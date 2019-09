Ganan estudiantes tultepequenses Premio Estatal de la Juventud 2019

Fueron condecorados en el Estado de México

Tultepec, Estado de México.- El estudiante tultepequense de 20 años de edad, Jonathan Cristhan Sánchez Pérez, quien obtuvo el segundo lugar dos veces de manera consecutiva en el concurso organizado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), recibió el Premio Estatal de la Juventud 2019, de manos del gobernador Alfredo del Mazo Maza, junto con 29 jóvenes más del Estado de México.

El también conocido como el Mexicano Espacial, actualmente cursa el séptimo semestre en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Metropolitana de Hidalgo (UPMH), fue uno de los 30 galardonados de entre 560 jóvenes que se inscribieron para obtener el Premio Estatal de la juventud 2019, galardón que también obtuvieron las tultepequenses Ángeles Regina Terán Urbán y Jimena Mauricio Santillán.

El distinguido estudiante habló ante el gobernador Alfredo del Mazo Maza, diputados y la alcaldesa de Tultitlán Elena García Martínez; a nombre de los 30 jóvenes laureados, precisando “no tener “ningún talento especial, sólo soy apasionadamente curioso”.

Agradeció al Ejecutivo mexiquense por este galardón que reconoce el trabajo destacado y el talento de los jóvenes de la entidad. Dijo que, “después de tocar muchas puertas, hoy agradezco que el gobierno del estado reconozca mi trabajo, e incentive mi deseo y de quienes hoy obtuvimos el Premio Estatal de la Juventud como un estímulo para seguir progresando”.

“Aprovecho este espacio para reconocer y agradecer a las autoridades del ayuntamiento de Tultepec, por el apoyo que me brindaron para viajar a la NASA ya en dos ocasiones, e iniciar con ello el cumplimiento de mi sueño de alcanzar las estrellas, sobre todo porque aun cuando nadie me conocía, no dudaron en impulsarme en esta aventura para demostrar que los mexicanos podemos alcanzar grandes metas”, manifestó.

Dijo que éste y otros apoyos le han permitido ser el primer mexicano en poner un material en la Estación Espacial Internacional, además de participar en 2017 en el diseño de una colonia en la luna denominada Júpiter de Saturno, obteniendo el 2º lugar de entre 45 estudiantes de otros países.

Aseguró que “México es grande, porque los mexicanos tenemos talento”, por lo que llamó a los mexiquenses a aprovecharlo y a mantener abiertos todos sus sentidos al conocimiento que nos lleve a ser mejores para nunca se apague el deseo de contribuir por tener una sociedad más justa, donde las personas puedan vivir con mayor dignidad”.

Durante el evento celebrado en el deportivo Real del Bosque, en el municipio de Tultitlán, Jonathan Sánchez Pérez, aseguró que para poder retomar el crecimiento y el desarrollo del Estado de México y de todo el país, se debe impulsar la ciencia y la educación, por lo que hizo esa petición al mandatario mexiquense.

El gobernador Alfredo del Mazo Maza, felicitó ampliamente a los galardonados, porque “son un orgullo, motivo de inspiración y un ejemplo para muchos más mexiquenses de un estado que cuenta con más de cinco millones de jóvenes, que al ver sus logros, sus esfuerzos, sus éxitos, sus sueños y proyectos hechos realidad, seguirán inspirando que más estudiantes de la entidad destaquen”.

Reconoció que el reto para su gobierno es que más jóvenes concluyan sus estudios profesionales, dado que actualmente sólo 13 de cada 100 estudiantes que inician la primaria concluyen sus estudios a nivel superior, brecha que debe ser cerrada para que cada vez sean más quienes concluyan su educación superior, y con ello puedan impulsar a sus comunidades, municipios, al estado y a México.

Explicó que otro de los programas impulsados en este gobierno es el de Educación Dual, que consiste en la oportunidad que tienen los jóvenes de estudiar y trabajar al mismo tiempo a través de convenios con empresas, para acercarlos al mercado laboral y apliquen lo aprendido en la escuela de manera práctica, lo que ha permitido que cuatro de cada 10 jóvenes en este esquema logran colocarse.