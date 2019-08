Manuel Medrano le canta a una chica “Buena”

El colombiano muestra el nuevo sencillo de lo que será su próximo material discográfico, que está inspirado en sonidos más modernos, como el pop y el R&B

Arturo Arellano

Manuel Medrano es uno de los cantautores más prometedores de la actualidad dentro de la escena de la música popular y ahora urbana. Su más reciente sencillo lleva por nombre “Buena” y abre la puerta a lo que será su segundo material discográfico y que tentativamente será lanzado el primer semestre del año entrante.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante comentó “el reto más grande en esta nueva producción es haber salido de mi zona de confort, yo venía de una fórmula de escribir mis canciones y de componer muy distinto a todo lo que de pronto existe en la actualidad para producir y componer. Antes escribía con mi guitarra, solo en mi casa, con mi soledad, pero ahora decidí salir de ahí, coger las maletas, visitar otros países, llegar con los productores y trabajar en los estudios, sobre las pistas que se hacían para mí. Ha sido un reto y una gran experiencia que me ha llevado a esforzarme a encontrar un sonido que proponga algo interesante para mi público”.

Añade que “quiero ponerle mucho color a este disco, para que sea completamente diferente al primero, que sea una pieza única. Lo he venido grabando dentro del último año y medio, en diferentes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Medellín. La canción la escribí en uno o dos días, para luego pulirla en mezcla y master, la lanzamos y ha sido controversial ,porque hay personas que no saben cómo sentirse y otras que la han adoptado y amado desde el inicio. Esa gente es la que se enamora de un riesgo, de mi fórmula en cómo me expreso, del ritmo y la melodía”.

Es un gran inicio, porque cumple con la tarea del artistas que es mover las masas y las emociones de las personas.

Describe que “la comunicación en este disco es distinta, es mucho más divertido, está inspirado en sonidos más modernos como el pop y el R&B, le pasaré factura a la música tradicional de mi tierra, Cartagena, un poco más caribeño. Habrá un poco de todo, por supuesto también canciones con guitarra, nacidas desde la inspiración, siento que hace falta cantarle al autoestima, para que las personas se sientan bien consigo mismas, con su físico, con su forma de ser y de pensar, de hecho ‘Buena’ habla un poquito de ello, porque si bien, principalmente está hecha para compartir en pareja, también lanza un mensaje para que todos nos sintamos buenos y sexys, conformes con nuestro físico, forma de ser, color, identidad, tamaño, etnia. Es una problemática fuerte en las personas cuando no te sientes bien contigo mismo, pero yo les invito a sentirse bien con ustedes y a la vez hacer sentir bien a los demás”.

Para mantener su música dentro de la sensualidad y no ir a la vulgaridad, explica: “Debemos dejar de sexualizar la palabra sensualidad, porque siempre se habla de lo físico y no siempre la sensualidad es física, también una persona inteligente es sensual, una persona que lee, una que hace deporte, para mí es sensacional. Lo mismo estoy seguro de que para las damas es sensual cuando un hombre es caballeroso, hay que sacar la palabra sensual de lo físico y lo sexual, para llevarlo a lo que es”.

Con la intención de seguir sacando más sencillos, Manuel Medrano sigue trabajando y espera pronto poder pisar un escenario más grande, luego de haber triunfado en el Lunario y el Teatro Metropólitan, “tengo un show bastante rockero, me considero energético, dinámico, me gusta transformarme en el escenario y ofrecer algo de calidad internacional”.

Dijo que le gustaría llegar al Auditorio Nacional. Mientras tanto “Buena” ya está sonando en todas las plataformas digitales y su disco completo saldrá a la luz el primer trimestre de 2020.