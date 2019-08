Imagine All The Lennon & McCartney Experience rinde tributo al legado de The Beatles

Este 22 de agosto, la agrupación ofrecerá un show inolvidable en el Foro 1869 de Insurgentes Sur en la Ciudad de México

Con cinco músicos en escena y gran producción

Arturo Arellano

Imagine All The Lennon & McCartney Experiencees un concepto que trae a nuestro tiempo los más grandes éxitos del cuarteto de Liverpool, The Beatles, con un sonido fresco y espectacular a cargo de cinco increíbles músicos que complementan su profesión con el amor por la banda inglesa. La cita para gozar de su espectáculo es este 22 de agosto en el Foro 1869 en punto de las 20:00 horas, cuando abrirán las puertas del inmueble para ingresar a la fabulosa era del amor y la paz.

David Rosas es productor de esta experiencia y durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGENconcedió una entrevista en la que explicó. “Sabemos que hay muchos proyectos que tributan a Los Beatles, pero lo que yo quería era lograr algo diferente, algo que hacía falta en México y que noté yendo a ver la mayoría de los espectáculos. Se trata de un nuevo nivel en la ejecución musical, en la producción y otro tipo de energía. Este show lo que logra es que la gente se sienta en un concierto de grandes ligas en un formato más intimo que se lleven un gran impacto”.

Destaca que “tuve oportunidad de ir a ver Liverpool Legends y me di cuenta de que si ellos tienen la capacidad de llenar dos veces el Auditorio Nacional es porque existe un gran mercado para este tipo de música, sin embargo yo veía que también a la gente le faltaba algo”.

Explica que ese algo es “un set list diferente, que no se aborden las mismas canciones de siempre, porque hay muchos temas que la gente tiene ganas de escuchar en vivo y nunca han tenido la oportunidad. Las grandes joyas de ciertos discos como ‘Happines Is A Warm Gun’, ‘Whit A Little Help From My Friends’, canciones que son la crema de la crema, la gente se queda muy impactada. Quizá ni Los Beatles las hacían en vivo, ni Paul actualmente las toca en sus conciertos. Por ello, nosotros buscamos esas canciones y se las tocamos de manera especial al público que como fans están ávidos de escucharlos”.

Otra diferencia de este show es que no se enfoca únicamente al legado de Los Beatles como banda sino a lo que pudieron hacer John y Paul en sus etapas como solistas “incluimos ‘Beautiful Boy’, ‘Just Like Starting Over’ de Lennon o ‘Band On The Run’ de Paul McCartney. Ese es el plus, además de los visuales que abarcan imágenes del cuarteto, enmarcados en los colores de aquella época, pirotecnia y demás elementos con los que se viste el escenario”.

Destaca que la banda está compuesta por cinco músicos “todos fueron elegidos de manera meticulosa, estricta. Logré juntar una banda de músicos que equilibran perfecto su profesionalismo de interpretación y conocimiento musical con su fanatismo por este legendario grupo. Antes de contarles del proyecto les pregunté qué música era la que más les gustaba tocar, con qué se sentían plenos en el escenario, así me fui convenciendo y el resultado es que músicos de gran calidad estarán tocando lo que más disfrutan, esa vibra se transmite cuando haces lo que amas”.

Explica sobre la interpretación de los temas que “la etapa rocker de Los Beatles traemos las canciones a una interpretación de lo que sería en nuestros tiempos, jamás he querido igualar ni imitar el sonido del cuarteto, mi idea es presentar esta música de la manera en que lo harían Los Beatles si actualmente estuvieran de gira, con los recursos tecnológicos con los que hoy contamos. En lo que se refiere a los temas de su etapa más avanzada resolvimos la parte de samplers con un loop, para no secuenciar nada y tocar todo en vivo, en el momento. Se graba algo en tiempo real y se reproduce durante todo el tema. Esto se le explica a la gente y les encanta, lo aplauden”.

Finalmente, adelanta que en esta primera etapa del espectáculo se tiene planeado hacer temas de The Beatles, además de Lennon y McCartney en sus facetas solistas, pero más adelante abordarán también los éxitos de George Harrison y Ringo Star, dándoles su lugar en el aporte que ofrecieron a la música.

Imagine All The Lennon & McCartney Experiencese presentará este 22 de agosto en el Foro 1869 de Insurgentes Sur en la Ciudad de México.

Este show, lo que logra es que la gente se sienta en un concierto de grandes ligas, en un formato más íntimo, que se lleven un gran impacto. Reservaciones al teléfono 55615062