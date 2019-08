Mauricio Farah, en el ojo del huracán

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Presidente ataca a INE

Para “floreros”, López Obrador

Según ha trascendido, varios senadores de la oposición del PAN, PRI y PRD, están solicitando a la Auditoria Superior de la Federación, que a Mauricio Farah Gebara se le revisen las operaciones de compra/venta; renta de inmuebles; equipos de cómputo y cámaras de video vigilancia, desde que fungió como secretario general de la Cámara de Diputados en el período que va del 2012 al 2018 y quien actualmente se desempeña como secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República.

Dichos legisladores de la oposición, también están solicitando a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a Farah Gebara, le sean revisadas con lupa sus diferentes cuentas bancarias, las cuales algunas de ellas están a su nombre y otras a nombre de alguno de sus familiares y/o prestanombres, tanto en bancos nacionales como de Estados Unidos y Europa.

No faltan que quienes rondan tanto por la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y están bien enterados de las trapacerías de Farah, según se sabe, una vez que la UIF dé a conocer las enormes cantidades que tiene en sus cuentas Farah Gebara en diversos bancos, sus anteriores jefes en la Cámara de Diputados así como su actual jefe en el Senado de la República, seguramente se van a quedar asombrados de la riqueza que ha logrado acumular este controvertido y ambicioso funcionario… Seguiremos informando.

En otro tema y por si no hubieran resultado suficientes los frentes de escisión que se han abierto en Morena y en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dirigido sus baterías ahora en contra del Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello, que apenas anunció que pedirá a la Cámara de Diputados un presupuesto para el 2020, de 12 mil 493 millones de pesos y que es dos mil 96 millones más de lo aprobado para este año.

Cómo se recordará, así como el presidente no ha cejado en sus intentos por reducir los recursos a los partidos, -lo cual no es tan mala idea-, de que absolutamente ningún funcionario gane más que él y en suma, de meter las tijeras en todos lados en nombre de su tan llevada y traída austeridad, ahora arremete contra el INE y hasta los llama “floreros” simple y llanamente, porque no se pliegan a sus instrucciones. Se le olvida al tabasqueño que el Instituto es autónomo y eso, no lo puede soportar.

Ahí está la molestia del tabasqueño porque los consejeros de la Comisión Temporal de Presupuesto, advirtieron, y no sin razón, que no pueden recortar su gasto porque en septiembre del año entrante arranca el proceso electoral de 2021, en el que se renovará la Cámara baja, además de que habrá elecciones en las 32 entidades, y en 15 de ellas se elegirá a los gobernadores.

Es precisamente en esa coyuntura en la que AMLO pudiera perder la alta popularidad que asegura seguir teniendo; de ahí sus afanes de sacar adelante al precio que sea la revocación de mandato, pero independientemente de esto, el tabasqueño moriría por tener de su lado a los integrantes del Consejo General del INE.

Y la “piedrita” que se encontró el Ejecutivo, es que según él, dicho Instituto nunca sancionó la compra de votos en diferentes jornadas electorales. Pero más bien, el coraje de López Obrador es que actuando de manera totalmente imparcial, el INE determinó que los alrededor de 17 mil llamados “servidores de la Nación”, no hacer propaganda a favor del jefe del Ejecutivo, pues llevan bordada en la camisa un logo que se identifica con Morena y con AMLO.

Concretamente, el consejero Marco Antonio Baños respondió: “nosotros (INE), jamás hemos actuado como ‘florero’ absolutamente de ninguna administración, la autoridad siempre cumple con sus responsabilidades en el marco de la ley”.

Para “florero”, más bien el mismísimo presidente López Obrador porque, cómo lo llenan de flores en las comunidades que visita. Coronas y collares que luce con todo el protocolo el Ejecutivo, ¿acaso creyéndose el gran Tlatoani?

Municiones

*** El presidente municipal de Mazatlán, el químico Luis Guillermo Benítez Torres, firma hoy un convenio de colaboración con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Dicho pacto no solo es en materia turística, también compartirán experiencias en políticas públicas que impulsen el desarrollo económico entre ambas metrópolis que impulsen un mejor nivel de vida de los habitantes de las dos entidades. Con el propósito de lograr beneficios para los mazatlecos, Benítez Torres aprovecha su estancia en la capital para sostener encuentros con autoridades de la Secretaria de Hacienda y legisladores.

*** Resulta que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, levantó la voz y fuerte para acusar al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta de negociar con la delincuencia. Para el michoacano, es de “pena ajena” que le gobierno de la llamada cuarta transformación les dé dinero a grupos de autodefensas y “apapacharlos”. Agregó el mandatario estatal que “aparte a los que delinquen hay que darles amnistía y las reuniones no son solamente con los que se hacen llamar autodefensas”. Uno de estos grupos sería el que en esas tierras intimidó a soldados. El caso es que el subsecretario Peralta se reunió con autodefensas en la zona de la Huacana, lo que generó muchísima molestia en la administración de Aureoles Conejo. El subsecretario Peralta dijo: “Nosotros jamás apapacharíamos delincuentes?, ¿deveras?, porque como lo subrayó Diego Fernández de Cevallos, es cuestión solamente de que se aplique la ley.

*** La culpa de este nuevo escándalo es sin duda, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por andar contestando cosas que no escucha bien y ni modo de decirle al reportero, “¿me podría repetir la pregunta por favor?”

*** De los nombramientos que ha hecho el nuevo líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Javier Casique Zárate es el nuevo secretario de Acción Elecoral; Roberto Serrano Altamirano es el secretario adjunto a la Presidencia del CEN tricolor; Graciela Ortíz fue nombrada secretaria de Operación Política, mientras que Jonathan Márquez Godínez es otro de los secretarios adjuntos a la presidencia del CEN priísta.

