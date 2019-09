Delitos sexuales se deben perseguir de oficio

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El PRD en el Congreso busca endurecer las penas para los autores de delitos sexuales y que estos se persigan de oficio cuando los cometan integrantes de una corporación de seguridad pública local o federal. La diputada Gabriela Quiroga explicó que el objetivo es garantizar protección a las mujeres, la correcta investigación y otorgar certeza al momento de denunciar algún delito de esta naturaleza. En la sesión del martes pasado, la legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se endurecen las penas para que ese tipo de delitos se persigan de oficio. De acuerdo con la iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Penal de la CDMX, dichas penas se ejercerán sin importar que el delito se lleve a cabo en un vehículo oficial -como patrulla o ambulancia- o en autos particulares; en un lugar público o privado o agencia del Ministerio Público. “Propondremos, dijo, que se incrementen hasta dos tercios las penas establecidas para los delitos de violación, abuso sexual, privación de la libertad con fines sexuales, turismo sexual y/o amenazas”.

La iniciativa establece la modificación de seis artículos y la adición de uno para que de manera inmediata a la denuncia se integre una carpeta de investigación, con la obligación de que el MP resguarde los datos personales de manera irrestricta, evitando filtrar declaraciones, nombres, domicilios y hechos a cualquier persona, medio de comunicación o autoridad que no cuente con las facultades para presentar un servicio de protección a víctimas.

Gabriela Quiroga recordó que la iniciativa nace de la preocupación por las recientes denuncias en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han cometido delitos sexuales contra mujeres, mismas que han sido intimidadas por las propias autoridades para no proseguir con la denuncia, cuando es obligación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia cuidar los derechos de la ciudadanía. Congreso abierto a la ciudadanía. El primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, que recién concluyó, ya es historia. Ahora, con el inicio del segundo periodo arranca una nueva etapa en la que se cumplirá con la tarea primordial de presentar y aprobar leyes que beneficien a la ciudadanía. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mauricio Tabe, advirtió que ya no habrá madruguetes, chicanadas o artimañas que no son bien vistas, ni “bolas rápidas” tampoco. Será un Congreso abierto a las y los ciudadanos. Por lo pronto, el diputado Tabe Echartea, quien además es el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, anticipó que el Congreso local entrará en una dinámica de aprobar una ley secundaria por semana, derivada de la Constitución y para lo cual se construirá un calendario de consenso con los coordinadores de los grupos parlamentarios y los presidentes de las distintas comisiones “para dar transparencia y certeza al trabajo legislativo”. Señaló también que “habrá tiempo suficiente para que las asociaciones civiles y la sociedad en general tomen sus previsiones con la relevancia de los temas”. El legislador dijo que, tentativamente, el próximo 17 de este mes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, podría acudir al Congreso capitalino para rendir su informe del primer año de labores. Observó que todavía no están resueltos los detalles del formato de la comparecencia. Por último, Tabe hizo hincapié en que mantendrán permanente comunicación con la jefa de gobierno y con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Isabela Rosales Herrera.

Vulneran derecho al agua

El alcalde de Coyoacán, el ex futbolista Manuel Negrete, no da una. Cuando no lo acusan de una cosa lo denuncian por otra. El caso es que siempre está en el “ojo del huracán”. Ahora, resulta que el funcionario tendrá que rendir un informe al Congreso de la CDMX sobre el número de pipas y los criterios para el reparto de agua, a petición del diputado Carlos Castillo Pérez, del grupo parlamentario de Morena.

Resulta que a pesar de que el suministro y abasto de agua es un derecho humano, en la demarcación bajo su responsabilidad se ha agudizado la crisis por la escasez del vital líquido y esto ha mermado la calidad de vida de la ciudadanía. Castillo Pérez denunció que “en Coyoacán, las últimas administraciones han lucrado políticamente con este derecho de las personas y se les ha condicionado de diversas maneras, al cerrar las válvulas de abastecimiento del líquido, o regatear la entrega de tinacos atendiendo a militantes o simpatizantes de determinado partido y otorgarlo a cambio del voto: todo eso no son otra cosa que prácticas corruptas y clientelares”, señaló el legislador.

m0007tri@yahoo.com.mx