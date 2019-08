Samo y Sandoval defienden diversidad sexual

Los cantautores lanzan el sencillo “Amar de verdad” en complicidad

Arturo Arellano

Como un regreso al pop alegre y romántico, Samo, ex Camila, presenta el video de lo que es su más reciente sencillo “Amar de verdad”, en el que se hace acompañar de otra estrella del género: Sandoval. Juntos lanzan un mensaje de inclusión y defensa de la diversidad sexual, por lo que tanto la canción como el video están cargados de referencias, mostrando las distintas caras del amor.

En conferencia de prensa, celebrada en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, ambos cantautores hablaron al respecto, “somos artistas libres y con esa libertad que tenemos disfrutamos con pasión todo lo que hacemos, desde el primer día en que nos paramos sobre un escenario, hemos vivido para amar porque hay una sociedad violenta e intolerante. Con nuestro trabajo queremos cambiar un poco eso, hacer reflexionar a la gente y que miren más allá de lo negativo que existe”, dijo Samo.

Sandoval agregó que “disfruto lo que hago, porque soy parte de esta sociedad y esta rola es una oportunidad de abrirnos los ojos, de tocarnos el corazón antes de juzgar a quienes nos rodean. No tratamos de provocar sino de hacer conciencia y si es una provocación es hacia el amor y la tolerancia, porque todos tenemos un corazón. Nadie debería decirnos que no podemos amar, somos libres de hacerlo y debemos respetar todas sus formas”.

Samo celebró que Sandoval aceptara hacer el tema en complicidad “admiramos nuestras carreras mutuamente, se debe preservar lo romántico, apostar por lo que no está de moda, pues cada generación tiene a sus ídolos y nosotros ya marcamos a una. Cada persona tiene su mundo y para vivir en armonía todo se resume a vive y dejar vivir”.

Sandoval invitó a los mexicanos a unirse “ya no hay ídolos, lo importante son las canciones, yo creo que hay que diversificarnos y estar unidos porque con el reggaetóny lo urbano, los colombianos le dieron una lección a los mexicanos, uniendo sus talentos y volviéndose potencia en la industria musical. Los mexicanos debemos hacerlo también desde nuestra trinchera. Samo y yo hacemos lo propio y nos juntamos a hacer un tema que defiende al amor”.

Finalmente, Samo dio su versión sobre su separación de Camila y fue directo “yo no me salí de Camila. El público piensa ‘Samo se salió de Camila por ego, él quería ser la estrella’, pero no es así, siempre he dicho que me gusta compartir, me gusta disfrutar del talento de los demás como hoy lo hago con el talento de Sandoval. Lo que sucedió es que teníamos mucho trabajo, uno de mis compañeros se sentía muy cansado y dijo que quería tomar vacaciones, pensé que serían 15 días, pero el anunció la pausa indefinida del grupo, sin avisarme. Yo quería seguir cantando, así que la disquera me propuso hacer un disco solista”. No obstante a lo anterior, Samo no descarta la posibilidad de regresar con sus compañeros en el futuro “en los últimos conciertos lo platicamos en el lobby, pero creo que a veces vamos tan rápido que es como, ‘no te podemos esperar’, acabó la gira, hicimos el Foro Sol y ya, eso fue todo, aunque yo siempre estado abierto, aquí estoy”, concluyó.