López Obrador muestra la cámara espía encontrada en Palacio Nacional

Dijo que estaba instalada en una sala de juntas

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró hoy la cámara de espionaje hallada en Palacio Nacional, pero reiteró que no pedirá investigaciones porque prefiere seguir concentrado en sacar adelante al país.

En su conferencia de prensa matutina, pidió a su coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez, ir al despacho presidencial por el pequeño dispositivo y lo mostró ante reporteros y fotógrafos.

Reveló que no fue hallada en una sala de juntas, sino en lo que era el comedor. “Ahí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios, yo he publicado algunas imágenes sobre este salón”, explicó el mandatario.

López Obrador recalcó que no presentará denuncias sobre el hallazgo “porque no hay paranoia, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, nada más que se quedaron algunos con las malas mañas de estar espiando”.

Recordó que al asumir la Presidencia se comprometió a que el gobierno “ya no intervenga teléfonos, que ya no haya lo que nosotros sufrimos cuando estábamos en la oposición, ni para periodistas ni para opositores, eso está garantizado”.

En tono de broma, admitió que la cámara espía “puede ser de gente de fuera, pero para qué nos ‘metemos en honduras'”, cuestionó.