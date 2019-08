Rosario Robles: leña del árbol caído

Ángel Soriano

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el sistema priÍsta —aunque la ex titular de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles fue o es destacada militante de izquierda-, no había jugoso negocio del que no fuera informado y autorizado por el presidente de la República, de tal manera que la corrupción iba de arriba hacia abajo, además de que los secretarios de Estado, y ningún funcionario de nivel medio o inferior, se manda solo.

Por lo consiguiente, son válidos los argumentos de la ex dirigente del PRD y ex Jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, en el sentido de que el ex presidente Enrique Peña Nieto y su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade, ex candidato presidencial priísta, estaban informados de los desvíos de recursos. Y no sólo ambos altos funcionarios, sino toda una red burocrática por donde pasaron los más de 5 mil millones de pesos defraudados.

En consecuencia, el mismo presidente López Obrador y el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna han coincidido en señalar que si EPN y Meade fueron informados y no actuaron, serán llamados a declarar.

Esto quiere decir que, de continuar las investigaciones, mientras la ex lideresa Rosario Robles está en chirona dos meses, caerá todo el sistema priísta, pues evidentemente estaban involucrados infinidad de funcionarios de todos los niveles.

Incluso rectores de instituciones de educación superior que incluso se dan el lujo de tener cuentas bancarias en el exterior, serán vinculados a proceso, y de esa manera —en el remoto caso de que así ocurra–, el combate a la corrupción va en serio y los penales serán insuficientes para albergar a tanto corrupto.

En tanto, la diputada Dolores Padierna, esposa de René Bejarano involucrado en recibir soborno del argentino Carlos Ahumada, dice que ahora sí empieza la justicia. Las cosas cambiaron en el país.

Avergüenza la corrupción a Guadiana

El senador coahuilense Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado dijo, durante un encuentro con líderes empresariales, que México debe copiar el modelo de explotación energética de Bolivia o Noruega y poner Ronda Cero en donde está el 83 por ciento más de las reservas positivas del país con el objeto de eliminar la corrupción en lugar de dar contratos de servicios de Pemex, se debe hacer una asociación en participación, pero en donde el Estado reciba no menos del 82 por ciento; del 82 al 90, dependiendo del grado de dificultad de la obtención del hidrocarburo y de esa forma se puede, el Estado no pierde rectoría, porque va a tener mínimo de 82 y hasta el 90 por ciento y citó que si de un pozo se sacan 100 barriles o sea 85, 90 barriles son del Estado y el resto es de la empresa privada y, si la empresa privada como va a tener ahí utilidad, pagará su 30 por ciento correspondiente a Impuesto Sobre la Renta, o sea, la empresa privada esta para ganar dinero, por supuesto, pero ganar sin que el Estado, meta un sólo clavo, un peso ni el riesgo.

Ejemplificó el caso del campo Cantarell, uno de los más productivos del mundo, cuando hubo épocas en los que costaba tres y cuatro dólares sacar un barril y se vendía a 80 y hasta 120 dólares. Entonces qué ha quedado de eso, por eso le digo que es una borrachera y estamos pagando la resaca desde los años treinta o los años cuarenta.

Nada más nos dejaron 107 mil millones de dólares de deuda en Pemex. Yo como mexicano me siento con vergüenza que nos haya pasado esto en este país y de los cuáles somos culpables todos, pero la mayor parte de los que estaban en la función pública combinados con los de la iniciativa privada para hacer corrupción también, definitivamente.

