Crimen organizado controlaba algunas aduanas: López Obrador

“Era necesaria una limpia por la corrupción”

Todo lo que tiene que ver con este sector estaba muy podrido, afirma

José Luis Montañez

El gobierno federal realiza una “limpia” en las aduanas, porque no sólo había un ambiente “podrido”, sino el crimen organizado también tenía el control de algunas de ellas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todo lo que tiene que ver con aduana estaba muy podrido, como Migración y todo el gobierno estaba secuestrado. El gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, era un facilitador del saqueo”, manifestó en su conferencia matutina.

“Entonces, se está limpiando el gobierno, de arriba para abajo, y un área que se está limpiando es la de aduanas”, insistió el Ejecutivo federal, quien comentó que las organizaciones criminales estaban en presentes en aduanas como la de Manzanillo, Colima. Se mostró satisfecho por el nombramiento de Ricardo Ahued Bardahuil como titular de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y lo calificó como “un hombre honesto y una gente limpia”.

“Ahued es incorruptible y eso es muy importante, de esos que prefieren heredar pobreza, pero no deshonra”, resaltó López Obrador, quien reiteró que es necesario erradicar la corrupción de la misma manera, como “se limpian las escaleras (de arriba para abajo)”.

“Tenemos que limpiar todo el gobierno de corrupción y hay áreas donde se requiere todavía avanzar más”, acentuó el Presidente, quien llamó a los funcionarios públicos a “no correr riesgo” porque de ninguna manera se van a tolerar esas prácticas.

Rechaza que Guardia Nacional esté rebasada

López Obrador rechazó que la Guardia Nacional esté rebasada y aseguró que sus elementos han actuado con “prudencia” durante los enfrentamientos ocurridos en los últimos días en Tlaxcala y Guanajuato.

El mandatario dijo que los efectivos buscaron, ante todo, proteger al pueblo y rechazó que las bandas criminales los hayan rebasado.

Luego de la muerte del primer elemento de la Guardia Nacional en un enfrentamiento este fin de semana en Yuriria, Guanajuato, el Presidente reconoció el trabajo que realiza el nuevo cuerpo de seguridad en defensa del pueblo.

“Sí hubo un enfrentamiento a la Guardia Nacional en Guanajuato, hubo muertos, fallecidos tanto de la delincuencia y un elemento del en este enfrentamiento. Actuaron los de la Guardia Nacional con mucha prudencia, no dejo de reconocer que los soldados y marinos están actuando de manera muy profesional, muy responsable, protegiendo al pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado”, dijo en conferencia de prensa.

El Ejecutivo pidió a los ciudadanos no proteger a las bandas del crimen organizado.

“También se presentó un ataque a la Guardia Nacional en Tlaxcala, porque se pretendía saquear un tren, actuaron los elementos que encabezaban este operativo y (los saqueadores) convocaron a pobladores, un poco lo que se hacía y que llevó a la desgracia a Hidalgo cuando la explosión por huachicol. “Por eso seguimos llamando a la gente para que no participen como escudo protector de delincuentes, que no se dejen llevar por las bandas, sobre todo en las regiones humildes, ahí hay una gran reserva de valores y queremos que no se pierda eso”.

Pese a los incidentes, el Presidente negó que los elementos de la Guardia Nacional estén rebasados por la herencia de una guerra que no funcionó.

“Están haciendo su papel y están actuando muy bien”.

Recibe cartas credenciales de 4 embajadores

El presidente López Obrador recibió ayer por tarde a los embajadores de las Repúblicas de Indonesia, Sudáfrica, Nicaragua y China en México.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió imágenes del encuentro con los diplomáticos de quienes recibió sus cartas credenciales que los acreditan como las cartas credenciales que los acreditan como representantes de sus países en México

El mandatario mexicano precisó que durante el encuentro tuvieron la oportunidad de conversar sobre su respectivos países.

La Secretaría de Relaciones felicitó a los diplomáticos que se presentaron ante el presidente López Obrador.