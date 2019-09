Otra vez, maestros paralizan a los diputados

Miguel Ángel Rivera

Por segunda ocasión consecutiva, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron que la Cámara de Diputados pudiera trabajar.

Lo peor es que el bloqueo de la sede de ese órgano, el llamado “Palacio Legislativo” de San Lázaro, se puede considerar gratuito o innecesario, porque al decir de los propios maestros, ya tenían en la bolsa la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se cumplirán sus principales exigencias, que serán convertidas en leyes por los senadores y diputados de Morena, que para eso tienen mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Después de reunirse por séptima u octava ocasión con el presidente López Obrador, los dirigentes del magisterio disidente informaron a los medios de comunicación que el primer mandatario aceptó que las leyes secundarias de la nueva reforma educativa no incluyan evaluación alguna, que sea automática la contratación de los egresados de las normales y que ese organismo gremial tenga poder de decisión en todo tipo de promociones laborales. Esto, además de otras “conquistas” como la liberación de “presos políticos”, aunque entre ellos estén incluidos individuos que son considerados secuestradores por las autoridades judiciales.

Pero si las “conquistas” fueron reveladas a los medios de comunicación, al parecer los dirigentes de la Coordinadora no tuvieron oportunidad o los medios para comunicarlas a sus propios compañeros, que continuaron con el bloqueo a las instalaciones de la Cámara de Diputados, lo cual originó que se suspendiera la sesión que estaba programada para ayer, jueves 12.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, del PAN, informó de la cancelación, debido a que no había condiciones adecuadas por ese bloqueo al Palacio Legislativo a cargo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Ante la falta de condiciones para sesionar, y a fin de garantizar la integridad de los legisladores, del personal y del recinto parlamentario, en consulta con los coordinadores, comunico la cancelación de la sesión del día de hoy de la Cámara de Diputados”, escribió Rojas en su cuenta de Twitter.

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo (¿usted le cree?), declaró que se había tratado de dialogar con los maestros, pero “prevaleció la cerrazón”.

El bloqueo terminó después de siete horas, a las 16:10 horas. A esa hora la CNTE accedió a abrir las puertas de la Cámara de Diputados para que salieran las personas en su interior, la mayoría hombres.

Los maestros que participaron en el bloqueo dijeron que su acción era en protesta de que sus demandas no habían sido incluidas en las leyes reglamentarias de la “nueva” reforma educativa, las cuales, por mandato constitucional, debieron quedar listas precisamente el jueves 12 de septiembre, pero los legisladores no alcanzaron acuerdos para esto y al parecer los dirigentes de la Coordinadora no habían comunicado a sus compañeros las promesas que les hizo el presidente López Obrador.

“Es inaceptable que se den este tipo de fenómenos, cuando hay disposición al diálogo del gobierno de la República y con el presidente de la Jucopo.

Además no está a discusión ni sujeto a aprobación ni en las comisiones siquiera el tema educativo. Y me parece que nosotros no estamos en condiciones de aceptar ninguna presión ni chantajes de ninguna naturaleza”, dijo el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez.

Por su parte, el coordinador de MC, Tonatiuh Bravo aseguró que, si en las negociaciones con el presidente López Obrador, los maestros acordaron que habrá pase automático en la obtención de las plazas laborales, es decir sin evaluación alguna, se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

“Yo respeto mucho al titular del Ejecutivo, pero si en un momento la SEP procede a eso, puede enfrentar un juicio de inconstitucionalidad por establecer un procedimiento que no está contemplado en la Constitución.

Está muy claro que deben ser procedimientos públicos y transparentes para la repartición de plazas. Las plazas son del pueblo mexicano para la educación de sus hijos. No son botín de facciones sindicales, para meter compadrazgos o usarlas para corromper secciones enteras”, añadió el legislador de MC.

El desabasto de medicamentos pasó a la historia

A pesar de las advertencias como la formulada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido de que aumentan las protestas por la falta de medicinas en las instituciones públicas de salud, el presidente López Obrador aseguró que el mal manejo de la distribución de medicamentos en el país ya pasó al “basurero de la historia” y ya se trabaja en un nuevo esquema para enviarlas a las zonas más apartadas, como lo hacen las empresas refresqueras y de papas fritas.

Hace tiempo, un alto funcionario de la desaparecida Conasupo buscaba la forma de tener un sistema de reparto tan eficiente como el de las refresqueras o de las empresas de frituras, pues decía que era inaceptable que costara más el transporte de alimentos y bebidas realmente sanas y nutritivas.

Pues, según el anuncio del presidente López Obrador, parece que ahora sí el gobierno federal desechó recelos y suspicacias y se decidió a copiar los sistemas de esas empresas trasnacionales, pero no sólo se imitarán procedimientos sino que, al parecer, se ha contratado a un experto que ha manejado esos sistemas. Esto es algo que no hizo ni el ex presidente Vicente Fox, a pesar de que personalmente trabajó muchos años en la Coca-Cola.

Durante un recorrido por hospitales rurales, pertenecientes al Programa IMSS Bienestar, antes IMSS Coplamar, que atienden a personas sin seguridad social, el primer mandatario recordó que hubo tres empresas de medicamentos que “quisieron boicotearnos”.

“Quisieron boicotearnos porque controlan laboratorios y controlan la distribución y piensan que vamos a dar marcha atrás. No, se acaba la corrupción. Ya ese negocio de estar medrando al amparo de poder público pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso ya se acabó”, agregó el presidente quien también confirmó su propósito de darbase a miles de trabajadores del sector Salud que trabajan como eventuales.

Para que el Tren Maya pueda marchar

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, anunció que hay destinados cuatro mil millones de dólares para el Tren Maya, los cuales corresponden a cuatro licitaciones para otros tantos consorcios, recursos que tendrán impacto en la obra civil en la construcción de este proyecto.

Tras participar en el Foro Académico Legislativo para conocer su opinión con respecto al Tren Maya, organizado por la Comisión de Asuntos Frontera Sur, Jiménez Pons también precisó que a partir de diciembre se lanzan las licitaciones para que el arranque de estas obras sea en abril- mayo de 2020.

“Se trata de cuatro consorcios, porque no pueden ser empresas solas por los montos de los recursos, de alrededor de 20 mil millones de pesos, y una sola empresa es difícil que lo haga, aunque sean empresas internacionales. Tienen que ser consorcios, deben estar asociados con grupos financieros, es una cosa compleja, pero sí se va avanzando”, informó el funcionario federal.

En respuesta a advertencias del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el sentido de que el proyecto tendrá un sobre costo, Jiménez Pons contestó: “Voy a decirlo en palabras mexicanas: quieren joder, o sea son ganas de… es un problema político.

¿El IMCO por qué no se acercó a nosotros a preguntar cuáles son los parámetros de diseño? ¿Cómo se pone a adivinar?¿Cómo se pone a inventar parámetros que no existen?”

El director de Fonatur admitió, sin embargo, que la parte de Calakmul es la más difícil, por lo cual posiblemente se dispare un poco el costo.

“Es un tramo de ciento y tantos kilómetros. Entonces, sí tenemos parámetros para decir lo que va a costar, vamos con los señores que saben de trenes y les pedimos un estimado. Pero se necesita toda una base técnica, agregó el funcionario

También reveló que tienen pensado el cambio tecnológico de los trenes para que pueden ser impulsados ya no por biodiésel, sino por hidrógeno, con lo cual serían menos contaminantes.

