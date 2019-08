Gustavo Suárez Ojeda recibe Luminaria de Oro de manos de Carmen Salinas

El colaborador de DIARIOIMAGEN , con su columna “Entre telones te veas”, fue homenajeado por su gran trayectoria

En Galerías Plaza de las Estrellas

Arturo Arellano

Con una impecable trayectoria y consolidado como el crítico teatral más longevo, vigente y activo en el periodismo de espectáculos en México, Gustavo Suárez Ojeda fue homenajeado en Plaza de las Estrellas, donde recibió de manos de su madrina Carmen Salinas, la Luminaria de Oro, como un reconocimiento a su gran labor en la difusión teatral, pues Ojeda, además preside la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro -ACPT-, con la que realiza una entrega de premios anualmente a lo mejor de esta vertiente. Por si fuera poco, también es colaborador de las páginas de DIARIO IMAGEN, con su columna dedicada al teatro “Entre telones te veas”, en la que nos cuenta todos los pormenores más destacados de la actual cartelera nacional.

La ceremonia se dio en Galerías Plaza de las Estrellas, donde el anfitrión y director artístico, Edoardo Narváez, realizó una semblanza sobre la carrera del periodista, celebrando su profesionalismo y dedicación. “Siempre hemos contado con Gustavo, apoyándonos desde la época de Sebastián Verti. Es un hombre que ama lo que hace y por ello después de tantos años continúa trabajando, era una deuda pendiente que teníamos con él, pues si bien ya tenemos aquí su huellas en el paseo de los periodistas, queríamos además entregarle esta Luminaria de Oro”. Dio paso entonces a la presentación de los padrinos, primero Carmen Salinas, que comentó “conocí a Gustavo como bailarín en el Teatro Lírico, pero después se volvió un gran reportero y crítico de teatro. Desde ese entonces tuve la alegría de tratarlo y conocerlo, era mi vecino, él vive en la calle de Artículo 123, donde lo acompañé en el velorio de su mamacita y de su hermana, tuve el gusto de estar apoyándolo, toda la vida, hasta la fecha lo procuro, estoy cerca de él. Me preocupo por él, si no lo veo en el teatro y todos los días, no me siento a gusto”.

Agregó que “estar al pendiente de su cuidado me deja tranquila, ya no escucha muy bien y le regalé un aparato, pero no lo quiere usar, entonces va a seguir sordito (risas). Y quiero decir que no sólo es un gran periodista, sino que además es presidente de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro -ACPT-. Por eso me enorgullec estar con él hoy, por que los homenajes se hacen en vida, la semana pasada cumplió 87 años y creo que se merece todo lo bueno del mundo”.

Otra que le acompañó como madrina fue la cantante Olga María, hija de Olga Guillot, que fuera una gran amiga de Ojeda y que platicó “Gustavo, tú sabes que no estoy sola aquí, conmigo hay alguien que te quiso mucho y está contigo de alguna forma. Mi madre me decía que su primer amigo periodista en México habías sido tú y siempre te dio tu lugar. A nombre de mi mamá aquí estoy presente, estoy segura de que ella está muy feliz al igual que nosotras, porque te dieron este reconocimiento por tu trabajo, profesionalismo y persona, felicidades”.

A esto, Suárez Ojeda respondió conmovido: “Hay cosas que son difíciles de hablar, recordé tantas cosas estando aquí, es muy bonito, me siento halagado, satisfecho de tener amistades en un medio tan difícil. Estoy con Carmen Salinas, mi hermana, amiga y consejera, a la cual le agradezco muchísimas cosas. No sólo yo, sino muchos compañeros que hemos sido apoyados por ella. Siempre está presente para los periodistas. Gracias Carmen, porque sé que tienes mucho trabajo y al hacer una distinción conmigo, no me queda más que darles las gracias. Gracias por ser tan generosa con los compañeros periodistas. La unión de periodistas le debe un homenaje a Carmen Salinas por su gran carrera y todo su apoyo, no sólo está pendiente de mí, sino de muchos compañeros que le debemos tanto. Gracias”.

En tanto, a Olga María le comentó: “Olga Guillot me decía ‘Tavo eres mi primer amigo en México’ es algo que me emociona mucho. Yo conocí a Olga María cuando era una niña de brazos y verte aquí ahora es una bendición”.

Finalmente, develaron la Luminaria de Oro y se le entregó de manos de Carmen Salinas, que en ningún momento se soltó de su brazo.

