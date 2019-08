Rosario Robles: entre la justicia y la venganza

Ángel Soriano

De acuerdo a la defensa de Rosario Robles, ex titular de Sedatu y Sedesol, en prisión preventiva, presentará una denuncia contra el fiscal Manuel Granados Quirós y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna —hijo de Guadalupe, hermana de la diputada Dolores Padierna, esposa del profesor René Bejarano, acusado de recibir soborno del empresario argentino Carlos Ahumada-, por obstrucción de la justicia y conducta indebida.

Ambos impartidores de la justicia no sólo ofendieron a los abogados defensores, sino utilizaron como tribuna el juzgado para encarar a la ex secretaria de Estado y reprocharle que ya no contaba con el manto protector del ex presidente Enrique Peña Nieto, y que si bien ella se presentó al juzgado con las faldas bien puestas y dando la cara, más bien “nos vio la cara a los mexicanos con la estafa maestra”.

No es función de los juzgadores de justicia actuar con parcialidad y convertirse en acusadores, aun cuando tengan las pruebas.

Simplemente se aplica la Ley en base a las pruebas, sin tomar partido, y al hacerlo, lo único que ponen en evidencia es su lado mercantil o su filia política, de qué lado están y que sólo cumplen consignas al aplicar la Ley, lo cual no es de justicia. Su actitud obedece a una consigna y el Consejo de la Judicatura del DF deberá tomar cartas en el asunto.

Aplicar justicia y castigar la impunidad, ha establecido el diputado Porfirio Muñoz Ledo, es un alto precedente de la actual administración, pero de ninguna manera debe prevalecer el revanchismo o la cacería de brujas. El actuar del fiscal y juez debilita la base de la principal acción del gobierno de la IV-T y deja entrever que tras la persecución de los corruptos hay un afán de venganza por agravios en sexenios anteriores.

TURBULENCIAS

También contra Jaime Bonilla, en BC

El PRD acusó al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de sobornar con entre 200 y 400 mil dólares a cada uno de los 25 diputados al Congreso Local para aprobar la ampliación de su mandato de dos a cinco años y de lo cual hay testimonios, afirmó dicho partido. Además, Bonilla ha sido ciudadano estadunidense y ha buscado cargos en la Unión Americana, pero se le facilitó más ampliar su negocio de la policía en territorio nacional…El titular de la Coordinación General de la Coplade, Javier Lazcano Vargas, sostuvo diversas reuniones con autoridades municipales de las distintas regiones de Oaxaca y dijo que se avanza en las obras que se llevan a cabo dando continuidad a las acciones emprendidas para detonar el desarrollo del estado…El canciller Marcelo Ebrard informó que 147 jóvenes de origen mexicano participaron en Estados Unidos en el programa de inmersión cultural. “La unión hace la fuerza. Nuestra cultura es razón de fortaleza y hermandad. Felicidades!” comentó…Este sábado 17 de agosto en la Plaza de Armas de Atlixco, Puebla, el diputado federal Héctor Jiménez y Meneses presentará ante sus electores del XIII distrito su primer informe de actividades…El titular de la Auditoría Superior de la federación, David Colmenares Páramo, informó que ha presentado ante la Fiscalía General de la República 60 denuncias por mal ejercicio de recursos federales durante 2018 y prepara un diezmo más pero no dio nombres por cuestiones de secrecía en las investigaciones. Colmenares, como oaxaqueño, fue invitado a la firma del Pacto Oaxaca por el presidente AMLO y los gobernadores de la región sur-sureste…

