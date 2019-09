Festejos patrios on line seguro

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

En México la venta de alcohol adulterado representa un importante peligro para la economía y la salud de los mexicanos debido a que es factor de pérdidas para el comercio formal y las consecuencias médicas que pueden causar hasta la muerte.

A pesar de ello, el comercio de alcohol de contrabando y adulterado asciende a más de 27 mil millones de pesos, y se mantiene impune ante la omisión de instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al frente de José Novelo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que lidera Arturo Herrera.

De acuerdo con la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVI), de las más de 18 millones de cajas de bebidas alcohólicas que se consumen al año, alrededor de 45%, son bebidas de contrabando que se venden en el comercio informal como tianguis, ferias, puestos callejeros o en establecimientos impunes en los que no se ejercen verificaciones sanitarias, ni fiscales por parte de Hacienda.

Ante la fuerte carga fiscal que significa para el comercio formal la venta de alcohol, 50% de IEPS + 16% de IVA + ISR + licencia de venta + otros costos relacionados con la comercialización, es decir alrededor de 72 centavos por cada peso, la producción y venta sin control del alcohol de contrabando genera una pérdida fiscal de aproximadamente de 8 mil 542 millones de pesos.

El alcohol adulterado es usualmente desarrollado con metanol, un tipo de alcohol de libre comercialización, de uso industrial y que se vende hasta por mayoreo, el cual es imposible de metabolizar por el cuerpo humano, a diferencia del alcohol etílico. Una de las reacciones más conocidas que genera el metanol en el cuerpo es la ceguera, pues este alcohol destruye las células del nervio óptico.

La producción de bebidas adulteradas se hace básicamente de tres formas: la primera, es sustituyendo el líquido original por otro de menor calidad; la segunda, combinándolo con agua y; la tercera y más peligrosa, agregando alcohol metílico o metanol.

Si al año se consume una importante cantidad de bebidas alcohólicas adulteradas, el potencial daño económico y a la salud de miles de mexicanos resulta que es alarmante.

Ante eso, ni la Cofepris ni la SHCP, ejercen sus funciones de regulación sanitaria y fiscal, permitiendo que los consumidores mexicanos se expongan al peligro de consumir bebidas adulteradas. Especialmente, en tiempos de fiestas y tradiciones como son la celebración de la Independencia de México o los festejos decembrinos.

Ante ello la Alianza Nacional del Pequeño Comercio (ANPEC), miembro de la iniciativa Juntos Contra la Ilegalidad, recomendó que en los festejos patrios te fijes en los siguientes elementos de seguridad a la hora de comprar una botella:

Debe tener un sello o cinto de seguridad perfectamente pegado a la tapa, lo cual asegura que no ha sido violada;

Debe incluir código QR:

Incluye tres cuadros, dos en la parte superior y uno en la inferior izquierda.

Impreso en papel seguridad y con relieve al tacto.

Adherido completamente a la botella en la parte frontal.

En algunos casos se puede encontrar en la parte superior, junto al sello de seguridad.

Así que ya está usted advertido y consuma con moderación en estas fiestas patrias.

Y ya que hablamos del tema, este fin de semana comienzan las fiestas patrias, con todo ya dispuesto para que la población mexicana disfrute lasactividades del Grito de Independencia y el tradicional desfile militar.

Bien podemos festejarlos en casa, pero asistir a la celebración en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, o en alguna de las diferentes plazas públicas y explanadas de las alcaldías y municipios del país, también es toda una experiencia.

Por supuesto, al ser eventos masivos es necesario tomar ciertas precauciones, como usar ropa y calzado cómodos, cargar únicamente con el dinero necesario, evitar llevar artículos de valor y tener extremo cuidado con los niños pequeños y adultos mayores.

También sería ideal que todo el grupo de amigos o familiares con los que compartiremos la fiesta lleven un smartphone para poder contactarse entre sí en caso de que de pronto se pierdan de vista.

Esto no es difícil ya que, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 72.2% de la población mexicana de 6 años o más ya tiene celular, y 8 de cada 10 de estos equipos son inteligentes, por lo que pueden conectarse a Internet.

De seguro, también querrás postear fotos, videos e historias de la celebración mexicana en tus redes sociales, además de que, dada la globalización, es preciso mantenerte atento a cualquier urgencia que pueda surgir en el terreno profesional o escolar, y familiar.

La buena noticia es que las plazas públicas en su mayoría ya ofrecen conectividad WiFi: según la plataforma Datos Abiertos Ciudad de México, tan sólo en la CDMX se han habilitado más de 300 puntos de conectividad gratuita que ofrecen un tiempo de navegación ilimitado y una velocidad de conexión de hasta 2Mbps.

Con todo, hay ciertas recomendaciones que conviene seguir. Para que todo salga como lo planeaste este 15 y 16 de septiembre, incluso con respecto a tu seguridad online, por lo que te compartimos los siguientes tips:

Ten cuidado con los llamados “shoulder surfers”

Los oportunistas y curiosos no toman días libres. Hay que tener en cuenta que en eventos masivos como las fiestas patrias habrá quien intente echar un vistazo a tu pantalla del smartphone “por encima de tu hombro”. No está de más revisar bien a quién tenemos cerca antes de desbloquear el celular o poner alguna contraseña.

Usa navegadores alternativos y ventanas de incógnito

Los hackers, que saben bien dónde están los sitios con WiFi pública, suelen acudir a este tipo de celebraciones… no precisamente para festejar.

Mediante dispositivos de rastreo, pueden ver con facilidad todo lo que transita por la red, así que es conveniente usar ventanas de navegación de incógnito y algún navegador diferente al que sueles utilizar a diario, para proteger los historiales de navegación, passwords, loggeos y todo lo que subas a tus redes sociales.

Protege tus aplicaciones importantes

No es que queramos preocuparte, pero la posibilidad de que sufras el robo o extravío de tu smartphone es latente.

Por eso, como más vale prevenir que lamentar, te recomendamos que antes del 15 de septiembre te tomes un tiempo para poner protección con contraseña para tus aplicaciones financieras, médicas y todas aquellas que puedan tener datos confidenciales tuyos.

Necesitarás un par de segundos adicionales cada vez que las abras, pero bien lo vale para evitarte la preocupación de que alguien pudiera acceder a tu valiosa información.

Recuerda que se trata de redes públicas

Nunca está de más recalcar que, si estás conectado a una red pública y debes enviar o leer algún email con información confidencial, más vale que apagues el wifi público y habilites la red de datos de tu operador de telefonía móvil para ello.

Asimismo, lo más aconsejable es evitar hacer transacciones bancarias, compras en línea o intercambio de datos que comprometan tu privacidad.

Según cifras de la firma de seguridad Norton, más de la mitad de los consumidores a nivel global (53% para ser exactos) no saben distinguir si la red por la que navegan es segura o no y, aún peor, 74% no podrían asegurar si sus aplicaciones transmiten los datos en una forma segura.

Por todo esto, la mejor forma de cuidarte es poniendo mucha atención a lo que revisas, compartes, abres o envías por dicha red, para que no te lleves una mala sorpresa después; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com