Silvestre Coutiño lanzará disco rockero y contrastante

El músico explora la feminidad con temas desde Paquita la del Barrio, hasta Ariana Grande

Arturo Arellano

“Yo soy Silvestre, soy noche y día, soy naturaleza, soy amor, soy respeto, soy armonía, soy trabajo y esfuerzo, soy amigo, soy alegría, soy tu hermano latinoamericano, soy ranchero, norteño y cumbia… Soy rock and roll y jícamo a la vez, soy jolgorio, soy fiesta”. Así se describe Silvestre Coutiño, un músico multifacético, introspectivo, arriesgado y talentoso, que aprovecha sus virtudes para crear un concepto innovador e interesante, en el que explora la feminidad a través de canciones de artistas opuestamente polares, desde Paquita la del Barrio hasta Ariana Grande.

Para hablar del concepto y su primer sencillo “Me saludas a la tuya”, Coutiño concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN.“El disco busca transmitir que todos tenemos esa necesidad de equilibrar nuestra energía femenina, podría parecer chistoso que un biker, charro, bigotón, panzón, pelón, te invite a despertar tu energía femenina, pero ese es el principio, si todos generamos ese despertar, podremos generar un cambio, una evolución positiva como sociedad y como humanidad. Yo lo hago a través de mi música, hago rock, tomo nuestros géneros tradicionales, la norteña, los ritmos latinos y los rockeo, además con canciones de grandes artistas femeninas”. Como Paquita la del Barrio, Selena, Lola Beltrán, Ariana Grande, Alicia Keys, Beyoncé o Christina Aguilera

Asegura que cada uno de estos temas los hace suyos. “Tomé diez canciones que han hecho famosas intérpretes femeninas, en un espectro muy amplio, pero con mi estilo de fusionar el rock con nuestra música. Lo que hago es que muchas veces la letra habla de amor o desamor, pero en la parte interpretativa yo las llevo a una resignificación, por ejemplo ‘Fighter’ de Christina Aguilera, la tomo en un sentido de una sociedad cansada, que después de ser tan maltratada, restringida, sale engrandecida. Así a cada canción le doy un nuevo significado para mí”. Cabe destacar que cuando son cantantes anglosajonas, realiza adaptaciones al español de las letras, eso sí, muy apegadas a la letra original”.

Celebra que todo mundo tiene algo que decir, “elegí a estas artistas como principio porque son mujeres que llevaron a la cima un tema, pero también por los autores, que muchas veces no pensamos en ellos, pero estas canciones son producto de gente que escribe cosas maravillosas. Todo mundo tiene algo qué decir, y que bueno que los géneros ya no estén peleados, lo que hay que cuidar es la intencionalidad de la música, que sea auténtica, pura, con amor, con una buena intención”.

Justifica su estilo refiriendo que es tal como somos los mexicanos “puedo tener trackscien por ciento mariachi, pero luego me voy al trash metal poderoso, pero siempre con mi estilo. Soy yo, es muy Silvestre Coutiño, porque si bien crecí entre caballos, escuchando música mexicana, también me gusta el rock me formé musicalmente ahí. Mis toquines los veo como una pachanga mexicana, llegas y el grupo esta tocando rock, pero luego norteño y terminas moviendo el cabús, es una gran fiesta, yo lo describo como un jolgorio nuestro, llegas y no conoces a nadie, pero te vas siendo amigo de todos”.

El primer sencillo “Me saludas a la tuya” ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el resto del disco lo estará liberando dentro de los cinco meses próximos, luego de haber explotado algunos sencillos más. Cabe mencionar que el primer corte viene acompañado de su videoclip oficial. Silvestre Coutiño se encuentra en redes sociales como @SiSilvestreSi.

Silvestre Coutino es cantante, autor y compositor. Lo define el orgullo por su origen y el ser impulsor de ideas de paz, armonía, solidaridad y libertad