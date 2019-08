Rosario Robles no fue la abeja reina

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Ayer por la madrugada un juez determinó que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, debe sujetarse a proceso por uso indebido de la administración pública. Esto, concretamente, por ser la responsable jerárquica de la llamada “estafa maestra”, que involucró a más de un centenar de funcionarios públicos de la administración de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos de programas sociales a empresas privadas.

En esa estafa participaron decenas de funcionarios gubernamentales, empresas privadas y universidades públicas. Así se desviaron más de 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, Rosario Robles Berlanga, la antecesora de Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno de la Ciudad de México, a finales del milenio pasado, no actuó sola.

Debió, cuando menos, haber contado con la anuencia, con la autorización pues, del presidente de la República en turno, Enrique Peña Nieto, así como del secretario de Hacienda y otros funcionarios de primer nivel de la última administración priísta.

Este escándalo, bajó el volumen de otro escándalo similar, que abrió el gobierno de López Obrador: Odebrecht y Emilio Lozoya. El abogado de éste, Javier Coello Trejo, había anunciado la publicación de un video del ex director de Pemex, en el que relacionaba en ese fraude continental al ex presidente Peña Nieto, así como al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y otros más. Si la lucha contra la corrupción de AMLO va en serio, seguramente llegará hasta el nivel más alto del gobierno peñista; a Enrique Peña, obviamente. De la mano iría Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González, Pedro Joaquín, Miguel Ángel Osorio Chong y muchos más en niveles de segundo y tercer nivel en varias secretarías de Estado.

En los casos, que son los que se conocen oficialmente hasta el momento, de Lozoya y Robles, no pudieron actuar solitariamente. Debieron tener el permiso y, seguramente, complicidad del presidente de la República.

Por eso, la pregunta aquí iría al gobierno de López Obrador: el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, investigará y llevaría a prisión, si se le comprueban delitos, a Peña Nieto, quien sería el primer Presidente que iría a la cárcel. ¿También llevarían al mejor contacto que tiene el gobierno mexicano con Donald Trump y su familia, Luis Videgaray? Veremos en poco tiempo, quizá unos meses, de qué lado mastica la iguana.

PODEROSOS CABALLEROS: No es una teoría de la conspiración, pero sí es una versión que oficialmente no confirma la empresa, ni el Banco de México. Sin embargo, el caos con las operaciones de compra venta con tarjetas de crédito y débito el pasado fin de semana, se derivó de “un incidente en la operación” de la cámara de compensación para pagos con tarjetas Promoción y Operación (Prosa).

Oficialmente no dan a conocer cuál es el “incidente de operación”, pero “garganta profunda” nos dice que en los bajos y negros mundos de los hackers, esto se debió a que el caos lo provocaron intrusos para demostrar la vulnerabilidad del sistema de compensación bancaria.

Mientras se confirma o rechaza la versión, lo que queda completamente claro es que muchos mexicanos sufrieron en México y el extranjero, problemas serios por ese “incidente”. En este país, ni el gobierno, ni el sector privado se dignan en dar explicaciones amplias y creíbles.

Banxico dio a conocer que se debió a un fallo eléctrico en Prosa. En pleno siglo XXI, no hay plantas eléctricas sustitutas y sistemas de respaldo de datos para seguir con la operación. Más de 2 días estuvo afectado el sistema. Por favor, no insulten la inteligencia del consumidor. *** Que nadie se cuelgue el triunfo de los atletas mexicanos en Lima, Perú. Sólo ellos vencieron y solo ellos son los merecedores del reconocimiento.

Ningún político de ahora, ni de sexenios anteriores pueden tener una cara de vergüenza ya que los abandonan presupuestal y físicamente.

Ningún gobierno mexicano se ha preocupado por estimular el deporte entre los niños y jóvenes mexicanos a través de la Conade. Tampoco, se han ocupado por encontrar los atletas de alto rendimiento para becarlos y enviarlos a contiendas internacionales. Tiene gran razón el joven medallista Guillermo Ruiz. Sólo ellos merecen el reconocimiento social.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Holcim de México, dirigida por Luis Manuel Hernández Ángeles, y bajo la supervisión de Selene Salinas de Responsabilidad Social de la cementera, contrata a personal con Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional como estrategia para salvaguardar la integridad de los trabajadores. En los procesos de producción de sus siete plantas en México ratifican que son las más seguras a nivel mundial donde velan por la seguridad y salud de sus trabajadores. Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 horas. de lunes a viernes en Poder y Dinero. MVSnoticias.com

