanos, por medio de la CIA, para poder completar las condiciones de un GOLPE MILITAR, que por fortuna jamás aceptó un militar al que todos reconocemos por su valor civil y su lealtad a la patria como lo es Marcelino García Barragán quién, incluso, en las memorias que fueran publicadas por Julio Scherer en el libro; PARTE DE GUERRA, comenta sobre el tema y da algunas pistas de cómo se dieron las condiciones para el crimen de lesa humanidad cometido por esos asesinos que aún gozan de libertad y de impunidad.

Existen historias especiales que seguramente un día se darán a conocer también como las de la matanza de El Paso, Texas, donde padres sacrificaron su vida para salvar a sus hijos y cubrieron con su cuerpo a ellos para que las balas asesinas no los tocaran, pero sin duda, no dejan más que las huellas dolorosas de ese episodio y, un buen día, cuando el niño de hoy sea un joven, no sabremos cómo reaccionará.

En nuestro caso algunos rumiamos por años el resentimiento y la confusión de aquel día trágico, lo fuimos superando en la medida en que buscamos y encontramos las respuestas y la verdad en los tiempos y las circunstancias, así, fuimos descubriendo cómo la traición se convirtió en un proyecto de vida para algunos que hoy en día siguen mamando del poder y son parte de él, han sabido ocultar sus culpas y poner sus odios en otros, pero la realidad y la verdad los viene desnudando y enseñando sus traseros y su poca madre.

Algún día, el mismo gobierno, así como al tomar posesión el presidente López Obrador liquidó al Estado Mayor Presidencial, al reconocer que eran parte de los sicarios no de los protectores del Presidente, podrán poner en claro la verdadera participación de la CIA, en el fraguar, el inicio del movimiento estudiantil como parte de su Guerra Preventiva, orquestando con la fuerza de Corona del Rosal y la autorización del Presidente y de cómo todo estaba encaminado a poner las condiciones para el famoso golpe militar, después de la masacre en Tlatelolco, esto es creíble, sobre todo, cuando sabemos, sin lugar a duda, que tanto Díaz Ordaz como Echeverría y otros funcionarios de ese tiempo eran agentes directos de la CIA y destacados anticomunistas, por ello, cuando se da cuenta por informes confidenciales internos y de los militares leales, de esa traición y de los objetivos trazados, Marcelino García Barragán expone su fuerza y convicciones nacionalistas y de lealtad a la patria y evita este proceso por el cual se le generó, desde siempre, el odio de todo este grupo que continuó en el poder y así, lograron, por muchos años, ocultar la realidad. Hoy en día, así como se habla de esa nueva traición a la patria cuando en acuerdos especiales, Felipe Calderón, permite a las agencias gringas y al gobierno hacer realidad los esquemas de los proyectos RÁPIDOY FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO para introducir armas al país, violando la soberanía y las leyes aduanales, propiciando la “Guerra contra el narcotráfico” que solamente ha dejado dolor y tragedia al pueblo de México, se conocerán los datos de aquel momento que, se conoce ahora, como la matanza de Tlatelolco, no sé si el Presidente podrá o tiene los datos para ello, pero por el bien de todos y de México, algún día, se conocerá la verdad.

Porque hasta entonces seguiremos especulando y desviando la atención sobre los verdaderos asesinos de los jóvenes en aquellos momentos, como ahora en El Paso, Trump pretende desviar la responsabilidad alegando que él no es responsable del racismo y el odio acumulado por algunos gracias a sus discursos de odio y de terror…

