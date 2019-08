Precariedad en el trabajo científico, obstáculo para el progreso

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Diputados federales se comprometieron a seguir las recomendaciones de la Unesco para reducir la precariedad laboral del trabajador científico, que constituye un obstáculo para el progreso regional del país. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Baja organizó este martes el Primer Foro Latinoamericano de Trabajadores Científicos, cuyo tema central fue precisamente la precarización de la investigación científica.

¿Qué se busca en dicho foro?

Que la legislación mexicana atienda las recomendaciones hechas por la Unesco en su sesión 39, donde se enfatiza la importancia de la ciencia en el mundo para garantizar la paz mundial y en el bienestar común de la humanidad.

La comisión pretende que el evento sea una oportunidad de diálogo entre científicos y legisladores, con el fin de aminorar el impacto de la precarización laboral en la ciencia y la tecnología latinoamericanas, generando mejores condiciones de empleo para quienes se dedican a estas actividades fundamentales para el país y la región.

Los legisladores explicaron que en el ámbito mundial, la ciencia y los científicos se enfrentan cada vez más a una mayor precarización laboral, por lo que, de continuar con su ascenso, se pone en riesgo la generación de conocimientos.

Adultos mayores, sin ayuda

Cada día que pasa es mayor el número de adultos mayores que se quejan de no haber recibido, hasta ahora, la tarjeta que les prometió desde enero el gobierno federal como parte del programa de apoyo a este segmento de la población. No obstante, que el gobierno de la 4T se comprometió, desde enero, a que dos millones 500 mil adultos mayores recibirían el doble de su pensión, es decir, 2 mil 550 pesos bimestrales, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, a muchos no les ha llegado el plástico del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El Ejecutivo federal dijo en su momento que la iniciativa de carácter universal y constitucional tiene como meta entregar para finales de febrero de este año, 8 millones 500 mil tarjetas a los adultos mayores del país, sin embargo, ese objetivo está lejos de cumplirse.

Su inclusión a la sociedad

En la ciudad de México, desde el Congreso local, el partido Morena garantizó a los adultos mayores una mejor calidad de vida y su plena inclusión a la sociedad. Los legisladores Marisela Zúñiga Cerón, Martha Ávila Ventura y Ricardo Fuentes Gómez, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, sostendrán un encuentro con las autoridades de la Secretarial del Bienestar para la creación de una cartilla de derechos de las personas adultas mayores, un taller de capacitación para el personal de los módulos, un foro y mesas de trabajo para la atención de dicho grupo prioritario. Zúñiga Cerón dijo que “el tema de las personas adultas mayores nos tiene que preocupar y ocupar a todos porque vamos a llegar a esa edad…”.

Por su parte, el diputado Ricardo Fuentes, vocero del Grupo Parlamentario e integrante de dicha Comisión, informó que ha dado seguimiento a la entrega de la tarjeta de Bienestar a los capitalinos y reconoció el esfuerzo que se da desde el Legislativo local para garantizar los derechos a las personas mayores de 60 años. “Lo que está planteado para septiembre y octubre será un buen espacio para el diagnóstico de la situación actual de las personas adultas mayores, y para la participación de los tres órganos de gobierno, precisó.

Barrales y Zepeda dejan PRD

Alejandra Barrales y Juan Zepeda cumplieron su ciclo en el partido y así lo hicieron saber a través de una carta abierta, cuyo texto es el siguiente: “México vive tiempos de cambio; estamos ante una sociedad participativa, ciudadanos que exigen, por fin, vivir en un mejor país, lo que nos obliga a quien vemos en la política la herramienta para lograrlo, a repensarlo, a reinventarnos”. Añade la carta que “una virtud de la democracia es la diversidad del pensamiento y el respeto a todas las ideas, por esta razón, en estos días hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política. Algunos se opondrán a ella, nosotros, en esta disyuntiva, hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD, siempre agradecidos con quienes confiaron en nosotros y nos apoyaron en todo momento”. Y finaliza: “Por ellos y por todos los mexicanos seguiremos luchando, porque hoy más que nunca el país nos necesita a todos”. Firman: Alejandra Barrales y Juan Zepeda.

