Realizarán 23 Tour de Cine Francés

Será integrado por siete películas francesas y 15 cortometrajes mexicanos, que recorrerán 73 ciudades al interior de la República Mexicana

Arturo Arellano

Con una selección de siete películas francesas y 15 cortometrajes mexicanos se llevará a cabo el 23 Tour de Cine Francés en México, consolidado como una tradición de hermandad entre ambas naciones, compartiendo historias y arte.

En esta edición el Tour de Cine Francés recorrerá 73 ciudades al interior de la República Mexicana, donde se proyectarán las obras elegidas únicamente en los complejos de Cinépolis.

Se dieron cita en rueda de prensa, Maya Zapata, vocera el evento; Marc Boisson, delegado general de la Fundación Alianza Francesa; José Miguel Álvarez, coordinador general del IMCINE; Clementine Mourao, agregada audiovisual de la embajada de Francia en México; Leopoldo Jiménez, director general de Nueva Era y Miguel Rivera, director de programación del festival.

Rivera explicó: “se ha hecho una selección de lo más destacado del cine en Francia, tenemos presencia de grandes actores, directores y la mayoría de los géneros del cine, como ficción, comedia romántica, thriller y otros. Queremos que siga siendo un festival versátil y para todos los gustos. Sabemos que México es un amante del cine de Francia y este tour es el claro ejemplo de ello”.

Las cintas participantes son “Amanda”, “Blanca como la nieve”, “Edmond: Cyrano Mon Amour”, “El misterio del Sr. Pick”, “En buenas manos”, “Mi niña” y “Un amor a segunda vista” de las que destacaron “El misterio del Sr. Pick”, porque a pesar de contar con todos los elementos para ser un thriller, en esta historia no se persigue a un asesino, ni es nada sobrenatural, es la búsqueda de un artista, cuya obra existe, pero no se sabe quién la escribió. No hay armas, no hay sangre, sólo una persecución estética, en la que se trata de dar con un artista. Es muy interesante”.

En tanto de “Edmond: Cyrano Mon Amour” señalaron que “es una comedia en la que el director trató de capturar en la pantalla grande el mundo del teatro. Se narra el cómo nació una de las obras más queridas para los franceses que es Cyrano, una comedia que representa al estereotipo del francés, de personas que pueden hacer lo que sea, pero sin perder nunca la elegancia. Es divertida y cuenta con un elenco muy importante, entre actores consolidados y emergentes del país”.

“Un amor a segunda vista” es una comedia romántica, con un toque de ficción, dado que se narra la historia de un joven cuya vida cambia de un día para otro, pues de ser un hombre casado, feliz y exitoso, despierta en una dimensión alterna, donde su esposa está comprometida con alguien más y está en bancarrota. Tratará de convencer a su mejor amigo de lo que está sucediendo, para que lo ayude a volver a su realidad.

Anunciaron también que los directores Rémi Bezançon (“El misterio del Sr. Pick”) y Jeanne Herry (“En buenas manos”) visitarán nuestro país para promocionar sus respectivas películas. Mientras que “La Palmita” de oro fue entregada al mejor cortometraje nacional de este año “Escafandra” del director Roque Azcuaga, que lo recibió de manos de José Miguel Álvarez, coordinador general de IMCINE, dado que este último organismo es el encargado de producir cada uno de los cortos participantes.

La cartelera y puntos de proyección se pueden consultar en la pagina oficial de internet del Tour de Cine Francés, donde se publicó un listado con las sedes y fechas exactas de la presentación de cada película.