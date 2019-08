Flor Yvone y Grupo Palomo invadirán el Lunario

La cita para este concierto es el 22 de agosto en la antesala del Auditorio Nacional

Con música norteña y romance

Arturo Arellano

Flor Yvone, reconocida cantautora regiomontana, poseedora de un Récord Guinness, gracias a que su canción “No me conoces aún” se mantuvo en primer lugar de permanencia durante un año en la lista Billboard, y la agrupación más versátil del género norteño, Grupo Palomo, quienes grabaron este exitoso tema, unirán sus voces en una inolvidable velada íntima el próximo 22 de agosto en el Lunario del Coloso de Reforma.

Para detallar al respecto, tanto la cantante Flor Yvone como Homero Palomo, director de Grupo Palomo visitaron la redacción de DIARIOIMAGENy en entrevista la primera comentó: “Celebramos el éxito de ‘No me conoces aún’, clásico de la música norteña, con el que rompimos varios records, además de otras canciones mías, que también he grabado este gran grupo, como ‘Te metiste en mi cama’. Tenemos mucho qué ofrecer de manera conjunta, así que vamos a presentarnos en el Lunario, contrastando mi estilo de música que es balada, rock, pop, con su música norteña, va a ser algo padre”.

Homero Palomo comentó: “Hay personas que no puede asistir a los bailes públicos, por eso, el Lunario es una gran oportunidad para ellas, con instalaciones de primera. Vamos a ofrecer un show único, no sólo con la presencia de Flor Yvone, sino con otros invitados, como Ricky Ruiz, Ivonne Montero, probablemente Alejandra Ávalos, y será un show especial, además se sigue sumando gente, habrá fusiones, tendremos las canciones de Grupo Palomo en otras versiones, lo cual para nosotros que hacemos música norteña, es una gran ventana, para poder llegar a otro tipo de público”.

Siendo un lugar intimo, Flor comenta: “Me da gran emoción, porque toda la gente que coreó ‘No me conoces aún’ en las diferentes plazas masivas de todo el país, ahora van a tener la oportunidad de vernos juntos, compositora e intérpretes. Nunca hemos estado así en el escenario, los públicos de ambos van a ampliarse y se darán cuenta de la clase de musicazos que son Grupo Palomo y el tipo de show que tengo yo. Aunque los públicos son contrastantes se van a enamorar, bailar y a unir”.

Si bien, la música regional dejó de serlo hace unos años para ser más universal refieren: “Eso no pasaba antes, pero ‘No me conoces aún’ es el tema que hizo trascender la música norteña a todos los estratos, porque las baladas románticas fueron tomadas a partir de entonces por Palomo para llevarlas a este género. Abrieron toda una nueva época”.

Homero Palomo agregó: “La música, cuando es buena, se va a quedar en el corazón de la gente, se queda para siempre, si nos ponemos a pensar en las mejores 10 canciones del mundo, seguramente serán baladas, nosotros lo que hacemos es llevarlas al género norteño, y es efectivo, porque a la gente le gusta sufrir, les gustan las letras dolorosas”.

“También queremos que las nuevas generaciones escuchen esta música, que sepan que hay música dedicable, que le puedes cantar a tu novia, con una historia y un mensaje lleno de sentimiento, hechos reales con los que se pueden identificar.

No es música viejita, es música que no muere y los jóvenes pueden escucharla sin sentirse raros, simplemente porque con canciones con magia, en el caso de las nuestras, no nos ha tocado gente que nos diga que no les gustan nuestros temas, quizá no los han escuchado, pero cuando se dan la oportunidad, les gustan”.

“Cada quien tendrá su espacio en el escenario, llevamos parte de nuestros shows en solitario, pero luego nos vamos a juntar, por ello tendremos un ensayo general para interpretar algunas canciones juntos, queremos que la gente se divierta desde que abre su primera cerveza, hasta cuando se vaya, no se querrán levantar ni al baño, porque va a estar muy bueno”. Cabe destacar que han puesto a disposición del público cierto número de boletos al dos por uno, los cuales se pueden adquirir en las taquillas del inmueble de lunes a viernes.

Con su más reciente disco “Palomo: Duetos”, el grupo pretende llegar a los jóvenes, por ello incluye duetos junto a Big Javy, de Inspector, Juan Solo, Samo, entre otros. “Queremos enriquecer la música y llegar a los chavos”.