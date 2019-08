Consultoras y medios afirman que capitales se van de México por incertidumbre

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

López Obrador dice que es al revés; cada día llegan más, subraya

La información fue incluso de primeras planas el lunes, al menos Reforma lo reportó así y Forbes la hizo llegar al resto del mundo financiero en todo el orbe: la incertidumbre que provoca el gobierno de México ha provocado una corrida de al menos 8.5 mil millones de dólares entre enero y julio de este año.

Y los capitales se van pese a las altas tasas del Banco de México, que superan el 8%, lo que coloca al país como el tercero en la región con tasas más elevadas.

La información del lunes dice:

“En los últimos seis meses, los residentes en el extranjero retiraron cerca de 8,500 millones de dólares de valores gubernamentales de México por la incertidumbre económica que priva en el país.

“De una muestra de 37 bancos centrales de países independientes, más el de la Unión Europea, de 28 miembros, que sigue el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), el Banxico tiene la tercera tasa de interés nominal más alta en el mundo.

“Aun así, en los últimos seis meses, los residentes en el extranjero retiraron cerca de 8,500 millones de dólares de valores gubernamentales de México por la incertidumbre económica que priva en el país, de acuerdo con Reforma.

“En la muestra del BIS, la tasa de referencia de Banxico, de 8.25% nominal, sólo es superada por la de Argentina, de 63.71/, y la de Turquía, de 19.75%.

“Estas economías sufren de inflaciones desbocadas, de 55.8% interanual en el caso del país sudamericano y de 19.50% en Turquía, de ahí que sus bancos centrales mantengan tan altas tasas de interés de referencia.

“De acuerdo con Reforma, no es el caso de México, cuyo crecimiento de los precios bajó ya a 3.78% anual en julio, y dadas las perspectivas de inflación su tasa real ronda el 4.50%, la mayor de entre los países de la muestra del BIS.

“Con datos de julio pasado, en una lista de las tasas de interés a corto plazo en 41 países, la OCDE exhibe a México con la más alta, en 8.45%”,

Hasta aquí la información que corrió por todo el mundo financiero no sólo de México sino entre sus “socios” del mundo desarrollado.

Es obvio que Arturo Herrera, titular de Hacienda y Jonathan Heat, apuntado para ser el Gobernador del Banco de México le informaron a AMLO de la importancia de esta información.

Pero resulta que en sus conferencias mañaneras de martes y miércoles nadie le preguntó sobre el caso. Y él hervía por desmentirlos.

Así que ayer aprovechó el foro de la firma del llamado pomposamente “Pacto-Oaxaca” con 9 gobernadores para el desarrollo del sureste mexicano.

(Por cierto, valdría preguntarse cuantos pactos y programas lleva ya firmados AMLO para lo mismo, creo que no pasa mes desde que asumió el poder que no eche a andar algo en esa región que al menos yo no veo que haya avanzado nada)

En fin…

Peeero AMLO tiene ‘oootros datos’

“Cada semana se suma un inversionista extranjero”, afirmó.

Y luego de firmar el mencionado pacto López Obrador adelantó que es tanto el interés de inversionistas y capitales extranjeros en el México gobernado por él, que “habrá más facilidades para la inversión de la iniciativa privada”.

Así, desde el Centro Cultural de Oaxaca, lanzó un mensaje hacia el mundo que pretendió contrarrestar la información que corrió desde el lunes en contrario.

Ahí afirmó que todos los empresarios nacionales y extranjeros deben tener confianza en que sus inversiones cuentan con toda la seguridad porque con él en Palacio Nacional (solo faltó señalar que las 24 horas del día), hay ya un auténtico estado de Derecho, además de que su gobierno no cometerá nunca un acto de ilegalidad contra la IP.

Quizá quien desde la IP nacional y extranjera recordó en ese momento cómo AMLO impulsó la venta de la mansión del chino Zhenli Ye Gon sin haber un juicio concluido en su contra.

Metido de lleno en su rollo regional, AMLO agregó que al proponer 4 eslabones del desarrollo para el país se impulsaba la atracción de inversión extranjera.

“Lo cierto es que cada semana hay una empresa extranjera que quiere notificarme, a través de sus directivos, que van a invertir más y que están apostando a México”, dijo.

Y agregó que su compromiso es el del respeto a las leyes… “nada de la farsa, la simulación de que la ley se respeta en la forma, y se viola en el fondo”.

No pues sí dirían los abogados de Rosario Robles, quien fue vinculada a proceso y encarcelada sin que sus supuestos delitos sean considerados graves.

Lo que refleja su afirmación es que la nota de la fuga de capitales le llegó fuerte y tenía que decir lo contrario.

Un dato comprobable es que durante el último año de Enrique Peña Nieto hubo un flujo de capital extranjero en México por 31 mil 604 millones de dólares y el año anterior, en 2017 fue de 32 mil 090 millones de dólares,

De acuerdo a informes de la Secretaría de Economía del gobierno de AMLO el primer trimestre llegaron 10 mil 161.9 millones de dólares frente a los 16 mil 786.5 del mismo período de Peña Nieto y con una fuga de 6 mil 624.6 millones de dólares en el mismo período… lo que significa que su misma Secretaría de Economía dice lo contrario de lo que afirmó ayer López Obrador. No llegan inversiones cada semana, se van cada día.

Feo caso…

¿Será?

Por las benditas redes sociales corrió ayer este texto: Si algo llamó la atención durante la audiencia en la que se vinculó a proceso a Rosario Robles, fue el tono brusco y hasta grosero del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. La actitud toma sentido cuando se sabe que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur que dictaminó cárcel para Rosario Robles a pesar de que sus supuestos delitos no son graves, es sobrino de Dolores Padierna.

Dolores Padierna comentó ayer que la reclusión de Rosario Robles significa que “la venganza es dulce”.

Subasta

La subasta de autos realizada entre el 1 y el 14 de agosto por el Senado por instrucciones de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política Pocas reportó el éxito.

Los 76 vehículos ofertados superaron expectativas y el monto obtenido fue de 7 millones 827 mil 567 pesos.

Cabe señalarse que el precio de salida fue de 5 millones 529 mil 122 pesos.

Este ejercicio representó uno de los esfuerzos de ahorro establecido por todas las fracciones ya que los autos vendidos eran utilizados por los senadores e incluían camionetas y automóviles sedán.

Es importante señalar que, 7% de las ofertas presentadas corresponde a la comisión, estimada en 547 mil 929 pesos con 69 centavos –por el monto total de las ofertas presentadas–, para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal agrupado en el sector que coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así, al cerrarse la subasta, el Senado obtuvo un ingreso por la enajenación de los 76 vehículos por la cantidad de 7 millones 279 mil 637 pesos con 31 centavos.

