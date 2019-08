INE, carísimo

Voraz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón para insistir por tercera vez que los partidos políticos bajen sus pretensiones presupuestarias para 2020; pero lo absurdo es que la propuesta nace del INE, cuyos directivos devengan sueldos premier.

Disponer de 5,239 millones de pesos para un año no electoral como es 2020 es desproporcional y la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, seguro meterá tijera, en un 10% cuando más.

Morena ¿austera?

Lo absurdo de todo este intríngulis es que mientras el padre de la Cuarta Transformación clamó en la mañanera de ayer para que los partidos bajen sus pretensiones, la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no precisa si obedecerá o no las indicaciones de su líder, eso sí anuncia que podría bajarse hasta 70 %, no sólo 50%.

Y la duda tiene su razón pues de los 5 mil 239 millones de pesos para los partidos durante 2020, Morena se llevaría “únicamente” mil 703 millones de devaluados pesos, presupuesto mucho mayor que lo que se llevarán juntos PRD, PVEM, PMC y PT. El PAN es el segundo partido con más presupuesto después de Morena con 936 millones y el PRI tercero con 881 millones.

Ciro Murayama, que lleva más de una década como funcionario de primerísimo nivel en el INE, incluso desde que era IFE, argumentó interesadamente que rebajar presupuesto a los partidos no resolvería los agudos problemas de pobreza en el país, y sí en cambio se correría el peligro de privatizar los comicios, lo que sería lamentable. Vaya manera de pensar para defender sueldazos.

Toluca.-Auténtica sorpresa entre los mexiquenses la noticia de la posible venta del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos ubicado en el oriente de la capital, al gobierno federal.

Con la “precisión” que caracteriza a muchos comunicados oficiales, el relacionado a la posible venta señala a la empresa Aleática, como administradora de aviones, como interventora en el hecho.

Se llegue o no a vender el aeropuerto de Toluca, vale recordar que el inmueble se ha venido construyendo desde hace cuando menos 55 años pues se inició en el sexenio de Jorge Jiménez Cantú, lo impulsó notoriamente el gobernador Alfredo del Mazo González y todos los que le siguieron, sean sexenios, o menos, por interinatos.

O sea, Alfredo Baranda, Mario Ramón Beteta, Ignacio Pichardo, Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Enrique Peña, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo Maza.

Como reporteros de la fuente, a muchos nos tocó viajar en el vuelo inaugural Monterrey-Toluca-Acapulco en el primer lustro de los ochentas, encabezando los mandatarios de esas entidades, aquí Del Mazo González. El lunes más datos del tema.

