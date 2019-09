Nada de razzias ni masacres: AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

Cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si tiene conocimiento de la instrucción de la Sedena a los soldados de que se defiendan de las agresiones de civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí tiene conocimiento y “la recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había razias y masacres”.

“Eso está prohibido”, precisó, “no se permite, no se tolera en el gobierno, esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema, lo agravó, porque existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de querer resolver todo por la fuerza, y de arrasar. Eso no, se tiene que respetar la vida de las personas”, aseveró.

Agregó: “y nada de que son delincuentes. No, son seres humanos todos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar. Está haciendo el Ejército y la Marina un gran esfuerzo, además actuando con mucha responsabilidad y también les diría que por convicción para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos”.

Siempre están presentes las ejecuciones en las que se han visto involucrados a militares y nadie quiere que se vuelva a esas prácticas, pero tampoco a la humillación de la tropa como espectáculo; la sociedad lo que requiere es que se restablezca el orden y el imperio de la Ley: respeto a la autoridad y castigo a la delincuencia.

Turbulencias

Terrorismo fiscal: PRI

El líder del PRI-Oaxaca, Jorge González Ilescas, respaldó del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, prioriza el asistencialismo electorero y populista, que a final de cuentas afectará no sólo el crecimiento y desarrollo de México, sino a las familias mexicanas, e indicó que urge un presupuesto que dé certeza y certidumbre al pueblo de México, “que verdaderamente haya crecimiento, haya empleo y que genere oportunidades y resultados a los mexicanos”. Añadió que el Paquete Económico contempla además medidas que criminalizan la actividad económica, conocida ya como Ley de Factureros y que ya fue aprobada en el Senado por Morena, que representa terrorismo fiscal contra los mexicanos y va a alejar la escasa inversión que tiene el país, por lo cual acompañarán la acción de inconstitucionalidad que anunció la dirigencia nacional…La guerra de las nóminas entre el líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, y el ex presidente de la Mesa Directiva, Martes, exhiben no sólo diferencias personales, sino profundas divisiones al interior de Morena. Cuando menos la plantilla de colaboradores de ambos personajes con sueldazos en la Cámara Alta demuestran que el dispendio y el derroche permanece incólume en el Gobierno de la IV-T…El gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca deberá ser incluido en las investigaciones sobre la ejecución de ocho “seres humanos, no delincuentes” ocurrido la semana pasada. Como en todos lados, la policía no se manda sola y así como los soldados tienen un comandante supremo, los policías no actúan si no tienen el visto bueno de un superior…El tráfico de armas es la máxima preocupación de México ante EU y la exigencia es que se regule su salida hacia nuestro país, señaló el canciller Marcelo Ebrard, al señalar que más del 40$ del armamento nos llega de la Unión Americana, pero habría que ver también quien permite que disparen y provoquen muertes todos los días en diversos puntos de territorio nacional…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com