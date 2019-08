Tiempos de guerra

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues decía muy seriamente un diputado del Movimiento Ciudadano: ¿Y, quién chingados dice que los tiburones brillan?, solamente, faltaría que digan que vuelan. Y envalentonado por su convicción y sin consultar los diarios que aseguran que los tiburones o cuando menos algunas de las especies brillan, no dejaba de despotricar contra sus enemigos políticos, como él decía, eran los del poder en la actualidad, hasta que de pronto le salió al paso un diputado de Morena, que había leído, por pura casualidad, una nota en internet, donde afirmaban que los tiburones brillan y que, además, esto lo había escuchado en una de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así que seguro de su tema le replicó: “pues sí brillan, lo afirmó el Presidente, y el legislador, cobardemente, pensando en las dietas y en las chingas que tendría para pasar en las próximas elecciones al lado del grupo triunfador de Morena, dijo todo humilde y chiquito: “Bueno, pues sí brillan, pero poquito, y sí vuelan, pero bajito”…

Sin duda, muchos de los actores en el campos de los malosos, los grupos de poder que traen de cabeza a la seguridad nacional y generan los espectaculares asesinatos donde cuelgan cuerpos o muestran destazados o cabezas en hieleras con serios y mal escritos mensajes en cartulinas o mandan los audios o los videos donde anuncian sus próximas batallas y retan a sus enemigos, hoy en día, todos hablan del próximo combate entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de “El Mayo” Zambada, todos comentan que serán batallas crueles, que mostrarán el poderío de cada grupo, mientras esto sucede, también se marca la línea de no agresión ni caer en la provocación por parte de López Obrador y dice y asegura de que no dará la instrucción de que se combata el fuego con el fuego, el caso es que mientras esto sucede, los grupos se van posesionando de mayor parte del territorio y se alega que en muchos lados, ya están enclavados en los puestos políticos porque, como hemos señalado desde hace años, comprar los procesos electorales en los municipios ligados a las rutas o zonas de tránsito o producción, cuesta muy poco.

En algunos lugares apoyar a los grupos afiliados a sus intereses, con personas que tengan idea y fortaleza en la región, les sale en muy pocos dólares, ya que ahí jamás llegan ni los partidos ni sus recursos, ni cuentan con la protección de la autoridad, y así, los que tienen las armas y el dinero, pueden convencer o imponer a sus incondicionales, hoy, seguramente, se relamen los bigotes, porque con eso de la austeridad en los partidos políticos, éstos menos recursos tendrán en esas regiones lejanas y marginadas, empobrecidas, así que, “comprar” a los que lleguen al poder y sean aliados a esos grupos, será todavía más sencillo y barato.

Hace algunos años, realizando algunos reportajes con don Pedro Ferriz Santacruz y Alexis Pola, en la región de Michoacán, tuvimos que llegar a las oficinas de la PGR, y ahí, mientras esperábamos a que llegara el comandante a cargo, vimos a un detenido que nos dijeron tenía 14 años y lo tenían aislado y con guardias; al preguntar las razones, nos dijeron que era de gran peligrosidad, el jovencito enclenque y medio güerillo, como en esa región son las personas, no parecería de mayor peligro, hasta que llegó el comandante y nos comentó que lo habían detenido porque ya llevaba como a 14 muertos y era un experto manejando las pistolas que cargaba al mejor de los estilos vaqueros, no sabía leer ni escribir, pero ya era todo un matón con historia y corrido en la región y, bueno, pues desde aquellos tiempos ya se veían los grupos de fuerza y confrontados en toda la región de Michoacán y así dejaron crecer las cosas, pensando en que si los dejaban en paz, solos se eliminarían y así terminaban con el problema, el caso es que aumentaron el número de enfrentamientos y asesinados, pero no se terminaron con los jefes ni sus grupos, al contrario, han ido aumentando y fortaleciéndose económicamente y políticamente en varias partes del país.

Si es cierto eso que cuentan de “El Mencho”, que se encuentra protegido por ex militares, ex policías, ex guerrilleros y gente de Colombia que dejaron el país para ocultarse en México y que cuentan con un armamento increíble, que incluso son capaces de derribar helicópteros y otros vehículos y manejan mucho dinero, no será sencillo enfrentarlos y menos acabarlos.

Ya del caso de “El Mayo”, que es toda una leyenda, que incluso se dio el lujo de comunicarse con el gran periodista Julio Scherer García, no para contar su historia, sino para mostrar algunas fotos y dar un poco su versión de que él, solamente anda por los montes del país, forjando su historia y su leyenda y así, con esas acciones, pues están listos, según lo que dicen los medios y algunos enterados de emprender una terrible guerra, para ver quién es quién, al final de cuentas, para las guerras o las guerritas solamente se requiere de gente, de dinero y de armas, los compromisos, en este caso, no demandan identidad ideológica, sino confianza y lealtad al que manda el grupo y, el país, está al filo de una violencia que no hemos visto en mucho tiempo, así que, seguramente, AMLO y su equipo de seguridad deben emprender una revisión clara y objetiva que impida el aumento de la violencia y la inseguridad en el país.

Ya estamos cansados del reguero de sangre y de los miles de muertos generados por una acción política provocada desde Estados Unidos y seguida por Felipe Calderón, para ocultar sus desmanes, robos y corruptelas… “pues, coopelas o cuello”, era la instrucción. Y BUENO, YA REMATARON LA CASA DE Zhenli Ye Gon.

