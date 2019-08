No judicializar la política, demandó Moreno Cárdenas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“No se debe politizar la justicia, ni judicializar la política”, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, al rendir protesta como nuevo dirigente nacional del PRI, partido al que definió como social-demócrata, ubicado en el centro-izquierda del espectro político.

“No debemos nada a nadie”, estableció el nuevo presidente del tricolor, al rechazar, sin dar detalles, haber llegado al cargo con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador o de la llamada nomenclatura del partido. Dijo que su cargo y el de la nueva secretaria general, Carolina Viggiano Austria lo deben únicamente al voto de los casi 2 millones de militantes que participaron en unas elecciones abiertas que no puede realizar en México ningún otro partido, incluido el que está en el poder, Morena, al que definió como el “único partido satélite”, porque gira en torno de la voluntad de una sola persona.

El nuevo dirigente del tricolor también rechazó haber sido impuesto por la nomenclatura de su partido, ya que sólo es producto de la participación de los militantes, por medio del voto.

Destacó que esa votación confirmó que el PRI tiene todavía la estructura más grande del país y, luego responsabilizó a los grupos de poder que controlaban a su instituto político de su caída y de sus derrotas políticas.

“La fortaleza de nuestros adversarios es muchas veces la consecuencia de los errores de quienes desconocieron y traicionaron a la militancia. “El partido no puede asumir los costos de quienes tomaron decisiones equivocadas. Quiero que mi presidencia marque el inicio de una nueva etapa en el partido”, dijo Moreno ante los integrantes del Consejo Político Nacional, entre los cuales estaban los coordinadores de los diputados y de los senadores, así como 10 de los 12 gobernadores surgidos de las filas del tricolor.

En particular, el nuevo presidente del Revolucionario Institucional Moreno invitó “a los mexicanos que ya no se sintieron representados por el PRI a que regresen al partido”, pues “en el PRI cabemos todos los que amamos a México y los que queremos regresar al poder”.

Aseguró que no le debe el cargo a nadie y no recibirá instrucciones de ningún grupo o personaje, lo cual aprovechó para arremeter contra esa “nomenclatura sin raíces ni compromisos” contra la dirigencia que solo repartió las candidaturas entre quienes secuestraron al partido.

Enseguida advirtió que tampoco permitirá persecuciones contra priistas derivadas de venganzas políticas. “La corrupción tiene nombre y apellido, pero tampoco permitiremos persecuciones derivadas de vendettas políticas; no se puede judicializar la política ni la justicia”, sostuvo al advertir que el estado de Derecho es fundamental para la estabilidad nacional. “En defensa de la nación, defenderemos el estado de Derecho, la división de poderes, la independencia de los jueces y la soberanía de los estados”.

En otra parte de su mensaje, Moreno aseguró que es momento de ver de qué está hecho el partido. “Los priistas todo lo podemos, lo que no podemos hacer es rajarnos; ha llegado la hora de ver de qué estamos hechos los priistas, la patria demanda el llamado de nuestro partido; es el día más feliz de mi vida, el dirigir al PRI, el estar aquí con ustedes”.

La Cosecha

En su posición de constituir a su partido en la verdadera oposición, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expresó el sentir generalizado acerca de las aprehensiones de Rosario Robles y el empresario argentino Carlos Ahumada, pero que pocos se atreven a expresar en voz alta: esas acciones parecen una venganza política y no acciones jurídicas para proteger el patrimonio nacional.

Al respecto, el presidente panista señaló que ante la falta de resultados del presidente Andrés Manuel López Obrador, las capturas de Robles y Ahumada parecen actos de venganza política para “generar ruido”, por lo cual hizo un llamado a hacer justicia “sin rencillas”.

Al acudir al informe legislativo de la senadora Xóchitl Gálvez, Cortés Mendoza comentó que esas acciones parecen parte de una serie titulada “la venganza de Bejarano” y que “este gobierno está más preocupado por generar ruido ante su falta de resultados en materia de controlar la seguridad o de generar crecimiento y empleo”.

El líder del partido azul y blanco pidió al gobierno tener claras las prioridades que requiere el país, y agregó que es necesario que quien haya cometido delitos los pague y quien haya cometido cualquier ilícito enfrente a la ley, pero “sin rencillas del pasado”.

“Que no sacrifiquen al alfil más débil. Tienen que llevar a cabo una investigación amplia relacionada con los siete mil millones de pesos que comprende la Estafa Maestra”, manifestó a su vez la senadora Xóchitl Gálvez al presentar su informe de labores.

La ex delegada en Miguel Hidalgo recordó que a finales de marzo pasado presentó un Punto de Acuerdo en donde solicitó a la Secretaría de Hacienda investigar la ruta que habrían seguido los recursos económicos que la entonces Secretaría de Desarrollo Social, y en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Gálvez expuso que como legisladora exigió la aclaración de todo lo relacionado con el hecho, y destacó que antes de la detención preventiva de Rosario Robles se vinculó a proceso a un jefe de departamento y a un subsecretario “que no tenían nada qué ver con el manejo de recursos”, por lo cual advirtió que, en este caso, “los verdaderos hampones seguían o siguen libres, porque la Estafa Maestra abarca 11 secretarías.

“Que no se vayan con la más flaca”, insistió.

Está de más recordar que Robles y, sobre todo, Ahumada fueron personajes centrales en el escándalo político de los videos en los cuales recibían grandes cantidades de dinero en efectivo de parte del empresario argentino-mexicano.

De acuerdo con diversos rumores que circularon en ese tiempo, que luego fueron confirmados por el propio Ahumada, los videos fueron difundidos para tratar de detener la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, por entonces militante del PRD.

Uno de los mensajeros que recibieron dinero es Rubén Bejarano, a partir de entonces conocido por el mote de “El Señor de las Ligas”, esposo de la ahora diputada federal Dolores Padierna, que a su vez es tía del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien ordenó el encarcelamiento de Rosario Robles, a pesar de que el delito que se le imputa no es considerado grave.

Por cierto, ayer mismo llegaron informes de Argentina en el sentido de que un juez de esa nación determinó la inmediata libertad de Ahumada “por lo absurdo del caso”. La aprehensión del empresario fue a petición del gobierno mexicano, que solicitó su extradición por supuesta evasión de impuestos.

La elección de nuevos dirigentes en el PRI ocasionó la salida de destacados militantes de ese partido, como el ex rector de la UNAM José Narro Robles y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, inconformes con un proceso que parecía inclinado desde un principio a favor de Alejandro Moreno Cárdenas y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, pero peor podría ser el resultado de la renovación del comité ejecutivo nacional de Morena, actualmente encabezado por la ex dirigente empresarial Yeidckol Polevnsky.

El padrón de militantes es uno de los factores de disputa, pues la presidenta Polevnsky ha sido acusada de manipularlo para poder cumplir su aspiración de reelegirse, al cual llegó en relevo del ahora primer mandatario López Obrador, cuando pidió licencia para asumir la candidatura presidencial.

Polevnsky informó que a partir de la próxima semana se abrirá un periodo de ratificación de militancia solo para los que tengan sus papeles en orden, con miras a actualizar el padrón del partido e iniciar el proceso de renovación de órganos internos.

Las declaraciones de la dirigente “morena” fueron en el marco del Consejo Nacional, en el cual también se discute, entre otros temas, la convocatoria para el III Congreso Nacional Ordinario, a realizarse el 20 de noviembre y en el cual culminará el proceso de elección de nueva dirigencia nacional del ahora partido en el gobierno.

También se han declarado aspirantes a encabezar el partido su actual coordinador en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján Uranga y el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán.

