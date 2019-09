El IMSS ratificó la denuncia penal respecto a los hechos de la Guardería ABC

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La colitis ulcerosa produce úlceras e inflamación extensa en el colon

En atención a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con los familiares de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; así como el director general del IMSS, Zoé Robledo, informaron que se reiteró la importancia para el gobierno de garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición del caso de la Guardería ABC. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el IMSS ratificó la denuncia penal presentada el pasado 22 de agosto por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009. En dicha ratificación, el IMSS ofreció elementos de prueba adicionales a los presentados originalmente. En una siguiente etapa la denuncia se ampliará para incorporar todos los elementos probatorios existentes en la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso y que derivó en el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que abre la posibilidad de fincar responsabilidades a diversos involucrados, tanto de la función pública como del sector privado. En cumplimiento con la solicitud de los familiares, se está dando cumplimiento a las exigencias de reparación integral y no repetición de los hechos. Se determinó homologar la ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores fallecidos, lesionados y expuestos, así como a las maestras y adultos lesionados, al monto más alto calculado. Esto beneficiará a 164 familias. Asimismo, se traspasará a los menores la ayuda vitalicia al fallecimiento de la madre para garantizar su subsistencia. Se aprobó garantizar condiciones de igualdad en materia de atención médica para todos los núcleos familiares. Todos los menores presentes en las instalaciones de la Guardería ABC el día del incendio; las adultas lesionadas y los familiares en primer grado de menores fallecidos, lesionados y con secuela, podrán recibir atención médica en instalaciones fuera del Instituto. Se otorgará una ayuda económica por solidaridad a los padres y madres de los menores afectados, que no tengan una pensión otorgada por el IMSS. Se acordó que esta misma semana se tendrán diversas reuniones temáticas con personas afectadas o sus representantes legales.

Como parte de las acciones de concientización acerca de la importancia de la enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn), se llevó a cabo la Jornada Abierta de Investigación Clínica, que tuvo la finalidad de destacar el papel de la realización de estudios clínicos en el desarrollo de opciones de tratamientos. El estudio clínico es la actividad principal de la investigación clínica. A través de los estudios se pueden desarrollar métodos para detectar, controlar o curar enfermedades. Los resultados pueden ser nuevos fármacos, combinaciones de medicamentos, nuevos tratamientos quirúrgicos, nuevos aparatos, etc. En la jornada se destacó la importancia sobre la atención a la enfermedad inflamatoria intestinal, tales como la colitis ulcerosa, enfermedad que produce ulceras e inflamación extensa e ininterrumpida en el colon; y la enfermedad de Crohn, la cual produce inflamaciones en parches a lo largo de todo el tracto digestivo. Estos pacientes pueden presentar diarrea crónica, pérdida de peso, fiebre e incluso manifestaciones en otros órganos. Se ha identificado una mayor asociación de esta enfermedad en la población judía. La Dra. Laura Roxanna Flores, de Roche México, afirmó que la proactividad para solucionar este tipo de afecciones no ha resultado efectiva. Y anunció la creación de una plataforma de Roche, dirigida a pacientes y a los profesionales de la salud para conocer cuáles son los estudios clínicos activos y los centros a lo largo del país donde se realiza la investigación en las distintas enfermedades y dar a los pacientes la oportunidad de participar en estudios clínicos y apoyar la concientización de su enfermedad. Esta aplicación llega como una nueva opción de tratamiento y funcionará a través de protocolos de investigación clínica enfocados en diversas especialidades médicas. Lleva el nombre Una opción para ti. https://unao pcionparati. roche. com.mx

elros05.2000@gmail.com