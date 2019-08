Desmantelan la policía cibernética

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

100 millones anuales de ciberataques

Queja: Aeroméxico difama a Emirates

Mientras el número de ciberataques contra empresas, personas y gobierno crece espectacularmente para llegar a 100 millones de agresiones ocurridas en 2018, se desmantela la policía cibernética. Si bien, era una corporación enana en la administración de Enrique Peña Nieto, le quitaron recursos en este gobierno. Todo hace indicar que la falla del pasado fin de semana en el pago de tarjetas de crédito, a través de la cámara de compensación, PROSA, fue un ataque de hackers, aunque esto ha sido desmentido insistentemente.

México ocupaba en el 2014 el segundo lugar en Latinoamérica con mayor número de ataques cibernéticos con sólo 10 millones de impactos; en 2018 se contabilizaron 100 millones agresiones. Son muchas las razones de este fenómeno, que se agudizó al demostrarse la fragilidad del sistema bancario mexicano, con el ataque de hackers mexicanos al SPEI, el sistema de intercambio de ordenes de pago interbancario. Más de mil millones de pesos saquearon de los bancos los delincuentes que un año después fueron capturados y mantenidos aislados.

Un factor que relata esa vulnerabilidad es la falta de un marco legal que tipifique como crímenes la infiltración, exfiltración, secuestro y destrucción de datos. Por lo tanto. la Secretaría de Relaciones Exteriores, liderado por Marcelo Ebrard, debe sumarse al Convenio de Budapest y su Protocolo Adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa, con el objeto de enriquecer el marco jurídico en materia de ciberseguridad.

El Protocolo Adicional, es complementario al Convenio de Budapest, respecto a la penalización de actos y conductas de naturaleza racista y xenofóbica cometidas a través del uso de sistemas de cómputo.

El “Convenio de Budapest”, es el mecanismo de intercambio de información especializada en materia tecnológica, inteligencia y ciberseguridad. Pero, el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México de la extinta Policía Federal, que desarrolla procesos de protección de infraestructuras críticas susceptibles de ser vulneradas por ataques informáticos, ahora con la Guardia Nacional no tiene cabida. El ciberacoso de niños y jovencitos, así como otro tipo de delitos en las redes no son explicados con amplitud.

No les queda claro a legisladores, especialmente los federales, que hay delitos que pueden llevar al suicidio a niños y adolescentes por los llamados sexting (imágenes sexuales), stalking, hostigamiento y persecución; injurias, calumnias. Bueno, hasta secuestros, violaciones y asesinatos, además del robo de identidades con el objeto de defraudar, robar o extorsionar. Para eso se necesita una policía cibernética más fortalecida. No sólo en la calle somos vulnerables a los delincuentes, sino hasta en la “privacidad” de las redes.

PODEROSOS CABALLEROS: El conflicto entre Aeroméxico, que preside Andrés Conesa, filtró que Emirates Airline, que preside Tim Clark, no cuenta con los permisos para operar en México, pero obviaron que ni ellos ni las demás compañías con operación en el país los tienen porque las autoridades mexicanas liberan horarios e itinerarios hasta el 31 de agosto. Incluso, ante su desesperación y temor a la competencia, Aeroméxico “ordenó” a los sindicatos Independencia, ASSA y ASPA para presionar a la DGCA, AICM, Miguel Torruco Marqués, Marcelo Ebrard Casaubón y Javier Jiménez Espriú, con un argumento que con la apertura de la ruta Dubai-Barcelona.México, pondría en riesgos los empleos de toda la industria, cuando está representa menos del 0.01% de las rutas aéreas que tiene México. Emirates se diente difamado y, en cambio, acusa a la Mexicana, a través de su socia mayoritaria en Estados Unidos Delta Air Lines, con denuncias en la Unión Americana y en Europa. Con información “falsa” en la Profeco, de Ricardo Sheffield, demandó emprender acciones en contra de los árabes. Lo mismo hacen con la Cofece, de Alejandra Palacios. No es miedo. ¡Es pánico! *** El Senado subastó 76 vehículos que usaban legisladores en 7.8 millones de pesos. Cada vehículo lo remató el SAE en 102 mil pesos. Se trataba de autos marca Toyota Prius, híbridos, que generalmente no usaban los legisladores, ya que se los dejaban a sus amigos y colaboradores. Ellos, como la clase dorada, en autos blindados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA La refresquera Coca Cola está interesada en comprar cocos a los productores de Guerrero para envasar y comercializar el agua, lo que elevará esa actividad económica en las dos costas de Guerrero.

El secretario de Agricultura Víctor Villalobos y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, manifestaron durante una reunión efectuada hace unos días en Casa Guerrero, que tanto el gobierno federal como el estatal serán intermediarios con los productores guerrerenses para que el proyecto se lleve a cabo con éxito. Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes en Poder y Dinero. MVSnoticias.com

