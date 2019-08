Ya hay comaladas de millonarios en la 4T

Índice político

Francisco Rodríguez

¡Qué cosas tiene la vida, Mariana! Rogelio Jiménez Pons, el popular Frijolito de las películas en blanco y negro de los ’50s, dirigidas por Alfonso Corona Blake, hoy afamado arquitecto y desarrollador inmobiliario, tuvo la suerte de arribar a la “grilla” en los 70’s con Leandro Rovirosa Wade, gobernador de Tabasco.

En ese momento, el indómito Rovirosa, destapado poco tiempo después como fallido precandidato a la Presidencia de la República por Federico Bracamontes, director y dueño del Diario de México, echaba a andar el ambicioso proyecto urbano Tabasco 2000, un sueño guajiro del sureste tropical.

Frijolito Jiménez Pons se sumó al programa, repartiendo un sin fin de jugosos contratos entre propietarios y coyotes del cotarro. Ahí se formó. Desde entonces viene su afamada trayectoria dentro de los entrambuliques de este género. Fue generoso, munificente y triunfador.

Cuando a principios de este sexenio recibió la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, reverdeció sus laureles. Pronto se hizo merecedor a coordinar los trabajos de una de las tres obras emblemáticas en trance de la Cuarta Transformación: el enigmático Tren Maya.

¡Ah!, pero cuando el titular del Ejecutivo federal se enteró del trafique de terrenos y derechos de vía en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, encomendó a Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de la Función Pública, una tarjeta informativa del problema.

Cuando el subsecretario informó la realidad, salieron chispas: no sólo confirmó las sospechas, sino ratificó la inexistencia del proyecto ejecutivo, cartas de intención y cronograma de obras.

Además, le notificó por ese conducto, que tres directores del proyecto habían renunciado a hacerse responsables de cualquier desaguisado.

Pero Jiménez Pons sigue al frente del encargo, por no sabemos qué artes. Muchos observadores lo atribuyen al conocimiento del paño: su roce y trato con antiguos benefactores locales del ascenso de Morena y del sostenimiento de las estructuras de lucha durante varias décadas.

Era un hombre confiable y demasiado acreditado, como resultaron ser Adán Augusto López, gobernador de Tabasco; Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas y compañía, quienes fueron ubérrimamente reconocidos por el dueño del pandero en ejercicio.

Hermanos, esposas, primos, amigos y asociados de ese clan son hoy los que parten el bacalao en el sureste mexicano. Bueno, hasta quienes prohijaron de alguna manera los proyectos políticos resultaron enormemente beneficiados: unos, con negocios y otros con impunidad. Los casos de Manuel Velasco y Arturo Núñez así lo constatan.

La austeridad republicana suena bien para los bueyes de mi compadre. Para mis amigos, justicia y gracia, como buenos descendientes ideológicos del Patricio de Guelatao. Rogelio Jiménez Pons sufrió las condiciones del cuatachismo desde que se desempeñó al lado del titular del Ejecutivo federal en aquellas épocas de escoleta en La Chontalpa.

Ergo, es un intocable de cepa. Podrán caer rayos y centellas sobre sus cabezas, pero la realidad es terca y agradecida para los ciclones del sureste. Podrá acabarse el mundo, pero la gloria de ese Tenochtitlán puede perdurar.

Junto a otros heroicos sobrevivientes de las luchas contra las injusticias en el edén tabasqueño, Rogelio, Adán, Rutilio, Octavio Romero Oropeza, Elvira Daniel y Javier May, estos tres últimos de esa estirpe que acabó fundando empresas fantasma para triangular…

… los dineros de Pemex y Cenegas, forman el batallón suicida que ha pasado a integrar las primeras comaladas de millonarios egresados de la gloriosa Cuarta Transformación. Son la honra y prez de los elegidos por la soberbia para engalanar los cuadros de honor de esa escuela de capacitación político-empresarial.

Hasta ahí, muy mal. Pero ¿qué pasa con la otra insignia del escuadrón intrépido, la refinería de Dos Bocas? Nada, que en días pasados la heroína insumisa, madrina del mamarracho Cuitláhuac García (des)gobernador de Veracruz, reunió a los estrategas (sic) de la Secretaría de Energía y Pemex, para darles una noticia bomba.

A falta de proyecto ejecutivo, cartas de intención de empresas, y dinero disponible, la obra se pospone para iniciar en ¡octubre!, mes en el que por puritita coincidencia cierran los ejercicios fiscales del año y la gran empresa queda al garete. Pero aún hay más:

Debajo del terreno escogido para la refinería subyacen sendos ductos petroleros que impiden la construcción. A falta de terraplenes específicos, cuya hechura duraría un año, es mejor no empezar. Sucede que los ductos comunican los pozos de hidrocarburos con la costa de Paraíso, lo que ha levantado sospechas inauditas.

O forman parte del gasoducto de Díaz Serrano, o están ahí para facilitar el bombeo de los aceites hacia las plataformas donde se sustraen un millón de barriles diarios de crudo para después conducirlos, fuera del presupuesto nacional, a los mercados negros.

Y como usted sabe, sería levantar las faldas de los caciques y charros sindicales del salinismo – atracomulquismo y develar el gran robo a la nación. Como hasta la fecha, la Cuarta Transformación protege a Romero Deschamps, eso es imposible. Así es que a otra cosa mariposa.

Por último, la gran obra del ferrocarril Transístmico es casi imposible.

Parece que ha erizado los ánimos de las poblaciones indígenas y locales oaxaqueñas, que lo que realmente quieren es recuperarse del último terremoto, no sólo ver pasar los trenes de la abundancia.

Por lo pronto, otro programa emblemático, Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido suspendido en Tabasco, tierra originaria de la 4T. Algo tendrá el agua que hasta la bendicen.

Y a todo esto, ¿quién podrá salvarlos? Ya el Chespirito hacendario está fastidiado de tantos bomberazos y, por lo que se ve, le da güeva acudir en auxilio de farsantes y pusilánimes que forman el escuadrón de sobrevivientes del edén. Mártires de sus luchas históricas. Comaladas de millonarios de la Cuarta Transformación.

Por lo pronto, las obras insignia de ese batallón tendrán que esperar mejores tiempos. Al fin y al cabo, el pez por su boca muere. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: No ha mucho mi amigo y colega Arnoldo Cuéllar escribió: “Las comaladas de millonarios forman parte del paisaje. La lección es clara: no critiques a los políticos, preocúpate por ser uno de ellos. Toda una generación de jóvenes, muchos hijos de políticos, otros amigos de ellos, se propusieron participar en la función pública no por una vocación de servicio, sino por la posibilidad de un rápido enriquecimiento. El efecto corruptor del éxito económico de una clase política que no se caracterizó por construir un estado viable, sino por hacer carreras más redituables que las de los empresarios medianamente exitosos, con mucho menor esfuerzo y leyes aplicadas de manera laxa, ha sido absolutamente disolvente. Hoy, en México, hacer política con éxito pasa por hacer dinero, asegurar el futuro. Se ha conformado, además, un especialidad empresarial de la mano de estos políticos, que se ofrece como el complemento ideal: el prestanombres, el que hace la arquitectura corporativa y fiscal para facilitar la corrupción, el que crea empresas de la noche a la mañana, el entrepreneur que pide las comisiones para que se asigne la obra o el contrato…” + + + Desde Torreón, Coahuila, también escribe don Miguel Ramírez: “Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, es que tanto políticos como funcionarios públicos de alto nivel, salvo honrosas excepciones, carecen de inquietud social. Al llegar a ocupar un cargo cuyo salario proviene del erario, actúan como si le hubieran pegado al gordo de la Lotería. Magistrados y miembros del INE son renuentes a disminuir su salario y se aferran a él, lo que no está acorde con la situación de pobreza que se vive en México. La política de austeridad que ha proclamado AMLO se ve necesaria, el peligro es que la confunda con tacañería y no utilice los ahorros que se han obtenido, que ya suman una cantidad considerable. A la sociedad mexicana le urge ver que ese dinero ya se está empleando y se está haciendo correctamente. Cuando esto suceda, López Obrador quedará prácticamente blindado y ninguno de los ataques que recibe cotidianamente le hará daño. Muchos de ellos son tan burdamente falsos que en lugar de perjudicarlo le favorecen. Un senador del PAN lo acusó de comprar alimentos, como longaniza y jamón de pavo, con un costo muy elevado, Los medios de comunicación le dieron gran difusión a este hecho, pero minimizaron la aclaración que hizo la Presidencia que informó que dichos gastos correspondieron al anterior sexenio. AMLO sugirió a los partidos políticos devolver el 50% de sus prerrogativas, a lo que Lorenzo Córdova, titular del INE reviró diciendo que esto los podría obligar a buscar dinero posiblemente indebido. Nos hizo recordar lo que decía la ‘simpatiquísima’ Xóchitl Gálvez: con la disminución que se le haga al salario de un funcionario público se está propiciando que caiga en la corrupción. Se difundió, principalmente en las redes sociales, que ya era obligatorio que en las escuelas se recitara un poema en honor de López Obrador, lo que no amerita ni un mínimo comentario. Como los enemigos de AMLO ven que por más que le buscan no le restan gran apoyo de la sociedad, al tabasqueño se le acusa hasta de lo más ridícula e increíble, que es lo que hicieron la prensa y los periodistas que todos conocemos al señalar que hay un gran parecido entre el discurso de Trump y el de López Obrador. Como es evidente, el del primero es racista y supremacista con un odio enfermizo que influyó grandemente en el actuar del joven que realizó la matanza de El Paso. El discurso de AMLO ha consistido básicamente en mencionar a los hampones que durante varias décadas han saqueado a México”.

