Sergio Mayer “defiende al cavernícola”

El monólogo más exitoso de la historia regresa a cartelera con este actor como protagonista

Asael Grande

¡El cavernícola está de regreso! Así es, después de ausentarse de la cartelera mexicana, el monólogo más exitoso de la historia de nuestro país, regresó al escenario del Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, con Sergio Mayer como protagonista.

A la par de su vida política, Sergio Mayer retoma los escenarios con la pieza teatral Defendiendo al cavernícola, en la cual se abordan los problemas de pareja, vistos desde el lado masculino. Esta comedia lleva al espectador a un divertido viaje en el tiempo desde la prehistoria, hasta llegar a la actualidad, tratando de descifrar la eterna discusión entre los hombres y las mujeres.

La historia del escritor y actor estadunidense, Rob Becker, vuelve a la cartelera mexicana, luego de una larga ausencia, para ser protagonizada por Sergio Mayer, ex integrante del grupo musical Garibaldi y quien ahora preside la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. En el 2012, Mayer participó en una breve temporada de 10 funciones de Defendiendo al cavernícola, obra que por más de una década protagonizó el actor César Bono: “La vi con mi amigo Fernando Lozano en Monterrey, y a Sergio no lo había visto en esta obra, es el monólogo más importante, desde que lo estrenó Rob Becker en Nueva York, y sigue siendo, y cuando la hacía yo, me preguntaba cuándo iba a surgir otro monólogo tan importante, porque es el mejor del mundo”, dijo el primer actor, César Bono, previo a la función de reestreno. “Estoy aquí viendo a mi amigo, que algunas veces fue mi productor, otras veces mi compañero en un escenario, y emocionándome mucho con todo esto del amor, y de la pareja, y de que uno no es un cabrón”, agregó al final de la función, al ser invitado a subir al escenario junto a Mayer, a quien felicitó con un gran abrazo.

Este montaje, que marca la reapertura del Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel, se convirtió en uno de los más exitosos en la escena teatral mexicana, luego de estar 11 años continuos en cartelera; sin embargo, fue el 7 octubre de 2012 cuando el bajó el telón, acumulando 3 mil 732 representaciones: “Quiero agradecer a todo el equipo por la confianza, gracias a todos por su tiempo, pero quiero agradecer, principalmente, a mi familia hermosa, mi esposa y mis hijas son parte fundamental, lo que yo haga disponible depende de mí, y ese tiempo disponible que podría yo dedicárselo a mi familia, estoy arriba del escenario compartiendo con todos ustedes, por mi familia estoy aquí para poder hacer lo que me apasiona”, expresó Mayer, al finalizar la función que inicia temporada en dicho teatro.

“Muchas emociones arriba del escenario, hemos sacrificado tiempo, y aquí se ve el resultado, César Bono es mi maestro, mi amigo, y el que haya venido me hace sentir orgulloso, él fue el que me motivó a hacer esta obra, mis hijas fueron parte de este proceso, junto conmigo, le tengo mucho cariño a esta obra, tiene un mensaje atemporal, un contenido maravilloso”, agregó el actor, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Defendiendo al cavernícolao simplemente El cavernícola(cuyo título original inglés es Defending the Caveman) es una comedia escrita por el actor y comediante estadounidense Rob Becker entre 1988 y 1991, en la que trata los malentendidos en las relaciones entre hombres y mujeres. Esta obra es el monólogo con el récord de permanencia en Broadway, logro que consiguió en 1996, y ha sido representada en 45 países, con un público que supera los 8 millones de personas.