Miranda tocará tres discos en un solo show

Es Mentira + Sin Restricciones + El Disco de tu Corazón

La cita para este concierto de más de dos horas, es el 24 de agosto en el Pepsi Center del WTC

Arturo Arellano

Miranda es una de las agrupaciones argentinas de mayor impacto en el mundo al menos en lo que se refiere al pop electrónico, es por ello que se han dado lujo de pisar los mejores escenarios y México no es la excepción, pues luego de su paso por los más importantes festivales y una gran cantidad de giras de la mano de sus éxitos, llegarán el 24 de agosto al Pepsi Center WTC, con “Es Mentira + Sin Restricciones + El Disco de tu Corazón”, un show en el que tocarán en su totalidad sus primeros tres discos, para los fans arraigados y los que se van sumando.

En rueda de prensa Alejandro Sergi y Juliana Gattas ofrecieron detalles al respecto “todo comenzó a pedido del público y del intercambio por redes, donde nos pedían las canciones que no solemos hacer en los playlist. Porque hacíamos shows bien arriba, sin parar de bailar, con los éxitos que a todos les gustan, pero ahora venimos a hacer los discos completos. Este show arrancó en un lugar de culto en Buenos Aires, lo trajimos al Imperial de México que ya no existe y fue creciendo el formato en que hoy lo tenemos, que es un festejo enorme, para la gente que nos conoció desde el último disco y por supuesto con los que nos vienen siguiendo desde la primera canción. Cantan y bailan hasta las canciones por las que no apostamos, con todas hay pop y emoción general”, dijo Sergi.

A esto, Juliana agregó: “básicamente la diferencia con otros conciertos es el repertorio porque antes vinimos a presentar nuestro más reciente disco y ahora hacemos una gira tocando los tres primeros. Nos gusta y queríamos hacerlo, son canciones distintas, un set bastante extenso, en un show de más de dos horas. Si habrá invitados, pero serán sorpresa. Es un show pulido y tratamos de repetir lo qué pasó en el Gran Rex con escenografía y vestuario, vamos a honrar este escenario”.

Recuerdan que “con nuestro disco ‘Fuerte’ fue con el que empezamos a volver con México y tiene que ver el apoyo de la nueva disquera, que nos ha llevado a todos lados. Suponemos que ese pase de compañía tiene mucho que ver con haber regresado tantas veces, ya tenemos el apoyo y sobre todo que la gente ha respondido bien”.

Aseguran que “lo que significa México para nosotros es muchísimo, son uno de los países que nos abrieron las puertas desde el primer minuto y nos sorprende mucho porque la gente no los olvida, siguen escuchando nuestras canciones, siguen nuestras carreras en redes y lo notamos también en los conciertos, nos quieren y nos demuestran su amor. Es un público que no tienen otros países, aquí son muy respetuosos, cuando uno se sube al escenario te dan chance, te escuchan, tienen buena actitud aun si no te conocen”.

Finalmente, dijeron: “Pertenecemos más a una tradición latina que argentina, porque de Argentina lo que ha figurado en el mundo es su rock y su ska, las bandas de fusiones. Pero el pop no tanto, en México hay mucho pop y nosotros nos sentimos orgullosos de ser argentinos y estar sonando en el pop de este país”.