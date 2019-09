Duró poco la tregua de los maestros disidentes

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La tregua concedida por el magisterio disidente, agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) duró muy poco. Ayer se lanzaron nuevamente a las calles y los diputados corrieron.

Pero no sólo huyeron físicamente. También dieron marcha atrás en su intento de aprobar las leyes reglamentarias de la tan anunciada y elogiada “nueva” reforma educativa, que sustituye a la aprobada durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue repudiada por el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, rechazada por los maestros disidentes, a quienes no parece gustarles nada.

La sede de la Cámara de Diputados fue desalojada ayer de manera súbita ante la llegada de contingentes de la CNTE, que reforzaron el plantón instalado desde temprana hora por supuestos maestros procedentes de Oaxaca.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Angélica Rojas suspendió los trabajos poco después de las 14:00 horas, con lo cual quedaron sin tratarse decenas de iniciativas y puntos de acuerdo previstos en la Gaceta Parlamentaria.

Los trabajadores de la Cámara ya habían empezado a ser desalojados poco antes, por instrucciones de las autoridades de ese órgano legislativo, que difundieron un mensaje por escrito difundido a partir de las 13:45 horas.

La puerta 8 del Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicada en la calle Sidar y Rovirosa, fue la única por la que se pudo circular tanto a pié como en vehículos, pero allí mismo se registró un enfrentamiento entre personal de seguridad y un contingente de supuestos maestros, que intentaron bloquear también esa salida.

Los maestros de la CNTE se declararon en “alerta máxima” por que supuestamente se iniciaría la discusión de las leyes secundarias de la ley educativa, que el legislativo se comprometió a desahogar antes del 12 de septiembre. Sin embargo, la Comisión de Educación no había sido convocada a sesión para dictaminar las llamadas leyes secundarias, como la General de Educación, del Sistema para la Carrera de los Maestros y la que crea el organismo para la mejora continua de la educación.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría de Morena – quien al inicio de la actual Legislatura se comprometió a que no quedaría “ni una coma” de la anterior reforma educativa -, Mario Delgado Carrillo, informó que “desafortunadamente no hemos tenido los acuerdos finales para que puedan transitar y ser aprobadas” esas reformas, por lo cual se decidió posponer su revisión para finales de septiembre.

“Les vamos a avisar cuando estamos listos, por lo menos yo creo que tenemos cuando menos otras dos semanas de trabajo para llegar a un acuerdo y que sean aprobadas las leyes secundarias de la reforma educativa”.

Delgado indicó que “sería un milagro” si se lograran acuerdos antes y añadió que en este caso “no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado, de legislar sin tomar en cuenta a los maestros, porque resulta contraproducente”.

Por el contrario, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, también de Morena, aseguró que hay condiciones para aprobar las reformas este jueves, como se tenía previsto.

A su vez, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, coincidió con Delgado, al indicar que “no estamos en la ruta, de cumplir con los plazos para la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa”.

Al declarar concluida la sesión, la presidente de la Cámara citó para una nueva el próximo jueves, a partir de las 11:00 horas.

En paralelo, se realizó una nueva reunión de representantes de la CNTE con el presidente López Obrador para dar seguimiento a la reinstalación de maestros cesados y la discusión de modelos alternativos de enseñanza.

México no será tercer país seguro: Ebrard

Al término de su reunión con el vicepresidente, Mike Pence, y de otros funcionarios de los Estados Unidos para revisar los avances en el control del flujo de migrantes que cruzan por territorio de México para llegar la Unión Americana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que México no aceptará ser tercer país seguro.

En redes sociales, Ebrard escribió: “Concluyó reunión con el vicepresidente Pence, los secretarios Pompeo y McAleenan, el consejero legal y asesor del presidente Trump, Pat Cipollone y Jared Kushner. Tuve la oportunidad de saludar al presidente Trump. Mi evaluación es que fue positiva y amistosa”.

Este encuentro era para evaluar los avances de México para contener la migración hacia los Estados Unidos, condición que fijó el mandatario estadunidense, Donald Trump, para no imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Ebrard aclaró que en su encuentro con Trump no hablaron de aranceles, solamente de migración.

En conferencia de prensa desde la embajada de nuestro país en Washington, el canciller dijo se demostró que las acciones de México para regular la migración fueron correctas, pues se logró una reducción de cruces a la unión americana de hasta el 70 por ciento de población de Centroamérica y del 7 por ciento de mexicanos, un hecho que se reconoció en el encuentro.

Durante su estancia en la capital de los Estados Unidos Ebrard también se reunió con la misión de México en la Organización de Estados Americanos (OEA), para acordar las acciones que habrán de seguir luego del ataque terrorista de El Paso, Texas, ocurrido el 3 de agosto pasado en el que murieron ocho mexicanos.

El funcionario felicitó a los integrantes de la misión, a cargo de la embajadora Luz Elena Baños, por la aprobación unánime de la declaración que califica como ataque terrorista los hechos en los que un supremacista blanco mató a 22 personas en un centro comercial.

Cárdenas observa un país con muchos problemas

Durante un homenaje que le organizó la banca de Movimiento Ciudadano (MC), en el Senado, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que observa “un país con muchos problemas” y demandó en particular a partidos y a la sociedad mantener una “lucha incesante” para rescatar de manera absoluta la soberanía del país y con ello poder tomar decisiones sin que haya intervenciones o imposiciones desde el exterior o incluso de grupos internos que sólo buscan el beneficio de sus propios intereses.

“Me parece que esta es la tarea fundamental de partidos políticos, de grupos, de ciudadanos, de todos, para que podamos tomar decisiones sin interferencias del exterior y sin imposiciones, incluso de grupos internos”, demandó

“Debemos empezar por revisar dónde es que no podemos tomar decisiones con autonomía, en qué áreas, en qué sectores de la economía, en qué áreas de nuestra cultura, en qué ámbitos de la actividad social y tendríamos que ir poco a poco, poco a poco planteándonos cómo superar estas situaciones en cada uno de estos ámbitos”, dijo el también ex gobernador de Michoacán.

Acompañado por personajes de prácticamente todos los partidos, Cárdenas indicó que se debe empezar por revisar las áreas y sectores donde no hay autonomía para tomar cartas en el asunto, pero se negó a hacer una evaluación del gobierno de López Obrador.

Insistió en que todos, incluida la oposición, deben buscar alternativa y propuestas para enfrentar los problemas que tiene nuestro país. “Se tiene que buscar el crecimiento de la economía, reactivar la industria petrolera”, señaló en particular.

Aumentan denuncias por desabasto de medicinas

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró que entre los pendientes a resolver desde hace varios años y los temas que se acumulan en la actualidad se vive una crisis de derechos humanos.

En particular destacó que muestra de ello son las más de 40 mil desapariciones registradas, las más de mil 300 fosas detectadas en el país, la trata y la tortura que afectan los procesos de investigación.

Dijo que a lo anterior se deben sumar la falta de surtimiento de medicinas y desatención en las consultas médicas. “Un dato que me preocupa, el IMSS venía siendo el más alto en las quejas, hoy el ISSSTE, que tiene una densidad de población menor, en el mes que acabo de revisar, crecieron las quejas”.

riverapaz@infinitummail.com