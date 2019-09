Estrategias estatales ante la falta de recursos federales

Derecho de réplica

Riesgo de incumplimiento de compromisos y proyectos planeados con anterioridad

Quintana Roo, al igual que la mayoría de los estados, sufre los efectos de la austeridad republicana de la Cuarta Transformación, pues las partidas que se destinaron en el presupuesto federal llegan a cuentagotas, lo que impide el cumplimiento de los compromisos y proyectos ya planeados con anterioridad, todo, en base a lo que recibirían en la recaudación local y los recursos que la federación asigna a cada estado.

Sin embargo, tal parece que en el gobierno federal hicieron mal sus cálculos, pues las deudas se les acumulan y a los estados, incluido Quintana Roo, los han dejado solos, lo que para los gobiernos no morenistas, significará el incumplimiento de sus compromisos y promesas, eso podría dar una mala imagen de ellos, pues los ciudadanos no conocen el trasfondo de las causas, y la que no ha cumplido, es la federación.

Los gastos no previstos en el sexenio pasado, tales como el incremento de los pagos a los adultos mayores y ninis, modificaron de forma importante la cantidad de dinero que se destinaría a otros planes.

No obstante aún puede ser peor, pues el cálculo del PEF 2020 será uno de los mayores desafíos para la cuarta transformación, ya que será el primero que el gobierno de Morena tendrá que hacer de inicio a fin, ya sin la participación de funcionarios del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, así que, los gobiernos estatales agárrense de donde puedan.

Ante esta realidad, la Secretaría de Hacienda se encontrará con un contexto complejo, donde la mayoría de las finanzas públicas ya están comprometidas para el pago de la deuda, pensiones, entrega de programas sociales y por el pacto fiscal con los estados y municipios; también se enfrentará a una disminución de recursos obtenidos por petróleo por su plan de rescatar a Pemex, lo que significará un apretón del cinturón más fuerte aún para los estados y municipios, sobre todo para los no morenistas.

Se requiere más dinero para que funcione la 4T

El presidente de la poderosa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado zacatecano, Alfonso Ramírez Cuéllar, desde el Congreso federal, pide a los estados que recauden más dinero, para que el gobierno federal no tenga que mantenerlos, sin embargo, Quintana Roo es una de las entidades con mayor recaudación y la que más aporta al Producto Interno Bruto que, por turismo ingresa al país, en contraste, la entidad no recibe de la federación lo equivalente a lo que aporta al gobierno federal.

Además de hacer un llamado para que las haciendas locales sean más eficientes, Ramírez Cuéllar habló de imponer o incrementar el pago de la tenencia vehicular, sin embargo, este dinero no se quedaría en los estados, sino que se iría directo al gobierno federal.

Sin turismo no hay crecimiento y mucho menos desarrollo

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, dijo que no se debe menospreciar el tema del crecimiento económico del país, pues sin ese crecimiento tampoco habría desarrollo, eso es la base de la economía social, sin embargo, estados turísticos, con antecedentes de un constante crecimiento económico ven ahora amenazada su industria por la falta de promoción.

En toda industria la fórmula del éxito se compone de Precio, Producto, Promoción y Plaza; Quintana Roo lo tiene todo…menos promoción, pues con la desaparición del organismo federal encargado de hacer ese trabajo, la responsabilidad de promover su producto queda en las empresas y los gobiernos estatales, lo que limita por mucho la promoción de las marcas México y Quintana Roo.

Medidas de emergencia

Para hacer frente a la afectación que en los estados turísticos tiene la nula promoción, los gobernadores de Acción Nacional firmarán, este viernes, el acuerdo “Turismo motor de prosperidad”, con el que buscan desarrollar estrategias conjuntas para que la industria turística se consolide con la puesta en marcha de diversas acciones.

El fin de semana pasado, durante el Primer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador (tercero para él y sus cuates) se creó la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional; su conformación se anunció con siete de los diez mandatarios panistas, pero conforme pasaron los días se fueron agregando otros.

El próximo viernes, en el marco del Tercer Informe del gobernador Carlos Joaquín González, los gobernadores panistas darán a conocer y firmarán la estrategia, que tiene como propósito unir esfuerzos entre los estados, para apoyarse de manera conjunta y desarrollar estrategias para que el turismo se consolide desde la promoción, la atracción de inversiones, el impulso de una cultura turística sólida y la sustentabilidad, todo ello con el objeto de contribuir a que el turismo genere bienestar y progreso social.

Tren Maya marcha lento

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que se encuentran en los últimos detalles para lanzar una licitación para la compra de rieles que se utilizarán en la construcción del Tren Maya.

Rogelio Jiménez Pons señaló que están en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para lanzar dicha convocatoria. “Ya estamos sobre eso, ya tenemos el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está cuidando toda la normatividad. Yo creo que en breve ya estaremos haciendo la licitación”.

Empero, el tiempo se come a Jiménez Pons, pues reveló que construir los rieles tarda varios meses y se deben tener con anticipación para en su momento entregarlos a las compañías que edificarán los siete tramos, de unos 200 kilómetros cada uno.

Jiménez Pons señaló que Estados Unidos, Japón, China y Alemania son líderes en la creación de rieles de altas especificaciones que se necesitarán para el proyecto ferroviario del sureste.

Tal parece que el Tren Maya irá a menos velocidad de la esperada y tal como indican analistas, el proyecto puede ser más largo en tiempo que las vías que tendrá.