Víctor Sánchez Baños

Apoyo incondicional a la defensa a mujeres

Impune agresión a periodista y graffiti al Ángel

La sumisión de un hombre débil es disciplina,

La sumisión de un hombre fuerte es servilismo

Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936, escritor inglés

#¡AsíNO! #AntiviolenciaConViolencia #VilCorbardeTraicionero #AtacanAPeriodista #Impunida #Grafiti #ÁngelDeLaIndependencia #DefensaAMujeres #IntimidaciónACiudadanos #¿QuienMueveCrisis? #RosaIselaRodríguez #ClaudiaShienbaum #PolíticosAtrás #CrisisFicticia #CDMX #Embajador #Landau #EstadosUnidos #RecorreráTodoElPaís #Cotsco #CruzRoja

El viernes por la tarde, la manifestación de mujeres (el 95% eran féminas) en la Ciudad de México se perdió de control. Sin embargo, los organizadores de la marcha “diamantina” que buscaban atraer la atención sobre las mujeres que son agredidas y violadas en México, la tornaron en un desmán. Destrozaron mobiliario urbano, agredieron a las personas que se cruzaban por su camino y hasta pintarrajearon (que no es grafiti) el Ángel de la Independencia.

Todo tiene simbología. No es coincidencia que en momentos en que ocurren actos totalmente políticos como la captura de Rosario Robles, usar a un juez sobrino de Dolores Padierna (otra coincidencia) para juzgar a la mujer, cuyo amor en turno Carlos Ahumada, exhibió a su esposo Rene Bejarano (entonces secretario particular del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador), recibiendo un soborno, por lo que fue enviado a la cárcel en el gobierno de Vicente Fox.

Además, de la crisis económica justificada por el entorno mundial y por las señales económicas de la actual administración, hay varios factores sociales en varis regiones del país que son alertas rojas sobre el futuro del bienestar de 129 millones de mexicanos.

La violencia en la Ciudad de México resulta extraña. ¿De quién es la mano maligna que mueve la cuna? Las dos últimas manifestaciones resultaron peculiarmente violentas.

En una entrevista con este reportero, para MVS Noticias (102.5 FM) el viernes por la noche, la secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Isela Rodríguez, nos informó que estaban configurándose las averiguaciones sobre los hechos violentos y especialmente por la agresión que hizo un cobarde y traidor, con un bóxer, al reportero y conductor del programa Antes de Amanecer de MVS Noticias, Juan Manuel Jiménez, que estaba transmitiendo en vivo para ADN40.

La vileza de quienes buscaban notoriedad para la marcha y atraer la atención de los medios de comunicación, es evidente. No se trata sólo de defender la integridad de las mujeres, sino crear un alto nivel de inestabilidad en la capital del país. Incluso, debilitar a la gobernadora Claudia Sheimbaun.

Esta movilización, con importantes tintes de impunidad, no es gratuito. No es para que las mujeres sean escuchadas por las autoridades, sino para otros fines eminentemente políticos. Pintarrajear el Ángel de la Independencia, con fuerte significado para la derecha mexicana, es otro simbolismo. No es grafiti, es un vil ataque a los monumentos. Quemar una terminal del Metrobús, es una nimiedad, aunque es buena para la foto. Todo fue mediático. Nadie se acordó de la niña que acusó a policías de violación.

Los ciudadanos, que somos la gran mayoría exigimos seguridad a nuestras personas y propiedades (incluso el mobiliario urbano que pagamos con nuestros impuestos). Castigo a viles agresores. Sus ataques no son para el gobierno, sino para el ciudadano decente, estudioso y trabajador. ¡Orden y respeto!

PODEROSOS CABALLEROS: Christopher Landau, un jurista de escrupuloso acatamiento de la ley, además de ético y honesto, es el nuevo embajador de Estados Unidos en México. De inmediato, a su llegada, anunció que realizará un viaje de Tijuana a Chetumal y de Chiapas a Tamaulipas; en todo el país, pues. Quiere conocer la idiosincrasia del país, en medio de una grave crisis migratoria que nos acerca y separa a su país del nuestro. Es un abogado egresado de Harvard que llega al servicio diplomático, donde su padre George Landau hizo una carrera en los setentas y ochentas como embajador en Chile, Paraguay y Venezuela. Habla perfectamente español. Es un contraste con su antecesora Roberta Jacobson, quien hizo un papel diplomático impecable. El gobierno de López Obrador, a la salida de Roberta, con Marcelo Ebrard mantuvo contactos con John Creamer, encargado de negocios de la embajada estadounidense. Se esperan buenos tiempos en la relación de ambos países, aunque diferentes tormentas que están a la vista.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Costco de México, liderado por Jaime González Solana, donó una ambulancia a la delegación de Cruz Roja Mexicana en Hermosillo, por ser la ciudad donde se encuentra la sucursal que más donativos obtuvo de sus clientes, en la Colecta Nacional 2019 que la compañía organiza para esta institución. Con dicha entrega la compañía ha donado 15 unidades desde 2007. Además, no solicita recibos deducibles de impuestos por lo recaudado entre sus clientes.

