Niurka regresa a Televisa con “Alma de Ángel”

La serie llega este 2 de septiemnre a las estrellas, al terminar el noticiero con Denise Maerker

Tras 10 años de estar fuera de la pantalla chica

Asael Grande

Niurka Marcos regresa a la pantalla chica con su serie “Alma de Ángel”. Luego de 10 años fuera de TV, la actriz y vedette Niurka Marcos, interpreta a Alma, la clásica mamá que todos conocemos, que ama a su familia y lo demuestra con chantajes, regaños, gritos y manipulaciones. Es la típica madre latina que escudada en la frase “esto me duele más a ti que a mí”, cree que lo que hace con su familia es por su bien. Y ahora en la muerte se da cuenta que nunca los dejó ser, jamás escuchó opiniones, no los apoyó ni los escuchó y eso la tiene en “trámite” como le dijeron Uriel y Gloria.

En esta nueva serie de Televisa, que inicia este 2 de septiembre por las estrellas,al terminar el noticiero con Denise Maerker, el personaje principal protagonizado por Niurka, es disputado por un ángel y una diabla. Ángel se encuentra devastado, luego de la repentina muerte de su esposa Alma con la que ha estado más de 20 años. Todo ocurrió tan de repente que no tiene idea aún de cómo procesarlo. En la misma situación se encuentra Alma, quien no sabe que está muerta y está atrapada en su casa, hasta que resuelva lo que tiene pendiente en la Tierra.

“Es una gran oportunidad, estoy orgullosa, porque se juntaron todas las coordenadas, es un proyecto perfecto, me hace feliz, amo a mis compañeros, hicimos un gran equipo, logramos una gran familia, soy mamá gallina, el objetivo perfecto para mí es que logramos divertirnos tanto grabando esta locura tan perfecta, que eso es lo que le vamos a transmitir a toda la gente, se va a divertir muchísimo, porque nosotros nos divertimos mucho, y no queríamos que pararan las grabaciones, más que nada porque fuimos muy felices grabando esta primera temporada de ‘Alma de Ángel’, cada proyecto es un crecimiento, es una propuesta más, y ‘Alma de Ángel’ es un éxito para mi carrera, es un reto absoluto y gigantesco, gracias Televisa por abrirnos las puertas con este proyecto”, dijo Niurka, en conferencia de prensa.

Por su parte, Raúl Araiza agregó: “siempre me ha gustado la comedia, pero el tono de la comedia de situación, creo que es donde me he acomodado, lo que me llamó la atención fue que éramos un grupo de actores, donde íbamos a ser dirigidos, perfectamente bien cortados por la situación del drama que vamos viviendo cada uno de los personajes, entonces, me llamó la atención estar con Niurka, les va a gustar mucho, es una gran historia”.

