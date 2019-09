Tras euforia de las fiestas patrias, la realidad regresa de frente y con todo

Derecho de réplica

La actual situación de los estados y municipios no está para festejar

Pasada la euforia de las fiestas patrias y de gritar arengas hasta para el agua de los arroyos de la nación, la realidad regresa de frente y con todo, y es que, la situación no está como para gritar “vivas” en voz en cuello, sino para poner analizar el rumbo y recomponerlo, pues la situación de los estados y municipios no está para festejar.

A tres meses de que concluya el año, los recursos federales no han fluido a los municipios isleños de Cozumel, que gobiernan Pedro Joaquín Delbouis e Isla Mujeres, de Juan Carrillo Soberanis, a quienes no les llega el capital que les destina el gobierno federal, por lo que no se han podido concretar proyectos contemplados para el desarrollo.

Pese a la recaudación municipal, que sostiene no sólo la operación de los ayuntamientos, sino también algunas obras públicas, sin embargo, las relevantes están estancadas. ¿Será acaso que los atrasos se deben a que son municipios gobernados por ediles emanados del PRI?, naaaaaaaaaaaaaa, no hay que ser mal pensados.

Puras tristezas con el Alegre

Tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y el anuncio del recorte al presupuesto destinado a turismo, el diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo, Luis Alegre Salazar, confirmó que tiene una iniciativa preparada para lograr preetiquetar parte del 6 por ciento de aumento que obtuvieron los estados en el ramo 33 para que sea destinado a infraestructura y promoción turística.

Según los datos de Alegre Salazar en el periodo 2018-2019 los estados obtuvieron un aumento del 6 por ciento en el ramo federal, que según la intención de la federación a aprobar este incremento fue que lo aprovecharan para impulsar infraestructura y promoción turística, algo que suena a absurdo, pues si se sacan cuentas, esa cantidad no alcanzaría para suplir la labor del Consejo de Promoción Turística de México. En cuanto al recorte presupuestal al sector turístico, del 42.7 por ciento para el 2020, Luis Alegre aseguró que el dinero se destinará para el proyecto del Tren Maya. Sin embargo, de seguir la tendencia de ahorcar a los estados con recortes y limitaciones, sin promoción a gran escala, el Tren Maya correrá sobre los restos de lo que quede se las entidades por donde correrá.

No vendrá AMLO

Además de que los generales mayas no quieren asistir a la presentación de la Constitución Política de Quintana Roo traducida al maya, proyecto del diputado federal Luis Alegre, trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa no llegarán a Chetumal “por cuestiones de agenda”, lo que resulta un doble golpe para la fiesta de Alegre. El ya no tan Alegre diputado, pensaba lucirse ante AMLO, con la Constitución en maya y con la primera edición del Festival Ka t’o’ oxoc , un festejo muy similar al de la Guelaguetza de Oaxaca, también impulsada por el diputado de Morena, que sueña con ser el elegido de López Obrador para ser el candidato a gobernador de Quintana Roo…ummm, también se le puede romper el corazoncito.

Más corazones rotos

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley de amnistía a favor de exculpar a mujeres encarceladas por el delito de aborto en el país, jóvenes vinculados con delitos contra la salud, personas indígenas que no tuvieron una defensa adecuada y presos “políticos o de conciencia”. Eso como parte de los festejos del 209 aniversario del Grito de Independencia. Sin embargo, se excluye con claridad a los presos por delitos relacionados con la delincuencia organizada, lo que resulta en un revés a las esperanzas del ex diputado Mario Villanueva Tenorio, quien aseguró que aprovecharía el informe para entregar al presidente López Obrador una carta para pedir la admitía para su padre el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien fue sentenciado por delitos relacionados con la delincuencia organizada y que ahora se encuentra en un hospital de Chetumal, por su condición de salud. Empero, en la 4T todo es posible.