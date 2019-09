No hay 4T; el Estado corporativo, más vivo que nunca

Índice político

Francisco Rodríguez

Claro que todos queremos que le vaya bien al nuevo régimen. Pero para eso lo que menos necesitamos es una orquestación de spots y comentaristas de lo vacuo que lanzaron una avalancha de insensateces previa al informe de gobierno. Han logrado confusión y desánimo. Consiguieron lo contrario de lo que buscaban.

Hubo además ciertas encuestas levantadas por algunas empresas del ramo que adolecieron de un problema central: las preguntas estaban orientadas a apoyar el carisma con la correspondiente aceptación del Titular del Ejecutivo. Obviamente, las respuestas fueron consecuentes, alrededor del setenta por ciento de los entrevistados afirmaba positivamente.

En la terca realidad, aunque los comentaristas se devanen los sesos comparando los niveles de aceptación con los anteriores titulares de la silla presidencial, las preguntas reales siguen en el aire. Simplemente porque las obras, los hechos centrales, las acciones prácticas de gobierno no aparecen en el examen.

Por tanto, ciertas encuestas fueron sesgadas. Se inclinaron de inicio. Pero la gente no ha opinado. La vara está demasiado alta para haber sido brincada. Las políticas públicas esperan preguntas y respuestas del respetable. ¿Qué necesidad tenían para hacerlo así?

El remate a este despropósito es la ceremonia en Palacio Nacional con motivo del informe. La señora que dice ser secretaria de Gobernación fue a entregar el documento al Congreso. El titular se da vuelo ante un selecto grupo de notables en los patios de la sede exponiendo los logros y objetivos.

No hay diferencia con los que ya se fueron. El aplauso es fácil. Las críticas son inmediatas. Así no se puede. Lo mismo hubieran hecho Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Ausente, la comparecencia de carne y hueso en San Lázaro, indispensable para conocer los arrestos y el enfrentamiento con lo poco que queda de la oposición partidista.

O de la misma oposición en el seno de Morena donde, como usted sabe, los rostros desconocidos del nuevo crisol político pudieron haber actuado sin mecate en las interpelaciones o en las posiciones ideológicas. Buena parte de la población sigue viendo temor a la propaganda inducida, miedo al enfrentamiento de las decisiones con la pasta pública.

Los pronósticos del nulo crecimiento siguen campantes, y por lo que se ve sí lograron hacer mella en el ánimo y en la voluntad del régimen. La cauda de inservibles gubernamentales que rodean al Titular ya es inocultable. Muchos tienen que ser despedidos antes de que el buque naufrague irremediablemente.

El cementerio político del nuevo régimen se llenó antes de lo pensado. En las cabinas de Gobernación, Trabajo, Comunicaciones, Economía, organismos paraestatales, Fiscalía General de la República no pueden sostenerse las mismas caras, ha llegado el momento de tirar el lastre. La tormenta está allí, para quien quiera verla.

La Cuarta Transformación no puede dar frutos en esas condiciones, con esa endeble embarcación. Hacen falta colaboradores de verdad, no figuras de adorno que sólo sirven para decir que sí, aunque todos se equivoquen, no sea que por andar hablando en contra se marchen al desempleo, como miles ya lo han hecho.

Hay un cúmulo —que tiende a crecer— de improvisados, ignorantes, miedosos y agradecidos con chambas prestadas que no sirven para nada. Es la hora de que nadie sabe explicar hacia dónde vamos, si es que vamos a algún lado. Hasta ahora es la asignatura cumbre, esa materia pendiente que se forma en amenaza, en dislates, en asuntos sin respuesta lógica.

En materia de crecimiento, así como vamos, corremos el riesgo de ser arrastrados por la recesión económica, con el estancamiento y la inflación por el resto del sexenio. No pude verse de otra forma, dado que nos empeñamos en seguir atados a una nave sin timón, como es la de los Estados Unidos.

No podrá haber crecimiento mientras los objetivos de la inversión estatal y privada no se avoquen al desarrollo del mercado interno. Mientras no se canalicen los fondos prometidos a las obras de infraestructura, al desarrollo del campo, ‎a la multiplicación de empleos. Así como vamos, sólo seguirá la resequedad económica de los bolsillos nacionales.

La Cuarta Transformación, si es que existió como se anunciaba en la campaña, iba hacia allá. Los fondos petroleros eran para apoyar la productividad económica, la solidez de las plantas y factorías, echar a andar la maquinaria de verdad, la única que puede reinar.

Como el equipo del nuevo régimen no lo pudo proponer a tiempo, aunque se habló de un cochinito guardado en la Tesorería de la Federación —consistente en medio billón de pesos no ejercidos— aunado a los seiscientos mil millones de inversión ofrecidos por el Consejo Coordinador Empresarial, esto no arrancaba.

En medio de la desesperación, y ante la inminencia del Primer Informe, se aprovechó una reunión a propósito del negocio de los ductos transportadores del gas natural para la electricidad, que se arregló tan rápido como se pudo, para hacer el planteamiento básico del nuevo régimen:

Vuelve el Estado corporativo. Así de fácil. Es la figura que sustituye a la Cuarta Transformación. Para eso me gustaban. A partir de ahora, las mil seiscientas obras de infraestructura que construirá el gobierno se le dan al lambiscón del poder, Carlos Slim, y a su grupo gerencial para que dispongan cómo y con quien se llevarán a cabo.

El pastel fue repartido. Pero el gobierno será el Tancredo de la fiesta. No ver, no hablar, no oír. Todos a jalar porque el que pone, dispone‎. Y el que va a disponer es Carlos Slim, a quien el acto mencionado le funcionó para que sean exonerados Antonio del Valle, Carlos Ruiz Sacristán y toda una bola de impresentables, con grandes deudas judiciales pendientes.

Ni economía mixta, ni sociedad democrática, ni socialismo criollo, ni Cuarta Transformación. Simplemente, otro modelo de gobierno corporativo que tanto despreciamos por lo que acarrea de corrupción y de ineficacia. Y llegó para quedarse, al menos en lo que resta del sexenio. El Estado corporativo, en pos de otro milagrito mexicano. ¡Hágame usted el refabron cavor!

¿Para eso tanto brinco?‎ Si así se hubiera decidido hace nueve meses, el bebé ya estuviera mamando y dando de topes. ¿Para qué hacerle al Canelas? Si ése era el as bajo la manga, para qué tantas encuestas, tantas giras provincianas, tanto alarde contra los enemigos del Estado?

Ahora, ya todos están adentro. Ahora falta por escuchar las risotadas de los delincuentes indiciados al saber que los suyos son los que vuelven a manejar el pandero y el oso.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: En el ¿Tercer informe? Juan Pueblo, ausente. Pero ahí estuvieron —y llegaron tempranito— Luis Niño de Rivera, de la Asociación de Bancos de México; Valentín Díez, de la Cámara de Comercio Exterior; Bosco de la Vega, del Consejo Nacional Agropecuario; Carlos Salazar Lomelín, del Consejo Coordinador Empresarial y Carlos Slim, de Grupo Carso. Miguel Rincón, quien perdió una licitación por ser compadre del Presidente; Marcos Fastlicht, suegro de Emilio Azcárraga, y María Asunción Aramburuzabala, entre otros. + + + Como cada semana, don Miguel Ramírez envía desde Torreón, Coahuila, el resumen de los acontecimientos recientes: “Fue un cambio muy brusco, que no lo esperaba. Todavía el 30 de noviembre del 2018 se auto consideraba Cuarto Poder, pero a partir del día siguiente se empezó a transformar rápidamente en Primero Joder y está que no la calienta ni un horno de microondas porque según la encuesta de un medio de comunicación, nada afín a AMLO, el 69% de los consultados le dan su apoyo al tabasqueño y el 74% de ellos pediría que continuara como presidente, para el caso de que existiera la revocación de mandato… Ante el acuerdo que se dio entre el gobierno federal y algunas empresas involucradas en la construcción de gasoductos, lo que originará un ahorro de 4 mil 500 mdd para nuestro país, la prensa que conocemos minimizó la noticia o, de plano, guardó un absoluto silencio… Después de varios días de haberse presentado las protestas que grupos feministas realizaron en la Ciudad de México ya pueden verse sin filias ni fobias. Está perfectamente justificado el rechazo de la mujer al trato que a lo largo y ancho del país recibe y que tiene como origen al más estúpido machismo, pero se ve criticable que hayan roto vidrios y pintado paredes. No hay duda de que gente colada fue la causante de estos hechos y que su misión fue provocar al gobierno local para que cometiera algún error y, de inmediato, acusarlo de impedir el derecho a manifestarse que todos tenemos. Si bien esta queja, como tantas otras, tiene un razonamiento bien cimentado, existe en ella un dato que no queremos aceptar. Cuando pasamos por una calle y vemos que está sucia, de inmediato culpamos a las autoridades de eso. Pero ¿quiénes la ensuciaron?, nosotros mismos. En el caso de esa gente que tiene un comportamiento criminal contra la mujer, es probable que nosotros hayamos fallado como padres de familia. Si no recuerdo mal, fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se decidió eliminar de las escuelas la impartición de la clase de civismo y ética, que es elemental para moldear el comportamiento de quien la recibe y que ahora el actual gobierno reanudará. El alumno adquiere enseñanza en la escuela, pero no hay que olvidar que es en su propio hogar en donde la refuerza… Ante la probable disminución del presupuesto que se otorga al INE, Arnaldo Córdova declaró que si tal medida se lleva a cabo con ello se podría poner en riesgo a la democracia. ¡Qué descaro!, bien se ve que en este organismo no tienen a quien festejar el 10 de mayo… Morena no quiere aceptar que tiene una piedra en el zapato, que es Ricardo Monreal, y le tolera sus jugadas sucias. A él se refirió AMLO cuando mencionó a los trepadores y oportunistas. A los ambiciosos y corruptos los mandó a un lugar cercano a su rancho de Palenque. A pesar del resquebrajamiento que el zacatecano está causando a este partido no se quiere actuar en contra de él y conforme pase el tiempo más daño hará. Ya debería expulsársele, al cabo puede tener cabida en Futuro 21, que es el nuevo nombre que se le daría a los despojos del PRD, según es la intención de algunos de sus miembros. Para captar nuevos afiliados están gritando fuertemente que reciben cascajo y cartuchos quemados, pero las personas que se les han acercado están sumamente desprestigiadas y están tan de malas que sólo falta que pase un perro y las… nooo, ¡ya las meó!”.

