URSS Bajo el Árbol crece con “Miradas”

La agrupación presentará su nuevo EP este 9 de noviembre en el Foro Indie Rocks

Arturo Arellano

URSS Bajo el Árbol fue una de las agrupaciones que encabezó el denominado movimiento del rock indie en México, y hoy conformada por Mauricio Solo, Exael Salcedo, Rogelio Gómez, Christian Villanueva, Jonathan Arellano y Javier Jara, se encuentran presentando su más reciente sencillo “Miradas” con el que reconocen haber logrado un crecimiento y evolución hacia un nuevo sonido, sin perder, claro está, la esencia con la que se han venido dando a conocer.

Miembros de la agrupación visitaron DIARIOIMAGENy en entrevista detallaron que “para nosotros este nuevo sencillo es un preámbulo de lo que será el lanzamiento de nuestro Ep. ‘Miradas’ es un sencillo con el que le queremos mostrar a la gente que estamos en una evolución, renovación de nuestro estilo incluso me atrevería a decir que de nuestra manera de ver el mundo. El grupo ha crecido, salimos de nuestra zona de confort, nos importa mucho grabar mejor y de manera más profesional, y no es que no lo hayamos hecho antes, pero queremos siempre mejorar, eso se refleja en nuestra nueva música”.

Sobre su nuevo Ep, explican que “a diferencia del disco anterior, este Ep será de cuatro canciones porque el otro fue de larga duración y ahora queríamos lanzar algo más relajado, para experimentar con sonidos probar cosas nuevas. La dinámica en la banda es diferente, el disco pasado fue conceptual, hicimos un cuento alrededor de una complejidad de ideas, ligadas entre cada canción, pero ahora en esta nueva etapa decidimos lanzar un mensaje menos difícil de entender y que cada canción tenga su propia esencia”.

Del show en el Foro Indie Rocks, adelantan “será el concierto con mayor planeación que hemos hecho en toda la historia de la banda, vamos a celebrar diez años de trayectoria, por lo que habrá sorpresas, invitados, vamos a tocar los cuatro temas del Ep, pero también las canciones emblemáticas . Todo va a venir acompañado de una obra audiovisual que hemos preparado, esperando lograr dar un gran espectáculo”.

Conscientes del acercamiento a nuevos fans, dicen, “este nuevo sonido servirá precisamente para llegar a más gente, queremos que escuchen nuestra música y la disfruten tanto como nosotros, aunque hay gente que ha estado incondicionalmente desde el principio, también esperamos llegar a más”.

URSS Bajo el Árbol crea en cada presentación una nueva experiencia y es que su idea es “que la gente tenga algo nuevo que decir cada que va a vernos, porque nos gusta reflejar más allá de la música y no hacer lo mismo en cada foro porque luego hay gente que repite y nos gusta que tengan recuerdos diferentes, momentos especiales, la gente tiene momentos clave de nuestras presentaciones muy guardados y eso nos encanta porque hace a la gente parte de nuestros conciertos”.

Como una banda visionaria destacan que “no tenemos ambiciones como tal, más bien trabajamos esperando que la gente se enganche con lo que hacemos y en eso que nos permitan ir llegando cada vez a mas estados a más rincones del país. Y más adelante llegar a Sudamérica, que es de donde nos llegan comentarios y nos piden que vayamos a países como Argentina o Chile”.