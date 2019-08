No quiero ya responsabilizar al pasado: AMLO

Ángel Soriano

Respecto a los rezagos en la reconstrucción del sismo del 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan. Entonces, sí”.

Agregó que “ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya no es para estar diagnosticando; ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar.

Estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo estamos haciendo, estamos poniendo de pie, levantando al elefante que estaba echado, lo estamos parando y lo estamos empujando, al elefante reumático y lleno de mañas; y me están ayudando a empujar al elefante todos los mexicanos y ya empezamos a lograr que camine el elefante, que es un cuerpo de avance lento, pero ya está caminando”.

Esto aun cuando responsabilizó a los conservadores que no quieren la transformación, entre ellos el dirigente empresarial Claudio X González, cuyos abogados promueven amparos –unos 147 más los que se acumulen- para impedir que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, que quieren que fracase, de la misma manera como se opusieron con los segundos piso cuando fue jefe de Gobierno del DF, pero no triunfarán porque no les asiste la razón, precisó.

Cultura en San Lázaro, investigarán “moches”

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, manifestó el apoyo de la dependencia federal que dirige para enriquecer la vida cultural de la Cámara de Diputados. “Es importante impulsar este espacio en el circuito cultural; esta zona requiere esa oferta artística, y la cantidad de gente que vive alrededor y que tengan posibilidad de acceder a la cultura por medio de una infraestructura tan importante”, dijo luego de firmar un convenio con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Subrayó que “este sitio es la casa del pueblo y la política de la secretaría es que nadie quede atrás”. Además, consideró que en la Cámara ya hay espacios que funcionan para albergar exposiciones y otras manifestaciones artísticas; no obstante, se debe dar cabida a la pintura y a las artes escénicas, porque es un gran recinto para la cultura. Y a su vez Muñoz Ledo indicó que se investigarán los “moches” de 30% atribuidos al presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, pues se incurre en un delito, en peculado, que puede castigarse con desafuero en caso de comprobarse tal denuncia que hizo la legisladora Inés Parra respecto al presupuesto “manoseado” con proyectos culturales… La secretaria de bienestar, María Luisa Albores González, firmó en Palacio de Gobierno de Villahermosa un convenio de colaboración para la producción social de vivienda en beneficio de 100 familias tabasqueñas incorporadas al Programa Sembrando Vida con el gobernador Adán Augusto López Hernández, con el cual el Instituto de Vivienda de Tabasco y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), apoyarán en la construcción de hogares sustentables en los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa. La titular de la Secretaría de Bienestar subrayó en este contexto, la importancia de que las distintas dependencias e instituciones de la federación hagan equipo con los gobiernos estatales y municipales, así como con la comunidad para poder lograr la reducción de la pobreza resolviendo carencias en salud, educación, infraestructura y vivienda, porque una sola institución, dijo, no va a poder hacerlo, pero si se suman esfuerzos se logrará…

