Gracias a las vacunas se salvan 3 millones de vidas cada año

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Operan hernias abdominales en menores de cinco años

Más de 90 representantes de organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a trabajar de manera conjunta para impulsar la vacunación como un tema prioritario en la agenda nacional en el Foro Internacional “Voces por la Vacunación”. La vacunación es la medida de salud pública más efectiva, sólo después del acceso al agua potable. Gracias a las vacunas, a nivel mundial se salvan actualmente tres millones de vida cada año y con un mejor acceso se podrían salvar hasta 1.5 millones de vidas más. Para Save the Children, la vacunación es un componente esencial del derecho a la salud de niñas y niños. No obstante, en México sólo el 34% de menores de dos años, han recibido el esquema de vacunación completo de acuerdo con su edad, por lo que es fundamental que el Estado redoble sus esfuerzos para lograr una cobertura universal y que las vacunas sean aplicadas en el momento correcto, de lo contrario se continuaría violando lo establecido en la Ley General de Salud, afirmó María Josefina Menéndez, directora de la institución. Por su parte, el médico español Javier Arístegui, especialista en pediatría y microbiología, consideró que “es necesario contrarrestar la información falsa sobre las vacunas y difundir la evidencia que permita reforzar la cultura de la vacunación como hábito de vida saludable. De no hacerlo, México podría enfrentar la problemática que se vive ahora en otros países de Europa y Estados Unidos, con el resurgimiento de padecimientos que hoy se consideran controlados o eliminados.

Según la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, las dudas alrededor de la vacunación se han convertido en una de las principales amenazas a la salud pública global. La doctora Bárbara Pahud, infectóloga pediatra y directora de la Unidad de Evaluación de Vacunas y Tratamientos del Hospital Children’s Mercy en Estados Unidos, destacó que “la vacunación no está dirigida exclusivamente a la niñez, sino que hay vacunas para todo el ciclo de vida y que deben aplicárselas según el grupo de edad y riesgo al que correspondan”. Principalmente los adultos jóvenes, deben identificar el gran impacto de la vacunación completa y oportuna. Aunque los programas de vacunación son responsabilidad del Estado, la cultura de prevención por vacunación debe fortalecerse desde todos los frentes. La sociedad civil y la iniciativa privada deben sumarse a los programas de vacunación que ejecutan las instituciones públicas de salud. La vacunación debe mantenerse como un tema prioritario e, incluso, de seguridad nacional. La declaratoria, suscrita por 30 organizaciones y centros comunitarios de la sociedad civil, es un llamado a los distintos actores involucrados para defender y promover la vacunación. Las vacunas son una de las primeras intervenciones de salud que contribuyen al bienestar de todos los mexicanos sin excepción y sin importar su lugar de nacimiento o su edad. Por eso, más que nunca es necesario el compromiso de la sociedad civil, de las autoridades de salud y de la iniciativa privada, para que todos los mexicanos tengan acceso oportuno, suficiente y gratuito a las vacunas que se consideran obligatorias en el marco del Programa de Vacunación Universal.

Con un equipo de trabajo en que el participan cirujanos, enfermeras, anestesiólogos y pediatras, el Hospital para el Niño, del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), realiza operaciones quirúrgicas para corregir hernias abdominales en menores de cinco años, lo que les permite contar con la movilidad corporal y tener un sano desarrollo. Estas malformaciones se originan desde que los niños se encuentran en gestación, pueden ser de dos tipos, hernias inguinales en las que aparece una hinchazón en la zona baja del abdomen, debido a que las vías donde se desarrolla la glándula sexual masculina, no se cierran adecuadamente antes del nacimiento, y criptorquidias, es decir, cuando los testículos no descienden a la bolsa escrotal. “Es muy común la criptorquidia y canal inguinal, se presenta un caso por cada 300 niños. En consulta externa se hace el diagnóstico, luego se realizan estudios preoperatorios, tiempos de coagulación, biometría hemática y se procede a la operación explica el doctor Francisco Galindo Rocha, jefe del Programa de Cirugía del Hospital para el Niño. La infraestructura con la que cuenta este nosocomio del IMIEM permitió, recientemente, intervenir quirúrgicamente en tres días a un total de 70 niños con distintos tipos de hernias.

