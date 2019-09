La manipuladora caja idiota

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Cuando uno pregunta sobre la llamada Reforma Agraria y el reparto de la tierra, siempre estamos convencidos de que los “repartos” fueron tantos que se podrían sobreponer muchos territorios sobre las famosas tierras ejidales o comunales en el país. Pero después, con la famosa postura del neoliberalismo, la otra reforma se dio como una situación donde los pueblos originarios y beneficiarios de la primera reforma agraria fueron despojados por las FAMOSAS CONCESIONES MINERAS QUE ABARCAN EL 54% DEL TERRITORIO NACIONAL y haciendo recuentos, nos encontramos ante una verdadera guerra de los pueblos contra las mineras y esto puede estallar en muchos sitios, de tal forma que ahí tendrá que jugar un papel muy importante e interesante, con un concepto social, la postura de los dirigentes mineros, sobre todo la corriente que opera Napoleón Gómez, quien por su formación tiene experiencia familiar y un concepto claro de lo que puede suceder en el país si dejamos este asunto al garete, para que lo “solucione o lo olvide el tiempo”, como siempre lo han hecho los grupos del poder en los estados o a nivel nacional.

Por otra parte, uno de los problemas familiares más graves en los últimos años es el uso y abuso de los celulares o de los aparatos, que en vez de unir a las familias, las han dispersado y aislado, de tal suerte que ni siquiera en los tiempos que se consideraban espacios familiares, como eran las fiestas o las comidas, se puede contar en que los miembros de la familia puedan tener o sostener una buena relación personal, los aparatos fueron alejando y creando una enorme barrera entre los seres humanos, es mucho más sencillo ver y entender que dos miembros de una familia, mientras los demás comentan o se mantienen en el silencio, se mensajean entre ellos y generan un estado de inquietud entre todos. Así, no es extraño conocer conflictos entre los jóvenes y sus padres por el uso y abuso del celular, ninguno cede, los padres con el miedo de que algo suceda a sus hijos, mantienen el pago de los servicios y lo curioso es que cuando pretenden conectarse con ellos, solamente los envían al buzón, porque los críos andan en otras comunicaciones, muchos sostienen la amenaza de que si tienen malas calificaciones o se desvelan viendo programas y no se levanta a tiempo para sus compromisos, le quitarán el celular y la sorpresa es que ellos, de algún modo y por mecanismos que no conocemos, tienen otros celulares reconectados con el original y cuando esto sucede, vemos las tragedias, como la de esa familia, que el abuelo le recoge a un niño de ocho años el celular y éste desesperado, opta por el suicidio, de ese nivel han llegado las tragedias y las dependencias y no podemos hacer nada.

Así como se habla de dependencias, éstas son reales con el uso de los celulares y demás equipos y no existen ni siquiera estudios que indiquen la forma en que las familias pueden mantener un control sobre esos aparatos y las mismas computadoras, sobre el control de la información buena y mala que reciben o se buscan en las redes, la manipulación y el control es enorme, se sabe que muchas empresas tienen un manejo de control de los consumidores, ellos manipulan la información, y así, incluso se van controlando a los grupos sociales, se les conoce de tal manera que no solamente tienen sus datos personales, sino sus ingresos y gustos de consumo, por esa razón, incluso se programan y se inducen las informaciones, existen mecanismo que logran escuchar y ver lo que sucede en los hogares, gracias a la manipulación de los equipos, sobre todo los de los viejos que no saben cómo evitar esto y los de los muy jóvenes, que tienen prendidos a todas horas sus aparatos, con ello, la privacidad, se ha ido al carajo.

El esquema del control del “gran hermano”, que solamente era la especulación y la idea de un escritor futurista, ahora es una realidad, de tal suerte que incluso los asesinatos oficiales y alentados por los gobiernos, como en el caso de la eliminación de terroristas como los familiares de Bin Laden, se pueden realizar gracias a este tipo de comunicación, así, los que en verdad conocen la mecánica de este tipo de controles hablan entre ellos directamente, dicen que mandan a los “indiogramas” es decir, la comunicación personal y donde no se puedan detectar o grabar a distancia las conversaciones.

Así, este sistema sirve para garantizar la seguridad o provocar la misma inseguridad, los mecanismos no tienen control y los paganos somos los miembros de las familias que queremos y luchamos por rescatar la verdadera comunicación personal y directa con nuestros seres queridos.

Ahora, no tenemos distancias, se acortaron o se mantienen en una forma que nadie sabe a ciencia cierta de qué nivel son, la maraña de control y de redes es enorme y solamente las pueden controlar o conocer realmente los grandes grupos empresariales que las controlan y venden los tiempos o los gobiernos, si es que tienen una avanzada red tecnológica que busque la protección de sus ciudadanos no la manipulación y el manejo de los mismos.

La información provoca la desinformación y manipulan las conciencias sin que muchos se den cuenta, porque el único vínculo de certidumbre que cuentan es los aparatos y sus sistemas, porque la confianza y la comunicación entre los miembros de sus familias se ha destrozado y hoy en día, solamente son aspiraciones de algunos el recuperarlas, es tan claro esto que, ahora, para entretener a los críos pequeños los padres en vez de mantener una relación personal les dan los aparatos tecnológicos para embrutecerles, es decir, llegamos a la época donde las cajas idiotas no solamente son las televisiones, sino los aparatos de “comunicación o manipulación” así el control de los idiotas es mucho más sencillo que cuando hay gente que piensa y reflexiona sobre el mundo y la vida y no permite la manipulación, o se resiste a la misma…

