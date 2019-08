La violencia y la política

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues como todo en la ciudad es un enorme desmadre, todos se hacen como que la virgen les habla y no hacen nada, por ejemplo, es conocido en toda la capital y en varios estados las pachangonas donde se venden licores, drogas de todo tipo, entradas a sitios que no son adecuados para la “diversión”, porque las hacen en casas deshabitadas, almacenes vacíos, locales que cuentan con permisos, pero no para esos reventones y en fin, además de las drogas, el alcoholismo abierto y provocado, la drogadicción pactada y estimulada llevan las enfermedades venéreas donde al final de cuentas, los paganos para su tratamiento, somos todos los mexicanos y así tal como explica el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que las bebidas tradicionales hacen mucho menos daño que las azucaradas en los refrescos, solamente explica, pero no se atreve a poner un freno a los estragos que nos hacen los refrescos y los alimentos chatarra y, al final de cuentas, los daños a la salud los venimos pagando por medio de los recursos públicos, mientras los empresarios refresqueros y de los alimentos chatarra se embolsan millonadas cada año, igual sucede con esos antros improvisados, donde la drogadicción y las bebidas, muchas de ellas adulteradas, dejan millonadas a los “empresarios de la diversión”, mientras los estragos ocasionados los pagamos también las familias y los ciudadanos, porque ellos no atienden las enfermedades que provocan con esos antros, pero, seguramente, dejan también mucho, pero mucho dinero a los funcionarios de las delegaciones o de los municipios donde se permiten operar… y al final de todo, pues acá estamos sus pendejos, que seguimos pagando por los estragos que ellos ocasionan y no dan nada de sus muchas ganancias embolsadas para atender a los jóvenes destrozados por sus “fiestecitas”… y eso que ya estamos en la franca lucha contra la corrupción, y bueno, lo tendría que entender AMLO, mucha de esa corrupción es la que sigue imperando en muchos de los gobiernos municipales…

Y en todo esto nos distraen con las represiones y acciones donde se lanza de lleno la “campaña política” de doña Claudia Sheinbaum, protegida por el manto de AMLO, y es por ello que a lo mejor, cuando unos tienden después de provocar actos de violencia en contra de las mujeres que protestan legítimamente, no se habla de los desmanes y la violencia y las corruptelas que suceden en toda la capital, el ombligo del país, y así podremos entender las luchas internas que se vienen dando en Morena, donde los grupos, no todos, oportunistas, buscan tener el control del partido, porque de esa forma manejarán los puestos y los presupuestos nacionales, ya que sin duda, digan lo que digan y se expliquen sobre las transas y las corruptelas, es lógico que la operación de AMLO en favor de los grupos marginados garantizará una votación considerable en favor de su organización y por ello, pues, tener el mando de ese grupo es garantizar la colocación de su fichas al futuro no importando lo que diga el Presidente, de que el pueblo sabio reconoce quién o quiénes son los verdaderos luchadores a su favor y, si eso fuera cierto, pues desde hace años el cambio ya lo tendríamos en el país.

Lo que no podrá negar el Ejecutivo federal, es que el poder y el dinero despierta ambiciones profundas en todos sus seguidores, por ello, se comienza a sentir la división en los grupos y la aparición de las sabandijas que menciona Yeidckol Polevnsky, cada vez que tiene que afrontar las acciones que buscan debilitarla y desconocerla para que sea, al final de cuentas, el Presidente el que diga la última palabra para ver quién será el dirigente de Morena, y a lo mejor, este mecanismo sería lo ideal antes de que en una batalla “democrática” se den hasta con la cubeta los grupos que ambicionan el poder y puedan dividir o fracturar la estructura del movimiento.

Lo que tampoco podremos negar es que existen intenciones y grupos que quieren descarrilar la posible campaña política a la presidencia de Claudia Sheinbaum, ya que todos observan la protección que goza de parte de AMLO, y no es sencillo tener ese manto protector a menos que el mismo Presidente sepa o esté seguro de su lealtad, y así pues hay muchos espacios vacíos que generan problemas de gratis, como este que comentamos de los reventones en toda la ciudad protegidos por los jefes de los municipios y los policías y encargados de vigilar los antros, pero sabemos que el negocio es enorme y ahí, en la Zona Rosa, existen de más esos lugares y nadie hace nada por evitar su operación, es más, todos observamos cómo la misma policía y los funcionarios de las alcaldías son los que protegen esos sitios, ya que las ganancias son enormes, no importando que, incluso, en las puertas de esos lugares aparezcan asesinados o drogados o mujeres y hombres violados, ya que en el reventón todo se vale.

Con este tipo de pretextos es como se aumenta la violencia en contra de las mujeres y es así como también aparecen en sus marchas los infiltrados que están en organizaciones protegidas por funcionarios y políticos que los utilizan para romper movimientos o encargarse de la represión o de los actos de provocación para desprestigiar a los movimientos sociales y, no me diga doña Claudia, que sus jefes de inteligencia y de policía no la mantienen informada de lo que sucede a menos que al final de cuentas sea un cuento para provocar la atención del jefe de jefes y se vea el manto protector… el futuro se está disputando en el ahora, cuando la violencia contra las mujeres es totalmente real y horrorizante…. Pero ya hay pláticas, claro que sigue la violencia, porque ésta no para con saliva… y, saliva es la que sobra en este país… puro blablabla…

