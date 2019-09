Manuel Bartlett “limpia” la CFE de corrupción, afirma AMLO

Critica ataques en contra del director de la Comisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció hoy a Manuel Bartlett Díaz su ayuda para limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reiteró que los ataques en su contra provienen de los conservadores que ya no pueden saquear como lo hacían antes.

Aseveró que los reportajes contra Bartlett Díaz “tienen que ver con los grupos de intereses creados, que lucraron durante los 36 años de la política neoliberal (…) Es lógico que no les gusta a los conservadores porque se habían dedicado a robar, a saquear; ese es el fondo de esta oposición”.

“Agradezco a Bartlett su ayuda para limpiar de corrupción a la CFE. Nuestros adversarios que se dedicaron a saquear, ahora están tratando de confundir para enrarecer el ambiente. Piensan que todos somos iguales”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Ejecutivo federal subrayó que la limpieza en su gobierno se lleva a cabo de forma similar al barrido de las escaleras “de arriba hacia abajo”. De tal suerte que “empezamos a barrer arriba y hay que seguir avanzando”.

Ofreció que se limpiará “por completo” el gobierno y que solicitará, con el ejemplo, que haya una ética empresarial, similar a la que se dio en una de las mejores empresas de Estados Unidos, que modificó que código de ética.

Esto es, detalló, la empresa estadunidense tenía como propósito fundamental la obtención de utilidades y ahora, su código de ética cambió, y la meta central es procurar que los trabajadores tengan buenos salarios y que no se afecte el interés general.

Además, de que no haya corrupción o se propicie la entrega de sobornos. “Eso es algo muy interesante. No es sólo el gobierno. Todos tenemos que portarnos bien. Entonces, ya empezó la limpia (en el gobierno federal)”, puntualizó López Obrador.

No tengo intención de reelegirme, refrenda López Obrador

Luego de que un diputado local en Tabasco planteó reformar la Constitución para que el López Obrador gobierne seis años más, el jefe del Ejecutivo federal indicó que no tiene esa intención y por eso se aplica “para hacer las cosas bien” en su periodo.

“Ya hasta firmé” un compromiso de no reelección, ante notario público, mencionó López Obrador al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre la propuesta del diputado de Morena, Charlie Valentino, y refrendó que él es maderista y cree en el principio de no reelección.

“No me voy a reelegir, es un asunto de principios que es lo que estimo más importantes en mi vida, no soy un ambicioso vulgar, estoy cumpliendo, lo que quiero es entregar el gobierno, si así lo decide el pueblo, en 2014”, expresó el mandatario federal.

Tras señalar que “me estoy aplicando a fondo, para hacer las cosas bien en mi periodo, no tengo esa intención (de reelegirse)”, indicó que también actúa de manera precavida para que en caso de que regresen los que se fueron no den dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido, “va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación y si no regresan, mejor”.

El martes, en la tribuna del Congreso estatal, el diputado Charlie Valentino expresó: “Sufragio efectivo sí reelección, porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia de la República”, y planteó reformar el artículo 83 constitucional para que el presidente López Obrador pueda buscar su reelección.